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De la Espriella aclara su postura frente a política interna de EE. UU.: "trabajamos juntos"

El presidente aseguró que las relaciones con Washington son claves y prevalecerán "más allá de afinidades personales o coincidencias en asuntos específicos".

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Redacción Política
El presidente Abelardo de la Espriella lideró consejo de seguridad en Riohacha (La Guajira).
El presidente Abelardo de la Espriella lideró consejo de seguridad en Riohacha (La Guajira).
Foto: Ovidio Gonzalez S

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El presidente Abelardo de la Espriella defendió las relaciones entre Colombia y Estados Unidos e insistió en la importancia del relacionamiento bipartidista a pesar de las diferencias ideológicas con algunos sectores políticos de ese país. El mandatario nacional emitió su pronunciamiento luego de varias críticas desde los sectores demócratas que han calificado de "inaceptable" su respaldo a sectores republicanos antes de las elecciones de medio término.

Y es que desde las redes de la representante María Elvira Salazar se difundió un video en el que De la Espriella daba su respaldo a la congresista por Florida, señalando que esta ha sido cercana al jefe de Estado Colombiano. "La mejor amiga de Colombia en el Congreso de los Estados Unidos es María Elvira Salazar", citaba el mensaje de De la Espriella en el que daba un espaldarazo a su reelección en la Cámara.

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Ese mensaje causó una ola de reacciones en territorio estadounidense en el que se cuestionó una posible intervención del Ejecutivo colombiano en estos comicios que tendrán lugar en noviembre. En ese contexto, el demócrata Gregory Meeks dijo en un comunicado: "El pueblo estadounidense decide quién lo representa en la Cámara, no líderes extranjeros".

Sin embargo, De la Espriella destacó el apoyo bipartidista hacia Colombia. "El apoyo de los partidos han permitido construir una relación que trasciende gobiernos y diferencias políticas", afirmó el mandatario, que en estos días también destacó la coordinación entre Colombia y Estados Unidos en distintos operativos de la Fuerza Pública.

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"Colombia y Estados Unidos tenemos 204 años de fructíferas relaciones; en Colombia hemos mantenido apoyo multipartidista y, en Estados Unidos, el respaldo de esta alianza, a lo largo de su historia, lo han refrendado republicanos y demócratas", señala el mensaje del jefe de Estado en su mensaje de este jueves. Acto seguido insistió que "mi Gobierno, el de la Patria Milagro, tiene el firme propósito de honrar ese legado y seguir fortaleciéndolo".

El mandatario remarcó en que es importante cuidar el relacionamiento tanto con republicanos como demócratas, agregando, además, que "el respeto a nuestras instituciones, la defensa de la democracia y el apoyo de los partidos han permitido construir una relación que trasciende gobiernos y diferencias políticas. Hoy reafirmo ese compromiso, que nuestro equipo de Cancillería y la embajadora en Washington, María Consuelo Araújo, llevan a la práctica cada día".

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