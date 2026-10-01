Presupuesto General 2027: revive expectativa por regreso del debate en Congreso

Desde las 9 a.m. está citada la plenaria en la Cámara de Representantes para iniciar el debate del proyecto de Ley 152 en Cámara y el 111 de Senado, por la cual se “decreta…

Este jueves 1 de octubre fueron citadas las plenarias de Senado y Cámara para iniciar de forma protocolaria la discusión sobre el presupuesto general de la nación para el año 2027. La discusión tiene 20 días para avanzar en la iniciativa del Gobierno de Abelardo de la Espriella, debido a que tienen hasta esa fecha por ley para lograr un consenso entre los parlamentarios.

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Desde las 9 a.m. está citada la plenaria en la Cámara de Representantes para iniciar el debate del proyecto de Ley 152 en Cámara y el 111 de Senado, por la cual se “decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2027”. Se espera que en el debate estén presentes el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el director general del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Julián Buitrago.

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A pesar de esto, su trámite continuará después de la semana de receso que tomará el Legislativo entre el 5 y el 9 de octubre. Por lo que se espera que la semana del 13 al 16 de octubre sean las votaciones para tener un presupuesto aprobado antes del 19 de octubre y, de tener textos diferentes en ambas cámaras, se logre una conciliación antes de la fecha límite.

La discusión vuelve al Legislativo luego de que las Comisiones Económicas Conjuntas Terceras y Cuartas aprobaran el monto global quedó fijado en COP 634,9 billones. Tras semanas después de la radicación de la ponencia para primer debate, se incorporaron modificaciones a partir de las proposiciones presentadas por los congresistas y avaladas por el Ministerio de Hacienda. En total, fueron más de 615 proposiciones.

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El proyecto contiene reducciones. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición tendría un recorte de COP 170.000 millones, distribuido entre funcionamiento e inversión. En Transporte se planteó una reducción de COP 15.600 millones en los aportes previstos por la Aeronáutica Civil para el Aeropuerto del Café, mientras que el sector Planeación tendría COP 13.500 millones menos en recursos de inversión.

Entre los principales cambios aparece un traslado de COP 2 billones desde la sección del Ministerio de Hacienda hacia Salud y Protección Social. Además de adicionar COP 100.000 millones para la Rama Judicial, destinados a cubrir faltantes asociados al ajuste de la bonificación judicial, y COP 99.100 millones para el sector Deporte y Recreación.

📌 Citación a sesión plenaria | Jueves 1 de octubre | 9:00 a.m.



Sesión exclusiva para el debate del Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2027, con citación al ministro de Hacienda, @miguel_gomez_m , y al director del @DNP_Colombia. pic.twitter.com/QjphxKEmMJ — Secretaría General Cámara de Representantes 🇨🇴 (@SecreCamaraCol) September 30, 2026

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