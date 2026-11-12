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Estas son las cuentas legislativas que hace Gobierno De la Espriella para su ajuste fiscal

La estrategia es de zanahoria y garrote. El Ejecutivo de Abelardo de la Espriella busca amarrar apoyos en las comisiones económicas. El vicepresidente José Manuel Restrepo lanzó dardos al Legislativo. ¿Qué dicen en el Capitolio?

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Nicolás Torres García
Nicolás Torres García
De izquierda a derecha: Directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) María Carolina Restrepo Cañavera; el ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez; consejera para las regiones Valerie Lafaurie; presidente del Senado, Honorio Henríquez; vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo; jefe de despacho de la Presidencia, Nicolás Gómez; ministro de Interior, Alejandro Ordóñez y el ministro de Justicia, Iván Cancino.
De izquierda a derecha: Directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) María Carolina Restrepo Cañavera; el ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez; consejera para las regiones Valerie Lafaurie; presidente del Senado, Honorio Henríquez; vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo; jefe de despacho de la Presidencia, Nicolás Gómez; ministro de Interior, Alejandro Ordóñez y el ministro de Justicia, Iván Cancino.
Foto: Presidencia del Senado

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Las cuentas del Gobierno dependen de una ley de rescate fiscal con un alto componente tributario que genera dudas entre los congresistas de las comisiones económicas a un año de las elecciones regionales de 2027. El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, empiezan a tender puentes con los parlamentarios entre las contrapropuestas de los partidos y una carrera contrarreloj para aprobarla este año. Todo está permeado por las matemáticas que se hacen en la Casa de Nariño para impulsar en el Capitolio…

Nicolás Torres García

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Cuenta las historias de los pasillos del Congreso de la República y del poder desde las regiones. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters. Interesado en el análisis de datos e inteligencia artificial. Premio Vallecaucano de Periodismo 2025. nitorresg ntorres@elespectador.com
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Comentarios
  • Álamo(88990)Hace 4 horas
    Esta bueno el chiste ese de "no jugar a la politiquería", sobre todo de la boca que viene, y de remate juegan los laure-anitos con Ordóñez en el ‘partidor’. ¡Fracaso total! ¡No más violencia MÁS IVA!!
  • Es mi opinión…(35380)Hace 4 horas
    No creo creo la hipótesis que si no se hace ahora fracasarenos. Toca iniciar por algo, pero no todo a la vez, nos van a ahogar.
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