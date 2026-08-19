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“El Gobierno no bajará la guardia”: De la Espriella confirma nuevas acciones tras terremoto

El presidente Abelardo de la Espriella dio detalles sobre las nuevas medidas que presentará tras el terremoto del pasado 10 de agosto. Entre ellas estará el firmar un estado de emergencia y facultades extraordinarias. Esto se sabe.

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Redacción Política
19 de agosto de 2026 - 10:10 p. m.
Abelardo de la Espriella en el Palacio de San Carlos.
Abelardo de la Espriella en el Palacio de San Carlos.
Foto: Archivo Particular
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El presidente Abelardo de la Espriella dio detalles sobre las nuevas medidas que presentará tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó el país el pasado 10 de agosto. Entre ellas estará el decretar la emergencia económica para lograr la reconstrucción de las regiones afectadas. Se espera que este miércoles, en su primer consejo de ministros firmen el documento con las medidas señaladas.

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