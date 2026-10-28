Congreso apoya el control político pese a las críticas del gabinete de De la Espriella

El Pacto Histórico ha llamado a dos mociones de censura contra miembros del gabinete de Abelardo de la Espriella en apenas 82 días de Gobierno. Aunque ni la moción contra el ministro de Defensa Jorge Mora o el ministro de Vivienda Andrés Beltrán prosperaron, hacen parte de una dinámica donde la oposición al gobierno De la Espriella utiliza los debates de control político y derechos de petición para posicionar sus críticas contra esta administración.

Dentro del Congreso hay una discusión sobre cómo se han utilizado las herramientas de control político en los primeros meses de gobierno, especialmente por parte de la oposición a la administración actual. Los pasillos del Capitolio han visto pasear a buena parte del gabinete de De la Espriella para responder los cuestionarios que se les envían como parte del ejercicio en el Legislativo.

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Desde diversos ministerios hay cuestionamientos por la inconveniencia en “la magnitud, frecuencia y concentración” del control político con respecto al cumplimiento de las funciones de las cabezas de las carteras y sus equipos. Este martes, un comunicado del Ministerio de Agricultura advirtió de un “uso excesivo” de instrumentos de control político por parte del Pacto Histórico. Esta es la segunda crítica pública que se ha realizado desde el gabinete sobre el control político desde el Congreso.

#Comunicado 🗞️ | Reconocemos el control político como pilar democrático, pero manifestamos que su volumen y concentración no deben entorpecer la gestión pública.



En menos de 11 semanas, la entidad ha debido atender un flujo sin precedentes de requerimientos:



🏛️ 30… pic.twitter.com/rdmEYhjDAy — Min. de Agricultura (@MinAgricultura) October 27, 2026

Aunque la primera vez que se cuestionó esta figura fue en el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Mora, por la muerte de menores en bombardeos del Ejército. En ese momento, el funcionario señaló que no debería estar allí, sino comandando operaciones de las Fuerzas Armadas. “El 40% del tiempo fue dedicado a debatir entre ustedes”, dijo el ministro Mora, criticando la dinámica en el Legislativo.

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El partido dirigido por el expresidente Petro no es el único que utiliza este tipo de herramientas propias del Congreso. Jennifer Pedraza, senadora de oposición (Dignidad y Compromiso), también ha citado a directivos de entidades del Ejecutivo, e incluso por temas como el sector agrario, la crisis del sector energético, o el estado del sistema de salud de los profesores (Fomag), sectores oficialistas han llamado a debates de control en el Capitolio.

Sobre la dinámica que ha impuesto la oposición, sectores cercanos al gobierno en el Legislativo, como el senador de Salvación Nacional Germán Rodríguez, hablan de un “Plan Tortuga” desde el Pacto hacia los ministerios. Sin embargo, esta no es una línea que se comparta dentro de la bancada de gobierno en el Capitolio, pues otros sectores señalan que el control político “hace parte de las funciones y dinámicas naturales de la relación entre nosotros (la rama legislativa) y los gobiernos”.

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El senador del Centro Democrático, Hernán Cadavid, advierte que el uso de las herramientas de control político “deben ser defendidas desde el Congreso”, pues hacen parte del ejercicio democrático. Otras voces dentro del partido uribista, que piden no ser citadas para no afectar su relación con el Ejecutivo, advierten que el verdadero problema de estas estratégicas es la falta de coordinación del gobierno con la bancada oficialista en plenarias y comisiones para evitar las citaciones y la efectividad de las herramientas de control político que impulsa la oposición.

Desde allí recuerdan que, si bien puede resultar inconveniente, los ahora oficialistas fueron la oposición al gobierno Petro los últimos cuatro años y utilizaron las mismas herramientas que dispone la Constitución para ejercer la oposición. “La diferencia es que el Gobierno le deja muy fácil al Pacto ponerle el ‘palo en la rueda’ a sus ministros con los debates de control”, dice un integrante de la bancada uribista en el Congreso.

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En esa línea, la congresista Cathy Juvinao respondió a las críticas que llegaron desde el gabinete y afirmó que los ministerios deberían fortalecer sus oficinas jurídicas, pues “al Congreso tendrán que responderle siempre que les requiramos”. Esta es la línea que también se maneja desde el Pacto Histórico, pues dentro del movimiento opositor advierten que no dejarán de hacer debates de control ni citar a mociones de censura cuando lo consideren prudente.

Uhh pacho. Y eso que quienes hacemos control político apenas estamos empezando.



Las primiparadas pasan por quejarse de cosas como esta. Fortalezcan su oficina jurídica, al Congreso tendrán que responderle siempre que les requiramos.



Normal: los contrapesos en una democracia. https://t.co/5XnUaptoTl — Cathy Juvinao🌻💚 (@CathyJuvinao) October 27, 2026

Sin embargo, desde la dirección del partido, a cargo del exmandatario Petro, hubo un jalón de orejas hacia la bancada para que utilicen de más forma estratégica los debates y las mociones de censura. Aunque una de sus propuestas fue la creación de un autoproclamado “gabinete a la sombra”, para hacer seguimiento a los sectores del Ejecutivo de De la Espriella, el enfoque al interior del partido ha estado en su preparación para las elecciones regionales, mientras que las voces más fuertes del Legislativo se encargan de hacer oposición desde sus banquillos en el Capitolio.

De fondo, las quejas públicas del gabinete de De la Espriella sobre el impacto de la oposición con las herramientas de control político en el funcionamiento de los ministerios no calan con fuerza.

La discusión llega en medio de una agenda legislativa que ya ha mostrado problemas a la hora de manejar los tiempos para proyectos clave, y que ya cobró la cabeza de un ministro de Interior, y un Ejecutivo que ha tenido una relación en donde desde el propio oficialismo señalan que el gobierno no ha tenido la suficiente organización con la bancada de gobierno para evitar estos espacios de crítica a sus funcionarios.

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