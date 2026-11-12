Estas son las cuentas legislativas que hace Gobierno De la Espriella para su ajuste fiscal

Las cuentas del Gobierno dependen de una ley de rescate fiscal con un alto componente tributario que genera dudas entre los congresistas de las comisiones económicas a un año de las elecciones regionales de 2027. El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, empiezan a tender puentes con los parlamentarios entre las contrapropuestas de los partidos y una carrera contrarreloj para aprobarla este año. Todo está permeado por las matemáticas que se hacen en la Casa de Nariño para impulsar en el Capitolio…

Las cuentas del Gobierno dependen de una ley de rescate fiscal con un alto componente tributario que genera dudas entre los congresistas de las comisiones económicas a un año de las elecciones regionales de 2027. El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, empiezan a tender puentes con los parlamentarios entre las contrapropuestas de los partidos y una carrera contrarreloj para aprobarla este año. Todo está permeado por las matemáticas que se hacen en la Casa de Nariño para impulsar en el Capitolio lo que ahora mismo se considera una prioridad.

La cruzada del Ejecutivo es liderada por el vicepresidente Restrepo desde lo técnico, con el apoyo del ministro de Hacienda en negociaciones, mientras el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, hace lo propio desde lo político. En este segundo frente, el viceministro general del Interior, Carlos Ramiro Chávarro, ya coordina encuentros y acercamientos con bancadas para conocer sus propuestas.

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Aunque su estrategia es de garrote y zanahoria. En la mañana de este 11 de noviembre, Restrepo se fue contra los congresistas por su ánimo frente a la ley de ajuste fiscal al mencionar: “Aquí no se admiten pañitos de agua tibia, aquí no se admite jugar a la politiquería. El gobierno de Abelardo de la Espriella pone la cara y le habla de frente al país”. En esta misma línea, dijo que —de no aprobarse el texto presentado ante el Congreso— las consecuencias podrían desatar una crisis fiscal; también insistió en buscar caminos de diálogo.

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“Siempre se pueden encontrar alternativas, pero no juguemos a la política. No juguemos a la política con esa estrategia porque entonces no vamos a ser capaces de salir adelante y no me refiero a la política tradicional, que es importante construir con ella un escenario como este. Me refiero a la burda politiquería del que pretende hacerlo de una manera en donde no va a ser simplemente viable. Este escenario es un escenario en donde se mide la responsabilidad de quienes nos gobiernan, tanto en el ejecutivo como en el legislativo, y es esa responsabilidad la que habrá de medir”, puntualizó Restrepo.

A pesar de tirar dardos hacia los parlamentarios en la mañana, horas más tarde Restrepo estuvo reunido con varios congresistas de las comisiones económicas, acompañado por el ministro Gómez, el viceministro general de Hacienda, Andrés Ricardo Quevedo Caro, y el viceministro técnico Juan Sebastián Betancur Mora. En el encuentro estuvieron mayoritariamente congresistas de la comisión cuarta: Carlos Mario Farelo (Cambio Radical y ponente), Carlos Meisel (Centro Democrático), Wilder Escobar (ASI); y de la tercera solo fue el también ponente David Barguil (Conservador).

En la reunión socializaron que deben recaudar COP 90 billones en cuatro años, pero COP 47 billones deben ser en 2027, ya que —de no ser así— el país entraría en default. Restrepo y Gómez sentaron su posición sobre escuchar el grueso de propuestas de los partidos, pero con la premisa de que, si se recorta de un lado, se debe proponer cómo llenar ese hueco.

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La baja asistencia de los parlamentarios de la tercera se debió a una muestra de protesta por parte de varios de sus miembros por nombrar solo un ponente en cada comisión. Sin embargo, El Espectador pudo conocer que dentro de las negociaciones se espera que este número se amplíe a uno por cada partido. De hecho, una delegación del Centro Democrático en las comisiones económicas se reunió esa misma tarde con Gómez y Ordóñez para “destrabar la ley de rescate económico”. En el caso de la Cámara, suenan los nombres de Jhon Jairo Berrio u Óscar Dario Pérez, ambos del Centro Democrático y de la comisión tercera.

Las mesas técnicas se cocinaron el pasado sábado en Barranquilla, donde los delegados del Gobierno se reunieron por primera vez con las comisiones económicas para presentar sus puntos y las contrapropuestas.

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El Espectador conversó con varios de los asistentes a esta reunión y conoció que, pese a la intención de construir consensos del Gobierno, no vieron avances sustanciales en este encuentro, pues solo se presentaron las preocupaciones de los congresistas y las contrapropuestas de los partidos, pero no se avanzó en ningún camino hacia la conciliación más allá del llamado a mesas técnicas. Además, dijeron sentirse “decepcionados” por la inasistencia del presidente De la Espriella en la sede alterna de su Presidencia.

