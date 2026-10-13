De Santos a De la Espriella: esto muestran 13 millones de contratos estatales en una década

Desde Juan Manuel Santos hasta Abelardo de la Espriella la contratación estatal ha sido un tema recurrente para cada uno de los hombres que han estado al frente de la Casa de Nariño. Especialmente los dos últimos, que presentaron un cambio radical en sus políticas de Gobierno. Mientras Gustavo Petro planteaba el crecimiento de la contratación como política de Estado, el actual jefe de Estado se eligió con lo contrario: el inicio de un recorte estatal.

Antes de que el país hable de recortes, es clave saber cómo funciona la contratación misma. Por ello, El Espectador analizó la contratación estatal de los últimos diez años con herramientas de inteligencia artificial y encontró una serie de patrones al momento de contratar, visibles en momentos como la previa a la Ley de Garantías e instituciones con un gran número de contratistas. Estos son los datos. Esta es la segunda parte de un especial sobre contratación estatal.

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Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de septiembre de 2026 se habían firmado 13’427.514 contratos públicos en entidades del orden nacional, territorial y en las corporaciones autónomas regionales. Solo los registrados en el SECOP II, la plataforma que permite sumar su valor, comprometieron 882,5 billones de pesos, y fueron firmados por más de 4.900 entidades en cada rincón del país.

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Dentro de estos se agrupan las órdenes de prestación de servicios, obras, suministros, contratos con entidades sin ánimo de lucro, compraventa, operaciones de crédito público, interventoría, concesiones, seguros y otros. Con un promedio mensual de 104.089 contratos firmados al mes, la gran mayoría fueron de prestación de servicios: 10.704.556, el 80 % del total. Pero son contratos pequeños: en el SECOP II representan el 86 % de los contratos y apenas el 33 % de los recursos, 287,7 billones de pesos.

De los 13 millones firmados en esa época, 8 de cada 10 fueron firmados por entidades territoriales como gobernaciones y alcaldías, sus secretarías e institutos, hospitales públicos (ESE) y empresas de servicios públicos. Le sigue el orden nacional con unos 2.561.922 contratos, el 19 %; sin embargo, lo interesante está en las 33 Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) que han firmado 168.772 contratos —el 1 % restante— bajo un régimen especial y autónomo por el 1,5 % de los recursos.

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Las regiones contratan más, pero la nación tiene contratos más caros. Pese a que las entidades territoriales tienen el 80 % de las operaciones, estas gastaron un poco más de la mitad de todos los dineros girados con una suma de COP 458 billones, lo que es el 52 % del total. Y en la Nación los contratos hay menos, pero más gordos, con solo 2 de cada 10 firmas que se quedan con más del 46 % de los recursos: COP 411 billones.

Contratación estatal en los últimos 10 años entre administraciones. Foto: El Espectador

Entre administraciones se ve un cambio en el patrón de contratación, sobre todo en el gobierno de Gustavo Petro. Entre 2017 y 2022, bajo Santos y Duque, las entidades nacionales firmaban entre el 15 % y el 17 % de los contratos del país. Pero el pico más alto estuvo durante la era Petro, cuando en 2024 las licitaciones nacionales fueron 25 de cada 100. Entre su segundo y tercer año pasaron de 218.193 a 309.902 contratos, un 42 % más.

Pese a que Petro firmó más contratos en el orden nacional —1,2 millones sobre 842.501 contratos— , durante los cuatro años de Iván Duque se firmaron más en el orden territorial —4,4 millones de licitaciones sobre 3,7 millones—. Si se suman ambos órdenes, este patrón se mantiene con 5,3 millones de contratos firmados sobre los 4,9 millones asignados en el cuatrienio pasado.

