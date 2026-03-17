Estos son los temas que tiene pendientes el Congreso en medio de la campaña presidencial

Los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y del Interior, Armando Benedetti, dialogan con el presidente del Senado, Lidio García, durante un debate en las plenarias del último semestre de 2025. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Congreso de la República saliente, que culmina su periodo el 20 de junio próximo, retomará desde este martes su agenda oficial en medio de una campaña presidencial en curso y con una agenda legislativa que de fondo tiene solo algunos asuntos claves por desenredar.

En efecto, desde este 17 de marzo volverán sobre la mesa asuntos como la ley de competencias, el proyecto que mantendría vivo al Ministerio de la Igualdad y, entre otras cosas, la iniciativa que regula jurídicamente la jurisdicción agraria.

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De hecho,y aunque hay más de 900 proyectos pendientes de trámite en el Capitolio, son pocos los que podrán ver la luz para convertirse en leyes en estos pocos meses. El foco y la prioridad del Gobierno del presidente Gustavo Petro está centrado en iniciativas que permitan sacar pecho y dejar un legado con el que pueda impulsar la reelección de su proyecto político.

Así ha sucedido con la reforma pensional —hoy competencia de la Corte Constitucional— y con la reestructuración del sistema laboral que precisamente en junio cumplirá un año de su modificación.

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Estas tareas también marcan el fin del mandato de los presidentes actuales de Senado, Lidio Garcia (Partido Liberal), y de Cámara, Julián López (La U), quienes tienen como prioridad esquivar el ausentismo que marca el periodo con el que culmina un periodo legislativo en medio de la campaña presidencial.

En todo caso, la Comisión Primera de Senado tendrá la discusión de una reforma integral al Icetex que ya la Cámara aprobó a finales del año pasado. Ese proyecto busca destinar recursos propios para esa entidad y cuenta con un respaldo de sectores de oposición y con la negativa de la bancada de Gobierno. Es de hecho el primer debate que se surtirá tras la reanudación de actividades.

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En esa misma Comisión también está el proyecto que busca erradicar la mutilación genital femenina (o ablación) y que llega con un amplio respaldo de varios sectores. Ahora bien, el tiempo le juega en contra a una iniciativa que requiere de dos debates en el lapso de tres meses. La constitución de una Agencia Espacial radicada por el Ministerio de Defensa o la regulación de la inteligencia artificial son otros puntos a discutir en esa célula.

De los 105 senadores que hoy ocupan una curul, cerca de 60 no volverán a ese recinto, por lo que algunas voces de los partidos han dicho a este diario que podría ser normal una asistencia baja a las sesiones plenarias. Nombres como Angelica Lozano (Alianza Verde), Carlos Fernando Motoa, Armando Zabaraín (Cambio Radical), Alejandro Chacón, Alejandro Vega (Liberal), Efraín Cepeda o Germán Blanco (Conservador) finalizará sus labores en el Senado una vez culmine esta legislatura.

#AgendaLegislativa 📆✅



Esta es la programación para hoy, martes 17 de marzo de 2026, en la @CamaraColombia.



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