De hecho, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, señaló que durante su encuentro con el ministro Ordóñez, le comentó que el Congreso tiene tiempos “ajustados” para el proyecto, pues falta la ponencia, que se designen a los otros ponentes y comenzar los debates. A Barranquilla, el Centro Democrático llevó una reforma alternativa en cabeza del mismo Henríquez con un mayor recorte estatal y menos impuestos. La propuesta plantea pasar de 18 ministerios a seis, reestructurar o eliminar 48 entidades y cuestiona el poner impuestos sobre internet, café, planes de medicina prepagada, maquinaria agrícola o fertilizantes.

Aquí les cuento de qué conversamos con el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez; algunos de los temas más importantes de la agenda nacional, entre ellos la Ley de Rescate Fiscal: ¿cómo avanzan los tiempos para su trámite en el Congreso? pic.twitter.com/VXcBBAtX1W — Honorio Henriquez 🇨🇴 (@honohenriquez) November 11, 2026

En la misma línea fueron los liberales, la segunda bancada más grande del oficialismo dentro del Capitolio, que después de la reunión con el Ejecutivo en Barranquilla, expresó su preocupación “por los efectos que la Ley de Rescate Económico, podría tener sobre el costo de vida de los colombianos”. La bancada oficialista señala que si bien “reconocen la necesidad de atender las dificultades fiscales”, la propuesta del gobierno debería revisar “sus efectos sobre los hogares, la producción nacional y el comercio”.

Por otro lado, Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, anunció que trabajan en una propuesta alternativa a la ley de rescate fiscal del Gobierno, pues asegura que desde su colectividad no están de acuerdo con “gravar la canasta familiar, los insumos agropecuarios, ni la prepagada” y que plantean presentar propuesta al Gobierno, entre las que estaría vender las acciones de ISA asociadas a Ecopetrol.

En medio de los descontentos desde los partidos de Gobierno, está el mensaje de urgencia que radicó el presidente De la Espriella. La ley de rescate fiscal se debatirá ahora en sesiones conjuntas de las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara, aunque cada una vota por separado y el proyecto tiene que pasar en las cuatro con mayoría simple.

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El Gobierno necesita 8 votos en la Tercera del Senado, donde suma 9 entre los partidos que se declararon oficialistas; 8 en la Cuarta del Senado, donde tiene 10; 16 en la Tercera de Cámara, donde cuenta con 21, y 15 en la Cuarta de Cámara, donde reúne 19.

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El margen más estrecho está en la Tercera del Senado: basta con que un congresista de la coalición falte o vote en contra para que la votación quede empatada si el Pacto Histórico y los verdes votan en bloque, y un empate que persiste hunde el proyecto. La llave la tiene el Partido Liberal, que fue de los últimos en declararse de gobierno. Sin sus votos, la coalición quedaría con 7 en la Tercera del Senado y 15 en la de Cámara, por debajo de lo que necesita, y apenas alcanzaría el mínimo en las dos cuartas.

Pero para poder mantener los números que le permitieron avanzar en su presupuesto en las semanas pasadas, deberá empezar a escuchar a los congresistas de su bancada de Gobierno, empezando por el Centro Democrático; en estas filas está la mayoría de los reparos. También hay voces que piden replantear una ley de ajuste fiscal que es vista por todos los sectores como una reforma tributaria, reorientando su eje de impuestos para darle paso a los recortes estatales, pues de avanzar como está el articulado, incluso dentro del partido del presidente, Salvación Nacional, ven con preocupación el subir impuestos en pleno año electoral.

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Estas son las cuentas que necesita el gobierno en cada coalición

En la Tercera del Senado, el Gobierno necesita 8 votos y suma 9 de los 15: tres del Centro Democrático, dos del Partido Liberal y uno de cada uno del Partido Conservador, La U, Cambio Radical y Salvación Nacional. Al frente están los cuatro senadores del Pacto Histórico, en oposición, y los dos de Alianza Verde, que se declararon independientes. Es la comisión más apretada, pues de perder al uribismo quedaría sin aliados fuertes.

En la Tercera de Cámara, la mayoría está en 16 y el Gobierno cuenta con 21 de los 31: seis liberales, cinco del Centro Democrático, cuatro conservadores, tres de Cambio Radical y tres de La U. El Pacto Histórico tiene seis representantes, Alianza Verde dos y las curules de paz (Citrep) otros dos; estas dos últimas se encuentran en un péndulo. Aunque el margen parece amplio, los liberales son la bancada más grande de la coalición en esta comisión, y sin ellos el Gobierno baja a 15, uno menos de lo necesario.

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La Cuarta del Senado también exige 8 votos. Allí el Gobierno reúne 10: dos del Centro Democrático, dos liberales, dos conservadores y uno de cada uno de La U, Cambio Radical, Salvación Nacional y ASI. La oposición son los cuatro senadores del Pacto Histórico y Alianza Verde tiene un voto independiente. Esta misma Cámara tiene 29 miembros y la mayoría está en 15, aunque el Gobierno suma 19 aliados: seis del Centro Democrático, cuatro liberales, cuatro conservadores, tres de Cambio Radical y dos de La U. La oposición tiene siete votos, seis del Pacto Histórico y uno de MAIS, mientras que Alianza Verde tiene un independiente y Citrep dos curules sin declaración.

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