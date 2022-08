Controversia entre David Racero y representantes por almuerzos en la Cámara

Además de los almuerzos, David Racero (centro) ha hecho otros anuncios imprecisos como la asignación de vehículos para los representantes a la Cámara. Foto: Carlos Rosas - Mauricio Alvarado

Una de las discusiones más complejas durante esta semana en la Cámara no fue por un proyecto de ley o alguna diferencia política entre representantes. Fue por los almuerzos. El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, se enfrascó en una larga discusión con varios parlamentarios sobre destinar o no recursos para comprar almuerzos. No es la primera vez que Racero hace anuncios de este tipo, pues desde que fue elegido como directivo de la corporación se la ha jugado por construir una imagen de presidente austero.

El debate lo inició Racero, quien sugirió que fueron varios representantes los que le pidieron asignar un monto para comprar almuerzos. “Qué pena, pero los congresistas pueden comprar su almuerzo. Por más que me insistan, no destinaré recursos de la Cámara para el almuerzo de 187 Representantes”, expresó Racero, quien si bien reconoció que durante estas primeras semanas de trabajo han tenido largas sesiones de trabajo, el pago es más que suficiente para que cada uno compre su almuerzo. “Dejemos la sinvergüencería”, remató, aunque luego aclaró que son apenas algunos miembros de la cámara baja los que le han hecho la solicitud.

El tema no se quedó ahí. Las acusaciones no cayeron bien entre varios congresistas, y más teniendo en cuenta que la corporación no paga almuerzos, y de hecho nunca los ha pagado. Por medio de varias comunicaciones, representantes de todas las corrientes contrariaron a Racero y le pidieron no difundir una información falsa. Carolina Arbeláez (Cambio Radical), como vocera de su partido lideró la firma de una carta dirigida a la opinión pública en la que aclaró que la Cámara no suministra ni almuerzos ni refrigerios.

“Rechazamos las declaraciones del representante Racero y le solicitamos ser responsable en sus afirmaciones, ya que en su calidad de presidente de toda la corporación está afectando el nombre de la institución y de los parlamentarios que la conforman”, se lee en la carta que también suscribieron congresistas como Jorge Méndez (Cambio Radical), los conservadores Juan David Peñuela y Ciro Rodríguez, Juan Espinal (Centro Democrático), entre otros.

Los representantes liberales Hugo Archila y Carlos Ardila también emitieron una constancia en la que se refirieron a la “supuesta determinación de suspender dichos almuerzos”, que calificaron como a todas luces falsa porque el Congreso nunca le ha pagado el almuerzo a sus integrantes.

“Resulta además de muy mal gusto la afirmación del presidente de la Cámara, ampliamente difundida a pesar de su falta de veracidad, pues da a entender a la opinión pública -que no conoce sobre el funcionamiento del Congreso- que dentro de los gastos de funcionamiento estaría incluido el pago de nuestros alimentos cuando esto nunca ha sido así”, escribieron los representantes en la misiva.

La situación, de acuerdo con los parlamentarios liberales, es comparable al anuncio que hizo Racero durante la primera semana como presidente de la Cámara sobre una supuesta suspensión del uso de las camionetas para los congresistas. La determinación, que en su momento también generó debate, no fue del todo cierta teniendo en cuenta que los vehículos que usan los congresistas hacen parte de un convenio con la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el esquema de seguridad asignado según el nivel de riesgo de cada legislador. Es decir, no depende directamente de la mesa directiva de la corporación.

“Con este tipo de pronunciamientos parece notarse un afán de obtener réditos personales y mediáticos por parte del presidente de la Cámara, haciendo afirmaciones en perjuicio de la imagen de la corporación y de sus integrantes, situación que es inaceptable y que es incompatible con las funciones que le encomienda la Constitución”, agregaron en la constancia, en la que además solicitaron a Racero no solo que aclare y rectifique las afirmaciones, sino que no vuelva a hacer ese tipo de pronunciamientos.

En medio de la controversia, y a pesar de los llamados de diferentes congresistas, el presidente de la Cámara hizo otro anuncio, esta vez relacionado con otro tema controversial: la reducción de salarios de los parlamentarios. Durante un encuentro con empresarios y líderes políticos en Valledupar, Racero aseguró que promoverá la discusión de esa y otras propuestas que mencionaron en campaña y que su modo de ver son claves para generar el cambio prometido.

“La reducción del salario de los congresistas es una medida de equidad social. El Congreso de Colombia tiene uno de los salarios más altos de la región. Y en un país como Colombia, tan desigual, con tanta pobreza, lo mínimo que podemos hacer es igualar el salario de los congresistas a la media de la región”, dijo Racero sobre los más de $35 millones que devengan los congresistas, y que se dividen entre su base salarial, gastos de representación y primas de servicios.