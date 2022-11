De congresistas a ministros: la Cámara aprobó este punto de la reforma política

. Foto: El Espectador - Óscar Pérez

Luego de un fuerte debate al redor del tema, quedó abierta la posibilidad de que los congresistas puedan ser ministros. Si bien la discusión continuará en los próximos cinco debates que le quedan al proyecto, la Cámara le dijo “sí” a la propuesta.

Así pues, fue aprobado el artículo nueve de la ponencia de reforma política, que hace una excepción en las incompatibilidades de los congresistas durante el periodo constitucional, luego de presentar una renuncia a la corporación.

El artículo aprobado por los representantes permitiría a los congresistas renunciar y ocupar un cargo o empleo público o privado. Así las cosas, podrían llegar a los ministerios.

(Lea: “Voto obligatorio continúa sin apoyos: se cayó de la reforma política en la Cámara”)

Aunque fueron presentadas varias proposiciones de eliminación, entre esas de los y las representantes Catherine Juviano (Alianza Verde), Juan Carlos Losada (Partido Liberal), Hernán Darío Cadavid (Centro Democrático), entre otros; ninguna de esas propuestas logró triunfar.

Los argumentos de los representantes que se oponían a la eliminación de esta incompatibilidad tenían que ver con que esta propuesta no fue presentada por el Gobierno Petro en campaña y porque, según dicen, se estarían “modificando las reglas de juego para el beneficio propio”.

“Es un retroceso frente a la Constitución Política de 1991. No se le puede prometer algo a la ciudadanía y llegar a hacer otra cosa”, dijo Juvinao.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

En la misma dirección se manifestó Losada, quien dijo que “la democracia colombiana ha tenido que ponerle palanqueras al poder”, porque “no es transparente”, y varios congresistas podrían jugar a satisfacer al Gobierno para obtener un cargo.

Al respecto, el ministro de Interior Alfonso Prada dijo que sería injusto quitarles la posibilidad a los congresistas de ocupar un cargo, pues están en toda la capacidad de ejercerlo. Igualmente señaló que no en vano muchos legisladores han sido luego presidentes de Colombia: el caso de Gustavo Petro y Álvaro Uribe, omitiendo los aciertos o errores de su gestión.

(Le podría interesar: “Lista ponencia para la creación de Minigualdad: se discute mañana en el Congreso”)

Por su parte, el representante Hernán Cadavid fue más lejos y dijo que esa propuesta “tiene nombre propio”, según él está “hecha a la medida del senador Roy Barreras”.

“Esta sería una ruptura brutal del diseño institucional y constitucional colombiano. No podemos decirle a una persona que se hace elegir como congresista que después tenga la probabilidad de que el Gobierno lo seduzca para hacer parte (...) No habrá un congresista que no quiera hacer méritos para ser nombrado ministro”, dijo Cadavid.