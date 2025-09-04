“Quien no gane la consulta tiene el compromiso de apoyar al que sí”: Gloria Ramírez

Exministra y precandidata del Pacto Histórico Gloria Ramírez. Foto: Catalina Mesa Urquijo

¿Cuál es su ideología política?

Soy y he sido una mujer de izquierda, dialogante y humanista.

¿Cuál es su principal propuesta para llegar a la Presidencia?

Mi principal propuesta es que Colombia sea un país justo, en paz, digno y dialogante.

Si es elegida presidenta, ¿en qué se concentraría en los primeros 100 días de su gobierno?

Haría cambios muy importantes a través de unos decretos de transformación para implementar la reforma laboral y la pensional. Trabajaría en los procesos de productividad de Colombia. Y el primer acto que haría es un compromiso por el respeto a la vida: en Colombia asesinar es un oficio y la muerte es un hecho trivial. Hay que buscar que no haya una razón política para matar.

¿A qué le daría continuidad del Gobierno actual?

Su lucha por la justicia social y contra la desigualdad.

¿A qué no le daría continuidad?

Continuaría con su política de paz, pero ajustada, renovada. Hay que hacerla más territorial, porque Colombia es de territorios y los conflictos han tenido una reconfiguración.

¿A quién le debe decir sí el proyecto del Pacto Histórico?

Por primera vez la izquierda le presenta un abanico de candidaturas a Colombia para que no sea solo la izquierda la que decida. Es un hecho histórico, porque antes nos mataban y nos sacaban del país. Hoy presentamos un abanico grande para que los colombianos aporten a decir cuál de nosotros podemos contribuir al cambio.

Y una vez se elija ese candidato, ¿a quiénes debería decir sí y a quiénes no?

Lo primero es que quien no pase tiene el compromiso de respetar la consulta y de apoyar al que gane. Desde allí tejeremos para ir al frente amplio, estando con otros sectores del progresismo para que haya una candidatura que nos represente.

Se habló de choques y divisiones en el Pacto Histórico; también tensiones en la Colombia Humana, ¿qué harán para que esos roces no afecten al proyecto?

Estamos dando un salto cualitativo de pasar de una coalición a un partido único, lo que implica entregar nuestras personerías jurídicas. La Unión Patriótica, que obtuvo su personería por un proceso de reparación, hoy la entrega para que el proyecto avance. También lo hace el Partido Comunista, Colombia Humana. Esto es un paso nuevo en la política de Colombia. Hay que tejer alianzas y se tejerán según nuestro procesos programático y nuestros estatutos.

Daniel Quintero ha generado cierta tensión. Luego se dijo que algunas personas se irían con Iván Cepeda. ¿Cómo le suenan estos nombres?

Apenas estamos iniciando. Lo que siento es que todos vamos al 26 de octubre. Daniel Quintero está inscrito oficialmente dentro de los precandidatos. Llamo para que trabajemos para llegar a millones de colombianas y colombianos que no tienen partido, que los atraigamos y que el Pacto Histórico sea un movimiento que estabilice y llame. Esperamos que participen muchos colombianos y colombianas para que respalden nuestras propuestas. Buscamos que la participación sea del orden de uno a tres millones y mejor si es más.

Aprobó dos reformas: la laboral y la pensional, ¿qué falta para que las que están pendientes, como la de la salud, se aprueben?

Sí, es un aporte importante que hemos hecho al programa del cambio. Estamos cambiando la cotidianidad del trabajo y la inclusión social. La pensional es la de mayor inclusión. Hay que dialogar, hay que concertar y dar una oportunidad para que todos nos expresemos para mejorar.

¿Qué hizo para lograr aprobar estas dos reformas?

Nos reunimos desde el tripartismo [sindicatos, empresas y Gobierno] para elaborar propuestas, estuvimos en el diálogo social y tomamos todo lo que venía para las reformas. Les dimos voz a quienes no la tenían: a los informales, a las compañeras del trabajo doméstico, a los campesinos y campesinas, a los jóvenes, a los artistas, a los deportistas, a los periodistas. Abrimos un universo grande de posibilidades y tratamos de acoger de manera integral sus propuestas. Esta fue la lucha, la resistencia para dar un debate sobre los derechos laborales. Detrás del debate laboral quedó una matriz clara: el empleo hay que trabajarlo, pero no destruyendo los trabajos de la gente. Ya es ley, ahora hay que implementarla y fortalecer el sistema de inspección y vigilancia. Y, desde luego, fortalecer el sistema general.

¿Teme que si no se logra reelegir al progresismo entre en riesgo su cumplimiento?

Ese es un riesgo que está. Colombia debe estar dispuesta a defenderlo. Planteamos la reforma estructural para que, si quieren cambiarlas, deban ir al Congreso y abrir un debate nacional.

¿En qué se centrará su campaña?

El corazón del Gobierno que yo haga será la justicia social, la lucha contra la desigualdad y la pobreza. Porque la pobreza es determinante para ejercer derechos. No es lo mismo el derecho a la educación, a la justicia, a la salud para el que tiene que para el que no tiene. Pero también, de inmediato, el primer día de gobierno trabajaré para lograr un compromiso de país por el respeto a la vida. Necesitamos que la vida se cuide, se respete y se celebre.

