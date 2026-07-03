“La institucionalidad es la base”: Asocapitales sobre desempeño de ciudades capitales

Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales. Foto: Archivo Particular

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El director ejecutivo de Asocapitales, Andrés Santamaría, hizo un balance luego de que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicara su informe sobre el desempeño institucional. Santamaría aseguró que en este informe se ven avances importantes relacionados con la gestión de las entidades territoriales que “reafirman el papel de las ciudades capitales como protagonistas del fortalecimiento institucional del país”.

“Varias alcaldías de ciudades capitales registran desempeños sobresalientes en aspectos relacionados con la planeación, la gestión del talento humano, el control interno, la transparencia, el gobierno digital y la orientación a resultados. Entre los resultados más destacados se encuentra Bogotá D.C., que alcanzó 98,6 puntos, consolidándose como una de las alcaldías con mejor desempeño institucional del país”, se lee en la misiva.

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En este índice evaluador del desempeño de las instituciones, Bogotá se ubica en el primer puesto, seguida por Cartagena, Bucaramanga, Cali y Medellín, aunque otras cuatro ciudades también se ubicaron por encima de los 90 puntos. Por el contrario, en los últimos cinco puestos se encuentran Leticia, Arauca, Riohacha, Mitú e Inírida, que no alcanzan los 70 p.p, algo que sin embargo se relaciona con la persistencia de brechas en territorios que requieren de “fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica”.

“Una institucionalidad sólida es la base para construir ciudades más competitivas, transparentes y eficientes. Estos resultados reflejan el compromiso de los alcaldes y sus equipos de gobierno con el fortalecimiento de la gestión pública y la generación de valor para los ciudadanos”, afirmó Santamaría.

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Además, la asociación hizo un llamado, dados los resultados de las ciudades con menor desempeño, a consolidar una agenda nacional que se siga enfocando en el fortalecimiento de la descentralización, la autonomía territorial y las capacidades técnicas de los gobiernos locales.

“La calidad de las instituciones determina la calidad de las respuestas que reciben los ciudadanos. Fortalecer la gestión de las ciudades capitales es fortalecer la capacidad del Estado para generar bienestar, confianza y desarrollo”, concluyó Santamaría.

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Este informe llega en medio del empalme entre la saliente administración de Gustavo Petro y la entrante de Abelardo de la Espriella, con la que las regiones ya vienen adelantando reuniones para la articulación que deberán implementar durante los próximos cuatro años.

Así va el empalme entre los territorios y la administración De la Espriella

La Federación Nacional de Departamentos (FND) y varios alcaldes destacaron los avances del equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, en la aceleración de los procesos de empalme con el Gobierno nacional y con las administraciones territoriales. Los gobernadores afirman que este proceso permitirá destrabar proyectos pendientes y ya han comenzado a plantear sus principales solicitudes a la nueva administración.

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Ese respaldo ha sido expresado por mandatarios como las gobernadoras del Meta, Rafaela Cortés, y del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, además del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quienes también resaltaron las “buenas internaciones” del próximo jefe de Estado.

Como presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Cortés manifestó que “nosotros estamos felices de iniciar desde ya un proceso de empalme que es recuperar el trabajo articulado del gobierno nacional con los gobierno subnacionales y poder arrancar esos proyectos que no tienen la viabilidad, el sustento técnico o que han tenido esos palos en la rueda, podamos avanzar con recursos de nuestras regiones para que en este año y medio que nos queda de Gobierno podamos sacar proyectos importantes a nuestras regiones”.

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Asimismo, explicó que, mientras avanzaba la instalación del empalme, los gobernadores recibieron las matrices necesarias para iniciar el proceso de transición en cada departamento. De acuerdo con Didier Tavera, esta metodología es “extremadamente coherente con lo que se dijo en campaña”. El director ejecutivo de la FND agregó que “el presidente ha convocado a las regiones a un empalme regional, que no hay tiempo por perder y que se hará una agenda regionalizada”. Además, expresó: “esperamos que como lo hemos escuchado por parte del señor presidente, es el tiempo de las regiones y estamos esperando a que llegue el 7 de agosto porque no podemos perder un solo minuto”.

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