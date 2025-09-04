“Defiende a los animales”: celebran aval constitucional a prohibición de corridas de toros

El Gobierno colombiano sancionó en julio de 2024 la ley "No más olé", que prohíbe las corridas de toros en el país a partir de 2027 y que fue aprobada por el Congreso en mayo de ese mismo año. Foto: EFE - Carlos Ortega

La Corte Constitucional dejó en firme la ley 2385 de 2024 que prohíbe las corridas de toros en Colombia, así como actividades sobre toros coleados, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas corralejas y peleas de gallos, luego de un estudio de una demanda que pedía la nulidad de esta normativa.

Con decisión unánime el alto tribunal descartó errores durante el trámite de la normativa, así como posibles violaciones contra los derechos fundamentales o la libertad de expresión y cultural. En este sentido, la “Ley No Más Olé” seguirá con la transición para prohibición de los eventos ya mencionados, permitiendo un control estricto frente a las festividades y/o eventos culturales que aún permitían estos actos.

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, se refirió al fallo y aseguró que desde su paso por la Alcaldía de Bogotá “se levantó una lucha que parecía perdida: el que no hubiera corridas de toros”. En su publicación, felicitó al alto tribunal por la decisión.

“La bandera animalista se transformó en parte del movimiento progresista, y ahora con [las senadoras] Esmeralda [Hernández] y Andrea [Padilla] y muchas y muchos más, se logra, por fin y a pesar de las posiciones en principio contrarias de la corte constitucional, su erradicación definitiva en todo el país. Cambiar las corridas por grandes carnavales y fandangos culturales será tarea de cada alcalde. Felicito a la Corte Constitucional actual por su posición reivindicatoria de la vida en todas sus formas", apuntó.

En la alcaldía de Bogotá Humana se levantó una lucha que parecía perdida: el que no hubiera corridas de toros.



La idea la comenzaron varios movimientos animalistas: recuerdo a Andrea Padilla, "Bogotá sin corridas" y otros.



Los objetivos del movimiento animalista se juntaban… https://t.co/1AsOO5HvkB — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 4, 2025

“Hemos logrado algo histórico para los animales y la vida de nuestro país”, dijo la senadora Esmeralda Hernández, una de las autoras y ponentes de la iniciativa en el Congreso de la República. La ley que logró su aprobación en el legislativo en mayo del 2024. La parlamentaria del Pacto Histórico también celebró que en la Corte se incluyera la restricción de los eventos de coleo y peleas de gallos, dado que este punto del articulado había sido omitido previamente.

Juan Carlos Losada, representante Liberal y otro de los principales promotores de esta iniciativa, señaló al respecto que la ley “prohíbe las corridas de toros es la causa por la cual quedan prohibidos en Colombia los espectáculos que violentan a los animales”. “Tenemos que felicitar a los magistrados de la Corte Constitucional por esta decisión que realmente defiende a los animales y pone sus derechos por encima de los supuestos derechos culturales a torturarlos”, manifestó el parlamentario.

Me han dicho m4rika, marihuaner0 y hasta paraco por defender las causas justas. Hoy la Corte Constitucional deja en firme la ley que prohibió las corridas de toros en Colombia, otra causa justa que también he acompañado para que el país avance como sociedad. pic.twitter.com/IognReuf43 — Armando Benedetti (@AABenedetti) September 4, 2025

Otro de los que celebró la medida fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien señaló a aquellos quienes en el pasado le cuestionaban el “defender las causas justas”. “Me atacaban bastante duro en los pueblos por estar en contra de las corralejas, de los gallos, el coleo y de las corridas de toros. Todo eso ha evolucionado en estos cuatro o cinco años y es gracias a la Corte Constitucional”, dijo el ministro delegatario.

Desde Japón el presidente Gustavo Petro también se pronunció. “El amor a la vida no se construía a través de matar animales con sevicia y por diversión. La bandera animalista se transformó en parte del movimiento progresista, y ahora con Esmeralda y Andrea y muchas y muchos más, se logra, por fin y a pesar de las posiciones en principio contrarias de la Corte Constitucional, su erradicación definitiva en todo el país”, dijo en uno de sus trinos respecto a esta medida.

Y si bien la senadora Andrea Padilla, otra de las voceras animalistas en el Congreso, rescató y celebró la determinación del alto tribunal, afirmó que aún queda camino por recorrer en la defensa de los derechos de los animales. “Hoy es un día para reconocer la lucha de años de miles de personas en Colombia y en el mundo”, dijo, agregando que además de retirar el proyecto que tramitaba sobre corralejas, mantendrá en firme su lucha sobre la prohibición de las cabalgatas.

Queda en firme la CONSTITUCIONALIDAD de nuestra ley #NoMásOlé. La Corte Constitucional deja en firme la prohibición de las corridas de toros!! Pero además prohibió, de manera progresiva, las corralejas, el coleo y las peleas de gallos!! Hoy es uno de los días más felices de mi… pic.twitter.com/wvtHEM3T0u — Juan Carlos Losada (@JuanKarloslos) September 4, 2025

Y es que frente a esta actividad, la ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero excluyó la prohibición a las cabalgatas, por lo que permitirá entonces el arranque inmediato de un proceso de transición durante los próximos tres años para lograr una serie la reconversión laboral y cultural que rodean a las actividades ahora sancionadas.

