Pacto Histórico radicó tutela contra el CNE para acelerar la decisión sobre su fusión

Lo conformarán Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo, Partido Comunista Colombiano y los movimientos Progresistas y Minga Social y Popular. Foto: Archivo Particular

El Pacto Histórico le quiere poner el acelerador a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la fusión en un solo partido. Tras haber anunciado un plantón este viernes para instar al tribunal para que tomara decisiones, fue radicada una tutela por parte de todas las colectividades que integrarían esa agrupación política.

Los accionantes de la tutela son Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica, Colombia Humana, Partido Comunista Colombiano y Progresistas, la recién creada colectividad por la escisión de Mais. Allí, se pide el amparo a “los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, los cuales [consideran] fueron vulnerados por la referida entidad”.

“Solicitamos el amparo de los derechos fundamentales a la participación político y el derecho a constituir partidos, que se encuentran en inminente riesgo de vulneración como consecuencia de la omisión en que ha incurrido dicha autoridad”, se lee en el recurso.

Los representantes legales de cada partido firmaron la petición, con la que se espera que el órgano electoral tome una decisión antes del 26 de septiembre. Esa fecha es, precisamente, el límite en la Registraduría para que se inscriban los candidatos a la consulta que se haría el 26 de octubre.

“No es un trámite: su silencio sobre nuestra personería jurídica es un ataque a la voz de millones de colombianos que nos eligieron. El CNE tenía 30 días para responder. Han pasado más del doble y siguen callados. Ese silencio viola el debido proceso, la justicia y la participación política. ¡No vamos a permitir que nos arrebaten derechos!”, aseguró el representante Gabriel Becerra, quien firmó por la UP.

He instaurado, junto a los partidos del @PactoCol, una tutela contra el @CNE_COLOMBIA . No es un trámite: su silencio sobre nuestra personería jurídica es un ataque a la voz de millones de colombianos que nos eligieron.



El CNE tenía 30 días para responder. Han pasado más del… pic.twitter.com/jRAeLZrde9 — Gabo Becerra 🏛️ (@BecerraGabo) September 4, 2025

Como antecedente, la senadora María José Pizarro había tenido un fallo a su favor por una tutela para que el CNE decidiera sobre la escisión de Mais. Este miércoles se tomó esa decisión, también favorable, que derivó en la certificación de Progresistas como partido.