Promedio de contratos en el orden nacional al mes en cada administración. Foto: El Espectador

Lo cierto es que durante los 48 meses de Petro en el poder, el porcentaje de los contratos por servicios aumentó de 78 % que se manejaba con Duque a un 85 %. Este tipo de vinculación laboral ha adquirido una magnitud enorme en el costo laboral asociado al funcionamiento del Estado dentro de las finanzas públicas colombianas; como lo contó El Espectador este fin de semana, en 100 entidades estatales los funcionarios de planta crecieron 39 %, mientras sus contratistas por prestación de servicios se elevaban un 64 %. En 2026, 56 de ellas ya tienen más contratistas que empleados.

El senador Christian Garcés (Centro Democrático) considera que la administración anterior se dedicó a “fomentar decisiones por decreto que aumentaron el costo del funcionamiento en el Estado. En vez de tener uno pequeño con perfiles elevados y tecnología para modernizarlo, retrocedieron la capacidad de dar resultados del Gobierno”.

Porcentaje de contratos de prestación de servicios durante cada Gobierno Foto: El Espectador

500 mil contratos en un mes: los picos de contratación

Otro fenómeno que debe presentarse son los picos de contratación que se repiten justo antes de que empiece a regir la Ley de Garantías, que prohíbe la contratación directa en los cuatro meses previos a la elección presidencial. En enero de 2018, al final del gobierno de Juan Manuel Santos, se firmaron 397.812 contratos de todo tipo que sumaron un costo entre COP 16 billones y COP 22 billones, un 316 % más que el promedio mensual de su administración y 2,6 veces lo que se firmaba en un enero normal.

Sin embargo, durante la era de Iván Duque se vio el crecimiento más grande entre cuatrienios en número de contratos. En enero del año electoral se firmaron 105.082 más que cuatro años antes, un total de 502.894 contratos que ascendieron a COP 25 billones, 351 % por encima de su promedio mensual. Con Petro, las adjudicaciones tanto a nivel nacional como territorial fueron un 456 % más que su promedio mensual, superando los 570.125 en enero de este año —3,4 veces un enero corriente de su gobierno— y la cifra de los COP 41 billones.

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Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, señaló que “al revisar la contratación antes de la Ley de Garantías durante el periodo del expresidente Gustavo Petro frente a la de Iván Duque, hay 60.000 contratos más en el orden nacional; estamos hablando de COP 6 billones más”.

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Esto se explica en el promedio de contratos de orden nacional, pues Petro es el que goza de la cifra más alta con 24.626 firmas al mes en su cuatrienio, comparada con las 16.483 de Santos, las 17.552 de Duque y las 13.026 que se han medido en los dos meses de De la Espriella.

En los primeros 55 días de De la Espriella al frente del timón, las entidades nacionales firmaron 23.538 contratos, casi los mismos que en el arranque de Petro (23.615) y un poco más que en el de Duque (20.237). 83 de cada 100 contratos firmados en estos días fueron de prestación de servicios, más que en los primeros días de Petro (78 de cada 100) y de Duque (68 de cada 100). Aunque el mandatario ha dejado claro que en su plan de desarrollo recortará el presupuesto de varias entidades para reducir la contratación estatal.

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Cada gobierno se cuenta desde el 7 de agosto, día de la posesión: los contratos firmados entre el 1 y el 6 de agosto son del gobierno saliente, y los promedios se calculan sobre los días exactos de cada periodo. Foto: El Espectador

En los tres casos, más del 92 % fueron contratos de prestación de servicios, y el mes siguiente la contratación se desplomó: en febrero de 2026 se firmaron apenas 28.947 contratos, un 85 % menos que un año antes. Aunque las cifras son altas, la mayoría de estos contratos no salieron del gobierno central. En los tres eneros electorales, gobernaciones, alcaldías y sus entidades firmaron entre el 69 % y el 78 % de los contratos: 308.777 en 2018, 388.684 en 2022 y 393.918 en 2026.

De hecho, el entonces contralor general de la Nación, Carlos Hernán Rodríguez, aseguró en marzo de este año que existió un incremento de contratación registrado en el último día previo a la entrada en vigor de la Ley de Garantías, por una cifra superior a los COP 5 billones.

