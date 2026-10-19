“COP 233.700 millones recuperados”: Gobierno sobre liquidación de Minigualdad

En la gestión de esta cartera, la nueva administración anunció que suprimió 471 cargos de 744 que tenía en total…

El liquidador del Ministerio de la Igualdad, John Milton Rodríguez, dio un nuevo balance sobre el proceso de desmonte de esta cartera. Después de 53 días de gestión, bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella, Rodríguez anunció la recuperación de COP 233.700 millones que “regresarán al Tesoro Nacional”. En un balance anterior, el exsenador había fijado una meta de recuperación de COP 200.000 millones en el proceso de liquidación.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

En la gestión de esta cartera, la nueva administración anunció que suprimió 471 cargos de 744 que tenía en total el Minigualdad. El agente liquidador destacó que, tras un “esfuerzo técnico y coordinado”, se logró “suprimir la burocracia innecesaria, sanear pasivos laborales y garantizar el traslado efectivo de programas sociales”.

Publicidad

Le puede interesar: ONU advierte “incertidumbre” sobre implementación de enfoque de género del Acuerdo de Paz

En la directiva presidencial para continuar con el proceso de liquidación, que venía de la administración anterior de Gustavo Petro, una de las críticas del nuevo Ejecutivo fue la desfinanciación de los programas sociales a cargo de esta cartera. La liquidación fue una orden de la Corte Constitucional, que consideró que hubo vicios de trámites en la creación del Ministerio durante su paso por el Congreso de la República en el gobierno Petro.

Según Rodríguez, los cuatro ejes fundamentales del proceso de liquidación de Minigualdad son:

Le puede interesar

Estados financieros y acreedores

Supresión de la burocracia

Rescate y traslado de los programas sociales

Intervención a patrimonio autónomos y fondos

Con respecto a los estados financieros, el funcionario señaló que “saldaron nóminas y seguridad social” de meses anteriores que el Ejecutivo anterior habría dejado “en total abandono”. Sobre los acreedores, es decir, quienes tienen derecho legal a exigirle al ministerio una obligación contractual, Rodríguez señaló que se cerró la etapa de recepción y se pasará a la calificación y posterior negociación con acreedores.

Léalo aquí: ¿Qué pasará con la atención a violencias de género? En limbo tras liquidación de Minigualdad

Con la nueva actualización de supresión de cargos, el liquidador advirtió que se logró un ahorro anualizado de más de COP 70.000 millones en la entidad, y que en el proceso de supresión de cargos se está “garantizando los derechos laborales de todos los trabajadores”. Esta claridad llega en el marco de la incertidumbre que rodea a los contratistas que estaban en esta entidad. Además, bajo la bandera de la reducción del Estado, se han generado ruidos sobre presiones y peticiones dentro de entidades públicas para que contratistas que venían de la anterior administración entreguen sus contratos.

En este nuevo balance, en la línea de esta administración sobre las denuncias del manejo del Ejecutivo anterior, Rodríguez señaló que el gobierno Petro “había dejado abandonados y desfinanciados desde el año 2024” los proyectos sociales a cargo de Minigualdad. Un paso clave en la liquidación del proyecto, destacado desde Presidencia, es garantizar la continuación de los proyectos sociales en otros ministerios y departamentos administrativos.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.