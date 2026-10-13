De la Espriella anunció plan para afrontar crisis por El Niño: así será su estrategia

El jefe de Estado cuestionó a la administración de Gustavo Petro y dijo que sus políticas dejaron en números rojos las reservas para…

Con el inicio de un fenómeno de El Niño en Colombia y un riesgo de apagón en el territorio colombiano, el presidente Abelardo de la Espriella estableció una hoja de ruta para afrontar esa crisis. Así lo anunció en su alocución de este lunes en la noche en la que abordó dos puntos clave con los que dijo, podría minimizar los riesgos de un posible racionamiento, especialmente en regiones como la Costa Caribe.

El jefe de Estado cuestionó a la administración de Gustavo Petro y dijo que sus políticas dejaron en números rojos las reservas para solventar esta crisis. "El fenómeno de El Niño no es una sorpresa para nadie. Se sabía que venía, se anunció con meses de anticipación. Aún así, el gobierno que nos precedió no dejó reservas suficientes, no dejó un plan de respaldo térmico y dejó el sistema expuesto a un racionamiento", dijo el presidente.

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De la Espriella puntualizó que los focos que serán los últimos tres meses del 2026 y los primeros del 2027 en que ese fenómeno más azotarán al territorio colombiano. "Menos agua en los embalses y más presión en la generación. Eso no es mala suerte, es falta de preparación. Ya sabíamos que estos iba a pasar", dijo el Jefe de Estado. No obstante, acto seguido indicó que ya están en marcha parte de las estrategias con las que buscará evitar que un apagón o un racionamiento se pueda materializar.

"Ordené constituir un grupo, un equipo especial, con responsables y tareas identificadas y una fecha límite, el 31 de diciembre; antes de ese día deberán estar en marcha las medidas de choque para reforzar la generación térmica, administrar responsablemente los embalses y proteger el servicio, especialmente en las regiones más vulnerables", afirmó el presidente desde la Casa presidencial de Barranquilla.

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Alocución del presidente Abelardo De La Espriella – Reconstrucción de la Patria Milagro https://t.co/WOwSO5RAD2 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 13, 2026

El objetivo de este equipo constituiría: "Reducir al máximo el riesgo de racionamiento y dejar una ruta de prevención con responsables y fechas". Ese conjunto de expertos tendría que establecer la hoja de ruta para el accionar el Estado antes del 31 de diciembre, ya cuando el fenómeno de El Niño estaría en uno de sus picos. "Colombia no puede volver a llegar desprevenida y si un plan con un fenómeno de El Niño que ya sabíamos que venía", aseveró De la Espriella.

A ello se sumó el apartado fiscal. Y es que en medio del debate por el presupuesto de 2027 al Capitolio llegó una solicitud en la que el Gobierno Nacional pidió una adición de recursos para la atención de esa emergencia. En concreto serán COP 1,2 billones los que el Ejecutivo pide al Legislativo para poder apalancar los costes que requiere la intervención para contener este fenómeno. De la Espriella remarcó que esa "es la plata que el gobierno anterior no provisionó y mi gobierno sí pone con destino y control para atender la emergencia como corresponde".

Finalmente el jefe de Estado dijo: "Vamos a disponer de todos los instrumentos a nuestro alcance para proteger el servicio y evitar un apagón al que nos dejó expuestos el irresponsable Gobierno que nos antecedió".

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