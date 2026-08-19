De la Espriella cita su primer consejo de ministros y Restrepo continúa agenda en Caldas

El presidente Abelardo de la Espriella citó a su gabinete a las 4:00 p. m. en el Palacio de San Carlos. Foto: @defensoresco

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La primera reunión del pleno de los ministros fue citada por el presidente Abelardo de la Espriella este miércoles a las 4:00 p. m. en el Palacio de San Carlos. Allí se espera que traten temas alrededor de la crisis generada por el terremoto del pasado lunes 10 de agosto, entre ellos, la declaración de la emergencia económica que ha anunciado el mandatario para hacer frente a esa situación.

Esta sería la primera vez, después de la posesión, que el pleno de ministros y altos funcionarios se reúne para tratar temas del Estado. La única reunión previa fue la que se citó el lunes anterior en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), donde se aprobó la declaratoria de situación de desastre nacional y varios jefes de cartera se conectaron de manera virtual.

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Antes de eso, De la Espriella estará en reuniones privadas, que incluyen a mandatarios regionales, y cerca de las 3:00 p. m. se encontrará con representantes del sector asegurador. Este martes, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, citó a los gremios para dialogar en torno a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto y allí estuvieron presentes funcionarios regionales.

Por su lado, el vicepresidente José Manuel Restrepo se encuentra en Caldas para continuar con la gira para recorrer las regiones que enfrentan los estragos del sismo. Su agenda comienza en Chinchiná y pasará por varios municipios. En entrevista con Blu Radio, aseguró que “ya está arrancando la etapa de reconstrucción” y en Manizales se empezó a repartir el subsidio de arriendo para los afectados.

De acuerdo con él, la declaratoria de emergencia económica debe darse “muy pronto”. El mismo De la Espriella ha hablado de la crítica situación de las finanzas públicas y, de acuerdo con estimaciones de la Presidencia, la reconstrucción costará cerca de COP 30 billones y se desarrollará en los próximos tres años.

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Las estimaciones son similares en la Alcaldía de Cali. El alcalde Alejandro Eder ha dicho que, en ese departamento, la reconstrucción costará COP 10 billones y la región tardará tres meses en salir de la crisis humanitaria.

“La emergencia que propongo va a crear un Fondo Milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales, que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos que sufrieron afectaciones por el sismo”, señaló De la Espriella en un anuncio al país hace una semana.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, para declarar la emergencia económica no solo se necesita la firma del mandatario, también la de todos sus ministros. De la Espriella ha sustentado la decisión en la crisis fiscal que ha llamado “la más compleja de toda la historia republicana [del] país” y añadió que “envía un claro mensaje de compromiso con la atención prioritaria y eficaz de las necesidades de las víctimas y la reconstrucción de los territorios golpeados por el siniestro que hoy enluta a la Patria”.

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