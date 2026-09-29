Director de UNP ofrece disculpas a Centro Democrático tras comentarios contra ese partido

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, pidió disculpas al Centro Democrático y toda su militancia luego de ser confrontado por comentarios publicados en sus redes sociales en medio de la campaña presidencial. Blanco, quien fue un actor digital importante para impulsar la candidatura del hoy presidente, Abelardo de la Espriella, cuestionó a ese bloque político al que denominó como "fresas" y "tibios", insinuando, además, que podrían dar respaldo político a Iván Cepeda en ese momento de la campaña.

Blanco fue cuestionado por los representantes uribistas Pedro Alejandro Murcia Lamprea, Manuel Alexander Pérez y Jonathan Fernando Pineda, quienes en medio de un debate de control político en la Comisión Segunda Cámara sacaron a relucir los comentarios del ahora director de la Unidad de Protección en la campaña. Murcia Lamprea fue el primero en sacar a la luz estos comentarios y le dijo a Blanco que "yo no soy de los de siempre y soy del Centro Democrático". Allí mismo el congresista también cuestionó otros comentarios que Lamprea habría tenido contra La Silla Vacía.

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"Somos una bancada estudiosa y yo como miembro del Centro Democrático le doy la bienvenida a esta Comisión para decirle que ojalá que esas expresiones que hizo en sus trinos en contra de políticos que nos hemos quemado las pestañas ya no sean las mismas. Esperamos altura, respeto y que se cumpla su función de protegernos", dijo el congresista en medio del debate.

Acto seguido el también representante Jonathan Pineda señaló que "es lamentable este tipo de posturas suyas. Entiendo que eran otros tiempos, pero quiero que me responda hoy si sigue pensando lo mismo del Centro Democrático". Y es que los comentarios de Blanco en medio de la campaña decían: "Salieron fresas los del Centro Democrático, dizque "no nos ataquen", va a tocar no decirles nada porque con los tibios u badulaques que se volvieron, terminan votando por Cepeda… Y no es chiste. Periodicazo por tibio".

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En respuesta, Blanco aseguró que sus posturas estarán alejadas de la toma de decisiones en la UNP. "Cuando asumí este cargo mi primera premisa y la premisa que me dio el señor Presidente es que nosotros no defendemos ni protegemos ideologías, nosotros protegemos vidas humanas. Tan valiosa es la vida del centro, la derecha, arriba y abajo, porque tenemos clarísimo que la protección y el sistema de protección es para aquellas personas que se encuentran en una situación de riesgo o su vida se encuentra en riesgo a causa del nexo causal de su actividad política"

"Quiero pedir disculpas al Centro Democrático por las afirmaciones que hice estando en campaña. Obedecieron a temas de campaña. No es mi postura personal, ni mi postura profesional y tan siquiera mi postura ideológica. Tengo clarísimo el ser humano que soy y la dignidad que represento en la UNP. Pido mil disculpas a quien se pudiera sentir ofendido por esos comentarios". Señaló.

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