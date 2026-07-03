Estos serán los retos que enfrentará el nuevo Congreso que se instala en dos semanas

Plenaria del Congreso de la República. EFE - Carlos Ortega. Foto: EFE - Carlos Ortega

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En 17 días, Colombia tendrá un nuevo Congreso. Uno integrado por una coalición de gobierno que ya suma a Salvación Nacional, Centro Democrático y Cambio Radical, mientras busca de a poco el apoyo de los tradicionales; así como un Pacto Histórico que construye con antelación su narrativa de oposición y sectores de centro que esperan un tiempo para tomar una posición entre el gobierno, la oposición o la independencia.

Estos 103 senadores y 188 representantes a la Cámara serán posesionados por el presidente saliente Gustavo Petro en su último discurso ante el legislativo, en el que se espera hable de los logros de sus cuatro años de mandato y los retos que le esperan al país en el futuro.

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Desde ese 20 de julio, la administración entrante empezará a mover sus proyectos anunciados desde antes, como lo son una reforma tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo, una “reforma anticorrupción” y el posible recorte del Estado. Todos enlazados a través del nuevo ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo.

Entre las decisiones de organización estará el elegir las mesas directivas; tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes elegirán a su Presidente, Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente para el primer año legislativo.

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En manos del legislativo también estará saber si renovarán los cargos de secretarios generales de ambas cámaras, que en estos últimos dos años estuvieron a cargo de Diego González en el Senado y Jaime Lacouture en la Cámara.

En las semanas siguientes, los congresistas se distribuyen en las siete Comisiones Constitucionales Permanentes (donde se dan los primeros debates de las leyes según su temática, como asuntos económicos, política exterior o salud) y eligen a los presidentes de dichas comisiones.

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En su primer mes, el Congreso en pleno deberá elegir al nuevo Contralor General de Colombia (periodo 2026-2030). La fecha estimada es el 12 de agosto, donde los parlamentarios deberán escoger entre los 10 finalistas.

Entre sus retos de esos primeros meses también estará elegir a los magistrados del Consejo Nacional Electoral mediante un sistema de cifra repartidora para que se garantice la representación de los partidos en el tribunal electoral los próximos cuatro años.

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