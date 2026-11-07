Así fue la reunión entre las comisiones económicas y el Gobierno sobre ley de ajuste fiscal

La reunión inició sobre las 12 del mediodía en la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla, en ella estuvieron…

Este sábado 7 de noviembre en Barranquilla fue el primer encuentro entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella con los miembros de las comisiones terceras y cuartas encargados de los asuntos económicos del Congreso para conversar sobre la ley de ajuste fiscal, que es la nueva prioridad del Ejecutivo en el Capitolio. Aunque los parlamentarios esperaban contar con la presencia del presidente, este no se presentó en el evento.

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La reunión inició sobre las 12 del mediodía en la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla, en ella estuvieron presentes varios integrantes de las comisiones económicas del Congreso, como Sara Castellanos (Salvación Nacional), Álvaro Monedero (Partido Liberal), David Barguil (Partido Conservador), Cristian Garcés (Centro Democrático), por nombrar algunos de los asistentes, aunque no fueron invitados los congresistas opositores al Gobierno que hacen parte de esas comisiones, como Andrea Vargas o María del Mar Pizarro, ambas del Pacto Histórico.

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A esta hora, desde Barranquilla, y con los aportes de nuestros parlamentarios, expertos, gremios y sectores sociales, ponemos a consideración del Gobierno Nacional un primer borrador de propuesta del Centro Democrático para la ley de rescate fiscal, con el propósito de aportar… pic.twitter.com/AzjM4ySOZr — Honorio Henriquez 🇨🇴 (@honohenriquez) November 7, 2026

Por el lado del Gobierno estuvieron presentes el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo; el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez; el jefe de despacho de la Presidencia, Nicolás Gómez; el ministro de Interior, Alejandro Ordóñez; el ministro de Justicia, Iván Cancino; el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín e incluso la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo Cañavera y la consejera para las regiones, Valerie Lafaurie. Aunque se esperaba la presencia del presidente Abelardo de la Espriella y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, estos nos asistieron al evento en la capital del Atlántico.

En el espacio, el Gobierno presentó ante los parlamentarios los puntos claves de su ley de ajuste fiscal que ha sido cuestionada en el Congreso por su alta carga impositiva. Al punto de que el Centro Democrático llevó una reforma alternativa en cabeza del presidente del Senado, Honorio Henríquez, con un mayor recorte estatal y menos impuestos. La propuesta plantea pasar de 18 ministerios a seis, reestructurar o eliminar 48 entidades y cuestiona el poner impuestos sobre internet, café, planes de medicina prepagada, maquinaria agrícola o fertilizantes.

Esta es la propuesta: Centro Democrático propone ley fiscal alternativa con menos impuestos y más recortes

Entre sus banderas están revisar los impuestos a empresas y personas naturales, proteger los beneficios tributarios e incentivos más atractivos para que deudores de la DIAN y la UGPP se pongan al día, una medida que generaría entre COP 10 y COP 15 billones adicionales. Además de considerar la venta de una participación adicional del Estado en Ecopetrol, fortalecer el Régimen Simple de Tributación y ofrecer mayores garantías para promover la inversión privada. Y simplificar el sistema tributario, eliminar o reducir impuestos y acelerar la inversión privada productiva, con mecanismos alternativos de financiación para las finanzas públicas.

Según pudo conocer El Espectador, tras la presentación de la ley de ajuste fiscal y los puntos de la contrarreforma del Centro Democrático, en la reunión varios congresistas presentaron cambios que consideran claves al momento de impulsar esta iniciativa en el Congreso, justo en pleno año electoral.

Este evento que terminó sobre las cinco de la tarde también fue la presentación oficial del nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, ante una serie de congresistas que serán cruciales en la prioridad número uno del Gobierno ante el Congreso, al punto de querer convocar sesiones extraordinarias en diciembre para aprobarla este año, para aprobarla a como dé lugar. El nuevo habitante de La Giralda ya había iniciado las llamadas con las bancadas de Gobierno para tantear la relación que dejó Lara con estas.

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