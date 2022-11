David Racero pidió presión de legisladoras de la región para aprobar Minigualdad

Se inauguró el encuentro número 14 de ParlAmericas en el Congreso de la República de Colombia. Foto: ParlAmericas

Este miércoles se celebró en Colombia la asamblea plenaria de ParlAmericas, un espacio parlamentario conformado por legisladores de varios países del conteniente americano. Se trató del encuentro número 14 de la red y el tema central fue la igualdad de género.

El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero (Pacto Histórico), presidió la sesión e intervino sobre los proyectos del Gobierno en materia de equidad, especialmente sobre el que busca crear el Ministerio de la Igualdad, la cartera prometida en campaña a la vicepresidenta Francia Márquez y a sus votantes: la mayoría mujeres.

Así pues, no solo expuso el trabajo del Congreso colombiano, sino que aprovecho el espacio para pedir, en nombre del Gobierno, que mujeres legisladoras puedan hacer “una manifestación” para hacer retroalimentación y conseguir apoyos para ese proyecto.

“Quisiera decir algo provocador: hacer una invitación a nuestras colegas representantes a que de este espacio pueda salir algo sobre el Ministerio de Igualdad en Colombia. Qué gran ayuda tendríamos de ustedes si pudiera haber una manifestación de ParlAmericas o un llamado al Congreso de la República”, dijo Racero.

Agregó que esa invitación sería en el marco diplomático y del respeto a la soberanía, pero, que “no estaría de más en este momento” esta manifestación.

“El ministerio no es el fin, no es más burocracia en la institucionalidad y en el papel. Esto debe fortalecer políticas direccionadas por la vicepresidenta, porque es ella la que ha impulsado este ministerio. No queremos que sea un saludo a la bandera y decir que le cumplimos a las mujeres: debe ser el epicentro de la transformación política y económica”, señaló.

En Colombia la economía del cuidado representa 20% del PIB y es realizado mayoritariamente por mujeres.



El #GobiernodelCambio tiene en su agenda reconocer el cuidado y desarrollar políticas de cuidado en razón de la vida y de reducir las desigualdades #ParlAmericas pic.twitter.com/K8rRKNZdAk — David Racero (@DavidRacero) November 30, 2022

Igualmente, según él, en el Congreso se han opuesto a la creación del Ministerio de “manera poco crítica, porque la apuesta a la igualdad y por la mujer es por la diversidad y por nuevos enfoques de economía”, dice.

“En materia del PIB, la economía del cuidado en Colombia está representando alrededor del 20%, sin ningún tipo de reconocimiento. Si nosotros generamos políticas adecuadas respecto a la economía del cuidado podríamos estar generando más de 2.5 millones de empleos en el país”, agregó.

