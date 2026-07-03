Cronograma y presupuesto: puntos claves en la cita de empalme entre Ávila y Restrepo

Germán Ávila y José Manuel Restrepo en empalme. Foto: Archivo Particular

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Luego de que terminara la segunda reunión de empalme entre el ministro delegatario Germán Ávila y el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, los encargados de este proceso dieron una rueda de prensa en la que mencionaron algunas claves de cara a las semanas previas a la transición del poder.

Tras una pregunta hecha por reporteros de El Espectador, Restrepo dio claridad sobre las fechas venideras y la organización del cronograma del empalme. En un primer momento el vicepresidente aseguró que el próximo 7 de julio inicia oficialmente el proceso que tomará exactamente 24 días, cuando el gobierno Petro entregará los informes iniciales.

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“Las solicitudes adicionales, aclaraciones y soportes documentales se darán entre el 10 y el 21 de julio, dependiendo de la terminación de cada entidad. Quiere decir que el tope máximo para recibir solicitudes adicionales es el 21 de julio, y que entre el 21 de julio y el 27 de julio tendremos la segunda fase, de tal manera que hacia el 31 de julio nosotros podamos hacer el cierre técnico del proceso de empalme”, precisó Restrepo.

Además, aseguró que elevó una petición -que ya cuenta con la aprobación de la actual administración- para que los documentos entregados tengan como fecha de corte el 30 de julio.

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Por su parte, el ministro Germán Ávila, en respuesta a cuestionamientos de este diario, se refirió al presupuesto para 2027 y manifestó que el anteproyecto del presupuesto tiene como soporte el marco fiscal de mediano plazo del año 2025, lo que quiere decir que cuenta con un rezago importante en la formulación de ese anteproyecto.

“Las normas legales obligan a que en esta fecha se presente el anteproyecto que posteriormente hay que modificar cuando se estructura el marco fiscal de mediano plazo del año 2026″. Y agregó: “Nosotros estamos estructurando ya con el nuevo marco fiscal y el marco de gasto que también se actualiza en el mes de junio. Estamos actualizando el anteproyecto de presupuesto para hacer un nuevo proyecto de presupuesto para presentar al Congreso de la República”.

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Además, precisó que esta información deberá conocerla el equipo de empalme “y por eso, razonablemente, hay que tener la prudencia y la espera a las nuevas informaciones que vamos a entregar en el nuevo proyecto de presupuesto”.

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