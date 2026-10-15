“No se acepta la politiquería ni la corrupción”: De la Espriella envía mensaje a ministerios

Su recorrido inició por el Ministerio de Hacienda, dirigido por Miguel Gómez Martínez, quien lo recibió en la entrada de las instalaciones. El mandatario se dirigió a un…

En la mañana de este jueves, el presidente Abelardo de la Espriella inició una serie de visitas a distintos ministerios y dependencias del poder Ejecutivo. El jefe de Estado advirtió que su intención con estas visitas es “hablar con los funcionarios directamente” y, como prometió en campaña, dejarles claro que en su gobierno “no se acepta ni la politiquería ni la corrupción”.

Su recorrido inició por el Ministerio de Hacienda, dirigido por Miguel Gómez Martínez, quien lo recibió en la entrada de las instalaciones. El mandatario se dirigió a un grupo de funcionarios de la cartera económica y, como se pudo ver en sus redes sociales, se tomó fotos con varios de los trabajadores que atendieron la visita presidencial.

Publicidad

Le sugerimos: Colombia se retira del Grupo de La Haya: dice que "aísla y ataca a Israel"

Esta dependencia está encabezando una de las discusiones claves del Ejecutivo en el Congreso: el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. El trámite legislativo de la primera asignación presupuestal del gobierno De la Espriella tiene hasta el próximo martes para su aprobación en el Capitolio. De no obtener la aprobación del Legislativo, el PGN tendría que salir por decreto.

Después de su visita a Hacienda, el mandatario se movió a su cartera política, dirigida por Rodrigo Lara. En MinInterior, De la Espriella también fue recibido por su ministro y su equipo de trabajo. En esta cartera, pasan parte de los proyectos claves como Barranquilla como capital alterna, decretos como la regulación de la Fuerza Pública y la protesta social, además de los lineamientos para la consulta previa De la Espriella aseguró, previo a sus visitas ministeriales, que no es posible “sacar una empresa si el gerente no está pendiente haciendo microgerencia”.

Le puede interesar

“La cultura no puede seguir utilizándose como instrumento de la ideología. Las instituciones culturales del Estado pertenecen a todos los ciudadanos y como Estado debemos garantizar la libertad cultural, no fabricar una cultura oficial que le sirva al gobierno de turno”.



Ante… pic.twitter.com/GHG8OX25FM — MinCultura Colombia (@mincultura) October 15, 2026

La última dependencia que visitó el mandatario fue el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, dirigido por Paola Holguín. Desde el Museo Santa Clara, el jefe del Ejecutivo cerró su jornada de visitas ministeriales dirigiéndose a los funcionarios del MinCultura. Este ministerio, aunque no ha sido protagonista en el Capitolio, es clave dentro de la “batalla cultural” que propuso De la Espriella desde su época como candidato presidencial. "La cultura no puede seguir utilizándose como instrumento de la ideología", afirmó De la Espriella.

En este campo, tanto la Biblioteca Nacional como el Instituto Caro y Cuervo han sido protagonistas del giro en la narrativa del Ejecutivo frente a la administración del sector público cultural. Como contó El Espectador, funcionarios de Caro y Cuervo describen “un ambiente de desconfianza y dificultades administrativas”. Sergio Vélez, quien dirige la institución, ha estado en el blanco de la crítica pública por sus comentarios sobre Gonzalo Arango y Andrés Caicedo, que han sido calificados por sus críticos como “proselitismo religioso”.

Las visitas a los ministerios, por parte del presidente Abelardo de la Espriella, hacen parte de su apuesta por un modelo de “microgerencia” del Estado. Este enfoque del Ejecutivo también se ha visto expresado en su presencia en operativos de la Fuerza Pública y su comunicación constante a través de su walkie-talkie.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.