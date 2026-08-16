Congresistas piden refuerzo para controlar los múltiples incendios en Tolima y Cesar

Incendios en el departamento del Tolima. Foto: Archivo Particular

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Congresistas de diferentes bancadas se han manifestado respecto a los más de 30 incendios forestales que afectan al departamento del Tolima. Por un lado, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, del Centro Democrático, manifestó que los “incendios forestales son atendidos simultáneamente por el Gobierno Nacional, bajo el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella, con la ejecución y seguimiento permanente del Ministerio de Defensa y del jefe de la cartera, Jorge Mora y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, utilizando todos los medios y capacidades disponibles. Nuestro reconocimiento, apoyo y gratitud a los hombres y mujeres que arriesgan su vida para proteger la de los demás”.

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Y agregó: “Se han realizado 169 descargas aéreas, con 116.000 galones de agua y 69 horas de vuelo. Hoy, dos aviones y un helicóptero apoyan las labores en Tolima, con operaciones en San Luis y Ortega”.

La senadora de Salvación Nacional, Sara Castellanos, expresó que “en el Tolima, se registran 33 incendios activos que afectan a 17 municipios. La gobernadora Adriana Matiz pidió con urgencia bombas de espalda, palas y azadones para fortalecer las labores de control, además de apoyo para reconstruir más de mil viviendas afectadas. Solicito atención a los requerimientos, la mitigación de los incendios y evitar su propagación a la UNGRD y a los bomberos”.

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En esta misma línea, la bancada de representantes del Cesar, radicó una solicitud a la UNGRD “para pedirle al Gobierno nacional apoyo urgente para apagar los incendios forestales que afectan el departamento desde hace una semana. La carta está firmada por legisladores de diferentes partidos, tanto senadores como representantes a la Cámara, y esta se suma al llamado que ya había hecho la Gobernación sobre este asunto. Si no se apagan pronto los incendios, la tragedia puede ser peor”.

“Como bancada del Cesar reconocemos que Colombia atraviesa actualmente un difícil momento como consecuencia del terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto. No obstante, la emergencia que vive el Cesar también requiere una respuesta inmediata. Las comunidades cesarenses no pueden quedar en segundo plano mientras avanzan las conflagraciones y aumenta el riesgo para las familias, los cultivos, los ecosistemas y los territorios afectados”, se lee en la misiva.

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“Por ello, como bancada del Cesar nos sumamos a la solicitud realizada por la Gobernación del departamento para que el Gobierno Nacional, a través de la UNGRD, active una Sala de Crisis Nacional que permita coordinar y fortalecer la respuesta institucional frente a esta contingencia. El departamento necesita apoyo aéreo, recurso humano, bomberos y brigadas forestales que permitan reforzar la atención en los municipios afectados, contener el avance de los incendios y proteger a las comunidades que hoy se encuentran en riesgo”, puntualizaron.

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