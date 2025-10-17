Gobierno de Colombia pedirá a EE.UU. “clarificar” muertes en bombardeos en el Caribe

Rosa Villavicencio, canciller de Colombia. Foto: Cancillería

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La canciller Rosa Villavicencio dijo que el gobierno del presidente Gustavo Petro promoverá que en la Cumbre de la Celac-UE en Santa Marta se suscriba un comunicado conjunto rechazando las recientes operaciones de Estados Unidos en el Caribe.

Durante una rueda de prensa sobre los preparativos para la Celac-UE, la canciller explicó que “seguimos impulsando y reafirmando que somos una tierra de paz, que los valores sustanciales de la Carta de Naciones Unidas sobre la autonomía, la no injerencia y el no armamentismo y la soberanía son sustanciales”. En ese sentido, dijo que Colombia, que ostenta la presidencia pro tempore del organismo multilateral, promoverá que en la cumbre los próximos 9 y 10 de noviembre se suscriba un pronunciamiento.

Puede leer: MinDefensa habló de las amenazas contra contralor y congresistas Valencia y Juvinao

“Estamos impulsando un pronunciamiento respetando la diferencia. Puedan suscribir una declaración en este sentido y pidiendo clarificar las muertes que han ocurrido, que son violentas, al bombardear barcazas y ya vamos en 33 personas que han muerto de esta manera”, afirmó.

Además, insistió en que la mayoría del narcotráfico hacia Estados Unidos se da desde el Pacífico y no desde el Caribe: “Si se dice que son personas que están haciendo tráfico de estupefacientes, sabemos que buena parte, el 85%, se mueve por el Pacífico y un pequeño porcentaje va por el Caribe. En relación a las estadísticas de los detenidos, seguro hay colombianos. Por eso se está pidiendo que se investigue”.

También: Presidente del Senado dice que no hay ambiente para tributaria: “un tiro en el pie”

Así va preparación de Cumbre de la Celac-UE: 12 jefes de Estado confirmados

Sobre cómo avanza la preparación de la cumbre, Villavicencio explicó que ya hay confirmación de, por lo menos, 12 jefes de Estado que asistirán al país.

Se trata de los mandatarios de Portugal, Dinamarca, Barbados, Bélgica, Eslovaquia, Belice, Finlandia, Polonia, España, Suecia, Jamaica y Croacia. También asistirán los cancilleres de Costa Rica, Chile, Belice, Uruguay, Guatemala, Trinidad y Tobago y Austria. Además, que se espera que el presidente de Brasil, Inazio Lula da Silva asista a Santa Marta. También participará Venezuela.

Le puede interesar: Video de Santos sobre el centro en 2026 desató polémica con Uribe y precandidatos

Señaló que la Celac girará en torno a “una apuesta por los valores democráticos, el diálogo político, el multilateralismo, el avance en los proyectos compartidos para las transiciones energéticas. Es muy posible que desde la Celac Social se toque el tema de Palestina, porque es un tema que afecta al mundo de manera unilateral, pero no es un tema central de la Celac”.

También indicó que “la cumbre no es contra nadie. Es para buscar otro camino para la interrelación de las personas que existirán en los diferentes ámbitos de la cultura para encontrar acuerdos. Venezuela participará como parte de la Celac con los propósitos y temáticas que se han planteado porque es el acuerdo”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.