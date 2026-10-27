Ordóñez ultima detalles para asumir como ministro del Interior: así se ha movido esta semana

El embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez, está terminando sus funciones en ese cargo para asumir como ministro del Interior tras la salida de Rodrigo Lara. El funcionario, que fue designado la misma noche en la que se anunció que Lara ya no sería más el ministro de esta cartera, viajó a Colombia aún como embajador para cumplir con algunas responsabilidades. Ya se reunió con el presidente Abelardo de la Espriella, con el vicepresidente José Manuel Restrepo y con el canciller, Omar Bula….

El embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez, está terminando sus funciones en ese cargo para asumir como ministro del Interior tras la salida de Rodrigo Lara. El funcionario, que fue designado la misma noche en la que se anunció que Lara ya no sería más el ministro de esta cartera, viajó a Colombia aún como embajador para cumplir con algunas responsabilidades. Ya se reunió con el presidente Abelardo de la Espriella, con el vicepresidente José Manuel Restrepo y con el canciller, Omar Bula. Además adelantó una reunión diplomática con el Secretario General de la OEA, Albert Ramdin.

"Colombia y la OEA fortalecen su diálogo para enfrentar los desafíos comunes de las Américas! El canciller Omar Bula, junto al vicepresidente José Manuel Restrepo y el embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez, sostuvo una reunión de alto nivel con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Albert Ramdin", se lee en un comunicado de la Cancillería. Y agregaron: "El encuentro permitió abordar temas estratégicos para el hemisferio, entre ellos la paz, la seguridad, la democracia y el fortalecimiento institucional, así como explorar oportunidades de cooperación en asuntos de interés común. Durante la reunión también se revisaron iniciativas en curso y mecanismos de acompañamiento, además de las perspectivas de coordinación futura entre Colombia y la OEA. Para el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, la seguridad hemisférica es una prioridad estratégica".

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¡Colombia y la OEA fortalecen su diálogo para enfrentar los desafíos comunes de las Américas!



El canciller Omar Bula, junto al vicepresidente José Manuel Restrepo (@jrestrp) y el embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez, sostuvo una reunión de alto nivel con el secretario… pic.twitter.com/Nfhb6c9cqT — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 27, 2026

Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró: "Junto al canciller Omar Bula y al embajador Alejandro Ordóñez, me reuní con el Secretario General de la OEA para conversar sobre los retos que compartimos como región y el papel de este organismo en la vida de nuestros ciudadanos. Le expresé la importancia de acercar la OEA a la gente y de trabajar para que su labor se traduzca en más estabilidad, seguridad y bienestar para las familias, así como en una democracia que proteja las libertades y responda a las necesidades de nuestros pueblos".

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"Desde el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella estamos construyendo la ‘patria milagro’, una Colombia con seguridad, confianza y oportunidades. Queremos trabajar con los países de las Américas para que esa esperanza llegue también a toda la región", finalizó Restrepo.

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Junto al Canciller @omarbula y al Embajador @A_OrdonezM, me reuní con el Secretario General de la OEA para conversar sobre los retos que compartimos como región y el papel de este organismo en la vida de nuestros ciudadanos.



Le expresé la importancia de acercar la OEA a la gente… pic.twitter.com/5m2KKk75aA — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) October 26, 2026

Además, el presidente De la Espriella y Ordóñez, se reunieron el lunes por primera vez de manera directa para definir el rumbo de la cartera del Interior y de forma casi simultánea, comenzaron a conocerse los primeros cambios en la dirección de esa entidad. El encuentro tuvo lugar en la Casa de Nariño y se prolongó por cerca de media hora. Allí se abordaron las prioridades del ministerio ante la llegada de un funcionario con mayor afinidad ideológica con el mandatario, quien le encomendó fortalecer la agenda del Gobierno. Esa tarea implicará, además, conciliar los intereses de los partidos que integran la coalición.

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Ordóñez llegará acompañado de ajustes en su equipo. Según confirmó El Espectador, Carlos Chavarro asumirá el Viceministerio General, mientras que Edison Tigreros estará al frente del Viceministerio de Diálogo Social. También se prepara la designación de Federico Arellano, abogado y antiguo compañero universitario del presidente, en un cargo directivo de la cartera.

Por ahora, el embajador viajará de vuelta a Estados Unidos para dejar en orden el cargo del que se despide y volver al país para asumir de lleno las labores como ministro del Interior.

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