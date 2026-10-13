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De Santos a De la Espriella: esto muestran 13 millones de contratos estatales en una década

Al año se firman cerca de 1,2 millones de contratos. Solo en 2025, se giraron COP 179 billones entre entidades nacionales, territoriales y corporaciones autónomas. El Espectador analizó 13 millones de contratos en una década y encontró patrones de crecimiento entre administraciones y picos en ciertas épocas del año. Esto encontró.

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Nicolás Torres García
Nicolás Torres García
Los últimos cuatro mandatarios de Colombia: Juan Manuel Santos, Iván Duque, Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella.
Los últimos cuatro mandatarios de Colombia: Juan Manuel Santos, Iván Duque, Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella.
Foto: Jonathan Bejarano

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Desde Juan Manuel Santos hasta Abelardo de la Espriella la contratación estatal ha sido un tema recurrente para cada uno de los hombres que han estado al frente de la Casa de Nariño. Especialmente los dos últimos, que presentaron un cambio radical en sus políticas de Gobierno. Mientras Gustavo Petro planteaba el crecimiento de la contratación como política de Estado, el actual jefe de Estado se eligió con lo contrario: el inicio de un recorte estatal.

Antes de que el país hable de recortes, es clave saber cómo funciona la contratación misma….

Nicolás Torres García

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Cuenta las historias de los pasillos del Congreso de la República y del poder desde las regiones. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters. Interesado en el análisis de datos e inteligencia artificial. Premio Vallecaucano de Periodismo 2025. nitorresg ntorres@elespectador.com
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Comentarios
  • JULIO CESAR(35221)Hace 56 minutos
    Corrección, no es contralor general de la nación, es contralor general de la república. Revisar
  • G(22252)Hace 1 hora
    Me quede esperando las graficas. Mucho texto.
  • Lucia(02976)Hace 1 hora
    Excelente análisis
  • Maria C.(44445)Hace 1 hora
    Muy buena la intención del artículo. Se puede mejorar para hacer un reporte interactivo. Hay que procesar mejor la información para presentarla de manera mas clara. Definir lo criterios de comparación de acuerdo al objetivo del artículo y mejorar el display gráfico.
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