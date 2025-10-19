Partidos obtuvieron mayoría de votos para consejos de juventud; hubo 1,5 millones de votos

Hay más de 11 millones de jóvenes habilitados para votar. Foto: Registraduría

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

De los 11,7 millones de jóvenes entre 14 y 28 años habilitados para votar para elegir los consejos municipales y locales de juventud, acudieron a la urna 1,5 millones, equivalentes al 12,72 %. Y aunque es una cifra baja, la Registraduría resaltó que aumentó frente a las elecciones de 2021, cuando por primera vez se realizaron este tipo de comicios.

La participación en la jornada electoral, dijo el registrador nacional, Hernán Penagos, “nos anima, porque se trata de jóvenes que hoy estarán representados en los consejos municipales de juventud en cada uno de los municipios de Colombia. Esperamos que los alcaldes, como es su deber y obligación, reconozcan estos consejos y les abran los espacios que la ley les obliga”.

De acuerdo con el preconteo, de los 1,5 millones de votos, hubo 29.609 nulos, equivalentes al 1,98 % del total, significativamente menor al 23 % de 2021 lo que mostró, según Penagos, una significativa mejora en la pedagogía electoral y en el diseño del tarjetón. Los principales ganadores de las jornadas fueron los partidos, cuyas listas obtuvieron 776.533 votos (53,36 % del total), seguido por las listas independientes con 410.055 votos (28,18 %) y en tercer lugar, los procesos y prácticas constituidas que obtuvieron 268.490 votos (18,45 %).

El partido más votado fue el Liberal con 139.227 votos, seguido del Conservador (91.597 votos), Centro Democrático (78.630 votos), Cambio Radical (73.326 votos), Alianza Verde (61.227 votos) y La U (53.826 votos).

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.