Congreso, Procuraduría y Gobierno firman Acuerdo por la Transparencia para un Estado seguro

Las instalaciones del Congreso de la República sirvieron para congregar a varias entidades del Estado que se suscribieron al "Acuerdo por la Transparencia" que impulsaron los presidentes de Senado Honorio Henríquez y Nicolás Barguil de la Cámara. El acto contó con una participación importante del procurador General, Gregorio Eljach, así como delegados del Ministerio del Interior, la Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo, así como de la Federación Nacional de Departamentos y la Federación de Municipios.

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La propuesta contiene 10 puntos y busca principalmente fortalecer la democracia y establecer una cooperación de todas las entidades para un Estado más fuerte y eficiente. Según dijo el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, "buscamos que se pueda saber con mayor celeridad y claridad cómo se contrata, cómo se ejecutan los presupuestos y en qué se utilizan los recursos públicos".

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En este acto que da pie a una coordinación más clara y eficaz entre entidades, Henríquez aseveró que "el acuerdo institucional por la transparencia, consolida el compromiso conjunto de los organismos de control y el congreso, para avanzar hacia una gestión pública cada vez más transparente”. En ese sentido, fue claro en establecer -como quedó firmado en papel- que no será un compromiso que disponga de recursos ni modifica las competencias constitucionales de las entidades.

Por ello el presidente del Senado fue enfático al asegurar que "quienes tenemos la responsabilidad de representar la rama del poder público, debemos utilizar todos los mecanismos a nuestro alcance para prevenir la corrupción y fortalecer la constancia en las instituciones". "Tenemos una convicción clara, seguir construyendo un congreso más cercano, verdaderamente al servicio de los ciudadanos y del país, y una casa de puertas abiertas a los compatriotas", declaró en el acto.

🏛️ | Un Congreso que se abre a los ciudadanos también se construye desde la transparencia.



El presidente @honohenriquez invita a los colombianos a conocer, participar y acercarse a la labor que se realiza en esta casa de la democracia.#ElCongresoConLos5Sentidos pic.twitter.com/i6S2XDD0hk — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) September 28, 2026

Por otro lado, el procurador Gregorio Eljach señaló que "la transparencia, no es una concesión del poder ciudadano, es una condición de existencia de la democracia”, y agregó: “cuando una decisión pública necesita esconderse, algo en ella huele mal”. Eljach insistió en la importancia de la articulación de la institucionalidad para hacer frente a la corrupción y fortalecer los procesos democrático, esto, además, luego de haber afirmado semanas atrás que sí hubo riesgo de no realizarse las elecciones.

"La realidad nos exige renovar cada día, ejercer el poder público a todos los ciudadanos", manifestó. Ahora bien, Eljach celebró que el Capitolio sea el recinto en el que suscriban estos acuerdos y representa "un gesto que tiene valor por sí solo", pues es el Congreso la representación popular del pueblo. Esos 10 compromisos, además, "son el corazón del acuerdo que vamos a suscribir".

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