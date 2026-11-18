La primera cita será a las 9 a.m. en la Comisión de Ordenamiento Territorial, donde los miembros de esa corporación atenderán un debate…

Este miércoles en el Senado estará la lupa puesta sobre dos temas claves en la agenda nacional, las primeras pinceladas del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Abelardo de la Espriella y la atención a los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Además, habrá debate de control político en la Cámara a los ministros de Agricultura, Indalecio Dangond, y la ministra de Educación, Ilva Hoyos.

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La primera cita será a las 9 a.m. en la Comisión de Ordenamiento Territorial, donde los miembros de esa corporación atenderán un debate de control político citado por el senador Carlos Manuel Meisel (Centro Democrático), para abarcar las preocupaciones que puedan tener los gremios de la producción en la consolidación del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. En este están citados el director general del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Julián Buitrago Arango, y la presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Luz Stella Murgas.

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A su vez, sesionará la comisión accidental bicameral para el seguimiento y acompañamiento a la atención de los damnificados por el terremoto en San José del Palmar (Chocó) que ocurrió el pasado 10 de agosto. Y la Comisión Sexta también tendrá un debate de control político sobre las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional para la atención de las afectaciones ocasionadas por el terremoto, particularmente en lo relacionado con la atención integral de la población damnificada, así como la formulación y ejecución del Plan de Acción Específico para la Recuperación y la asignación, ejecución y seguimiento de los recursos destinados a la atención de la emergencia y a la recuperación de los territorios afectados.

A este segundo encuentro están citados los ministros de Hacienda, Miguel Gómez Martínez; de Salud, Ana María Vesga; de Vivienda Jaime Andrés Beltrán y de Educación, Ilva Myriam Hoyos; así como el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, David Santiago Tamayo y el Gerente General del Fondo Patria Milagro, Luis Felipe Henao.

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Por otro lado, en la Cámara de Representantes habrá varios debates de control político sobre el estado actual del

Sector Agricultura y Desarrollo Rural, su situación presupuestal y misional, principales avances y desafíos identificados al inicio del nuevo período de Gobierno. Estarán citados el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond y la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido. Además, en la comisión séptima analizarán el manejo de los recursos públicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

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