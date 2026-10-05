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Congreso se fue a semana de receso: estos son los proyectos que quedan en pausa

El Congreso de la República entró en vacaciones por la semana de receso escolar. A pesar de esto, los congresistas repondrán el tiempo sesionando los días jueves y viernes de la próxima semana.

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Redacción Política
Comisiones económicas
Debate del presupuesto en las comisiones económicas conjuntas.
Foto: Prensa S

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El Congreso de la República entró en vacaciones por la semana de receso escolar entre el 5 y el 9 de octubre, destinada a los estudiantes en todo el país, pero que también fue aprovechada por los parlamentarios para aplazar discusiones en el Legislativo. A pesar de esto, por dirección de las mesas directivas de Cámara y Senado, los congresistas repondrán el tiempo sesionando los días jueves y viernes de la próxima semana.

El principal tema que discutirán en el Legislativo serán las discusiones sobre el presupuesto general de la nación para el año 2027, al mismo tiempo, el Senado y la Cámara discutirán el proyecto, pues tiene plazo hasta el 20 de octubre para aprobarlo, de lo contrario, el Ejecutivo puede aprobar el monto de COP 634,9 billones que quedó fijado en las Comisiones Económicas Conjuntas Terceras y Cuarta donde se incorporaron modificaciones a partir de las proposiciones presentadas por los congresistas y avaladas por el Ministerio de Hacienda. En total, fueron más de 615 proposiciones.

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Por Redacción Política

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