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Congreso apoya el control político pese a las críticas del gabinete de De la Espriella

Desde el gabinete de Abelardo de la Espriella han denunciado un “uso excesivo” del control político sobre sus funcionarios. En el Congreso, aunque con matices, se defiende la citación a debates, las solicitudes de información y las mociones de censura a los funcionarios.

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Redacción Política
Indalecio Dangond, ministro de Agricultura con Jorge Mora, ministro de Defensa.
Indalecio Dangond, ministro de Agricultura con Jorge Mora, ministro de Defensa.
Foto: Archivo particular

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El Pacto Histórico ha llamado a dos mociones de censura contra miembros del gabinete de Abelardo de la Espriella en apenas 82 días de Gobierno. Aunque ni la moción contra el ministro de Defensa Jorge Mora o el ministro de Vivienda Andrés Beltrán prosperaron, hacen parte de una dinámica donde la oposición al gobierno De la Espriella utiliza los debates de control político y derechos de petición para posicionar sus críticas contra esta administración.

Dentro del Congreso hay una discusión sobre cómo se han utilizado las herramientas de control…

Por Redacción Política

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