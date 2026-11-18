“¡No subirá el IVA a los alimentos para nuestros animales de compañía! He dado una instrucción clara al Ministerio de Hacienda: mantener sin cambios el impuesto a estos productos. Así…

El presidente Abelardo de la Espriella anunció a través de sus redes sociales que dentro de su proyecto de ley de ajuste fiscal no incluirá el IVA para los alimentos de animales de compañía; esto se suma a su decisión de no gravar con IVA a la canasta familiar. Hay nuevas propuestas de los partidos, como un recorte más grande al Estado o gravar a las iglesias.

“¡No subirá el IVA a los alimentos para nuestros animales de compañía! He dado una instrucción clara al Ministerio de Hacienda: mantener sin cambios el impuesto a estos productos. Así como hemos decidido proteger la canasta básica familiar y al sector agropecuario de nuevos incrementos tributarios, también vamos a proteger la alimentación de las mascotas”, aseguró el mandatario.

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¡NO SUBIRÁ EL IVA A LOS ALIMENTOS PARA NUESTROS ANIMALES DE COMPAÑÍA!



He dado una instrucción clara al Ministerio de Hacienda: mantener sin cambios el impuesto a estos productos.



Así como hemos decidido proteger la canasta básica familiar y al sector agropecuario de nuevos… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 18, 2026

De la Espriella también anunció el pasado domingo que no impondrá un IVA del 19 % sobre productos de la canasta familiar en su proyecto de ley de rescate fiscal impulsado en el Legislativo; lo hizo durante un balance de lo que considera son los principales logros de su administración en sus primeros 100 días en la Casa de Nariño, señalando además que busca consenso para el trámite legislativo de la ley de ajuste fiscal.

“Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario”, enfatizó el jefe de Estado. Y, de paso, confirmó que el Ministerio de Hacienda está trabajando en una serie de procesos para “reducir la tarifa general del IVA del 19 al 18 o incluso al 17 por ciento; espero darle pronto buenas noticias al país en ese sentido”.

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Entre las propuestas de los partidos están ajustes que incluyen medidas "ambiciosas", como las han calificado los congresistas. Entre esas está el recorte de 60 entidades del Estado, que podrían unificarse o eliminarse, y que significarían un ahorro de COP 23 billones en el gasto de funcionamiento del Estado. Desde la oposición, el Pacto Histórico ha dicho que propondrán que quienes aporten mayores recursos sean las personas con un patrimonio superior a COP 3.700 millones, en lugar de COP 5.000 millones, como fue presentado por el Gobierno.

A esto se suman propuestas como la de la senadora María Clara Posada (Centro Democrático), quien plantea aliviar las cargas a través de nuevos impuestos que estarían al titularizar la deuda del sistema de salud como mecanismo de financiación, o la del representante Mauricio Toro (Alianza Verde) con su proposición de que la reforma tributaria grave las actividades comerciales y con ánimo de lucro de todas las iglesias. Entre ellos estarían sus hoteles, teatros y auditorios, sin incluir sus actividades pastorales.

Como decía Jesús "dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios"



Mi primera proposición a la reforma tributaria es gravar las actividades comerciales y con ánimo de lucro de todas las iglesias!



Si las iglesias apoyan la patria milagro, yo propongo que las… pic.twitter.com/SPLMSeUyiq — Mauricio Toro 🌻 (@MauroToroO) November 17, 2026

A su vez, desde la oposición anunciaron manifestaciones el próximo jueves 19 de noviembre en contra de esta ley de ajuste fiscal que es llamada por varios sectores como una "reforma tributaria". El expresidente Gustavo Petro aseguró que "a salir masivamente a las calles de todo el país este 19 de noviembre. Por el empleo, por la economía, por las propuestas de Abelardo que dejarán en la pobreza a los colombianos y colombianas".

A salir masivamente a las calles de todo el país este 19 de noviembre.



Por el empleo, por la economía, por las propuestas de Abelardo que dejarán en la pobreza a los colombianos y colombianas.



Nos vemos este jueves en todas las plazas públicas. pic.twitter.com/uhVmnolf2f — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 18, 2026

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