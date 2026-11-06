De la Espriella asume sus 90 días con diferencias frente a gobiernos Santos, Duque y Petro

El pasado jueves, el gobierno de Abelardo de la Espriella cumplió 90 días en el poder, en los que ha tenido que enfrentar un terremoto, una luna de miel intermitente con el Congreso, un Presupuesto General de la Nación que no salió como quería, una tributaria debajo del brazo y el gobernar a partir de decretos. La agencia ORZA, a través de la herramienta SONAR Asuntos Públicos, que monitorea y estima los riesgos regulatorios tanto de la rama ejecutiva como legislativa, planteó las diferencias que tiene con las administraciones de Juan Manuel…

El pasado jueves, el gobierno de Abelardo de la Espriella cumplió 90 días en el poder, en los que ha tenido que enfrentar un terremoto, una luna de miel intermitente con el Congreso, un Presupuesto General de la Nación que no salió como quería, una tributaria debajo del brazo y el gobernar a partir de decretos. La agencia ORZA, a través de la herramienta SONAR Asuntos Públicos, que monitorea y estima los riesgos regulatorios tanto de la rama ejecutiva como legislativa, planteó las diferencias que tiene con las administraciones de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro.

El primer punto del informe habla de la gobernabilidad del presidente con el Congreso, pues el partido que avaló a De la Espriella tiene cuatro senadores y depende de una coalición de diez partidos: 63 de los 103 senadores y 123 de los 182 representantes se declararon a favor del Gobierno. En el papel es una coalición amplia, pero más estrecha que la que tuvo Gustavo Petro al inicio de su mandato, cuando el 72 % del Senado se declaró parte de su Gobierno, frente al 61 % actual.

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Mientras Santos arrancó en 2010 con la Unidad Nacional, que reunía el 73,5 % del Senado y el 83 % de la Cámara a cambio de cuotas para el partido de La U, el Partido Conservador, el Liberal y Cambio Radical. Duque llegó en 2018 sin “mermelada”, con un gabinete técnico y el núcleo del Centro Democrático, y apenas el 45 % del Senado. Petro armó en 2022 un frente amplio de partidos tradicionales y activistas que llegó al 72 % del Senado. Por eso, De la Espriella queda en un punto intermedio: 61 % en Senado y 68 % en Cámara, sin una bancada propia que lo respalde.

Por otro lado, a los tres días de posesionar, tuvo que enfrentar un sismo de magnitud 7,4 que afectó a la mitad del país y que dejó 304 muertos; en total expidió 11 decretos de emergencia y extendió la medida a 16 departamentos. Aunque la Corte Constitucional aún no se pronuncia, mientras la Procuraduría y la Defensoría pidieron declarar exequibles los decretos. Otros mandatarios también enfrentaron problemas naturales en su arranque, como la ola invernal de La Niña, en su momento que obligó a Santos a declarar emergencia económica y desastre nacional en 2010; Duque gobernó su arranque por vías ordinarias y Petro enfrentó la ola invernal de 2022 con una declaratoria de desastre bajo la Ley 1523, sin estado de excepción.

Una arista crucial para cada administración es su popularidad. De acuerdo con cifras de AtlasIntel, en su primer mes, De la Espriella registró 51,8 % de aprobación, por debajo de Santos (82 %), Petro (56 %) y Duque (53,8 %). Cerca de los 100 días su caída es menor: 48,7 %, frente al 49,7 % de Petro y el 27,2 % de Duque en el mismo periodo. Solo Santos, que llegó a 89 %, mejoró en ese entonces. Cabe aclarar que las mediciones provienen de encuestadoras distintas y deben compararse con atención. Además, la nueva ley de encuestas frenó las mediciones nacionales de Invamer, por lo que no hay una serie local comparable.

Según el informe de SONAR, De la Espriella es un mandatario que decisión gobernar por decreto, pues el análisis sobre las agendas regulatorias 2027 revela que 23 entidades del Gobierno Nacional alistan 517 proyectos de decretos. Más de uno de cada cuatro proyectos (148) crea o modifica trámites para los ciudadanos y empresas, 18 reconocen explícitamente costos para las

micro, pequeñas y medianas empresas y 141 (27 %) se concentran en el Ministerio de Salud, la agenda más extensa, enfocados en el flujo de recursos del sistema de salud y reformas estructurales como el Sistema Sociosanitario.

Este es el informe completo:

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