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Hay otro pico que deja huella en las finanzas del país, especialmente en las regiones. Ocurre cuatro meses antes de los comicios para elegir gobernantes locales durante una segunda Ley de Garantías.

En junio de 2019, antes de las elecciones del 27 de octubre, las entidades territoriales firmaron 138.961 contratos —135 % más del promedio de un junio sin elecciones que no pasaba de 59.092— que sumaron COP 9 billones; en el mismo periodo de 2023, antes de las del 29 de octubre, firmaron 128.256 —un 117 % más— con un costo de unos COP 16 billones.

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Pasadas las votaciones, la contratación repunta: en noviembre de 2019 las entidades territoriales firmaron 84.794 contratos, frente a 54.462 en octubre, y en noviembre de 2023, 63.147, frente a 36.195. El Gobierno nacional, en cambio, no sigue este ciclo: en junio de 2019 firmó 11.264 contratos, la misma cifra de un mes cualquiera.

El SENA, Bogotá y Cali encabezan las contrataciones

Entender cómo se mueven los contratos entre las entidades que más contrataron en el año permite saber hacia dónde se van los recursos de la nación. En la última década, la entidad con más contratos del país es el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con 470.539, unos 43.800 al año. Solo los registrados en el SECOP II, que la entidad usa desde 2020, suman COP 18,9 billones y casi todos son de prestación de servicios, unos 424.203 registrados en las plataformas de contratación.

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Lo sigue un consolidado de las entidades adscritas a la alcaldía de Bogotá que firmó 383.392 contratos y COP 48,8 billones registrados en el SECOP II. De ellos, 366.574 fueron de prestación de servicios, por al menos COP 16,6 billones; en promedio, unos 34.100 contratos de este tipo al año. En tercer lugar está la Alcaldía de Cali, con 286.666 contratos y COP 16 billones. Es la que más depende de la prestación de servicios: 276.056 de sus contratos, el 96 %, son de este tipo, por COP 4,3 billones, unos 25.700 al año.

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Continúa la lista el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con 190.306 contratos. A pesar de su lugar, es la entidad que más dinero mueve entre las seis: COP 55,3 billones de pesos. Tres de cada cuatro pesos bajo modalidades especiales los destinan a la primera infancia —hogares comunitarios y centros de desarrollo infantil—; el resto financia hogares sustitutos e internados para niños con derechos vulnerados, programas de nutrición, el acompañamiento a familias y la atención a adolescentes que cometieron delitos. Sus OPS llegan a ser 118.132, unos 11.000 al año que equivalen a COP 3,4 billones.

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Cierran la lista la Gobernación del Valle, con 107.223 contratos (102.544 de prestación de servicios, por COP 1,7 billones), y el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) de Medellín, con 99.450 contratos, de los que 97.278 son de prestación de servicios, por COP 1,5 billones. Con el 97,8 %, el ITM es la entidad del grupo que más depende de este tipo de contrato. Cada uno firma unos 9.000 contratos de este tipo al año.

Aunque ni la Gobernación de Antioquia ni la Alcaldía de Medellín aparecen entre las entidades que más contratan, porque su contratación está repartida entre decenas de entidades descentralizadas, Antioquia es el segundo departamento donde más contratos firman las entidades territoriales y nacionales: 1.653.261 en total, después de los 2.860.887 de Bogotá. En Bogotá, el 83,9 % de esos contratos fueron de prestación de servicios; en Antioquia, el 64,8 %.

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Departamentos donde más se firman contratos en los últimos 10 años. Foto: El Espectador

Como contó El Espectador en la entrega anterior, los contratistas pasaron a ser proporcionalmente más que los funcionarios de planta en los últimos 10 años. En 2016, 46 de 94 entidades –que existían en aquella época– tenían más contratistas que funcionarios de planta, siendo las OPS del SENA las que representaban el 91 % de la gente que trabajaba allí. Y en 60 de cada 100 entidades tuvieron más contratistas que funcionarios de planta en el año 2025.

Un ejemplo es la Agencia Nacional de Tierras. En efecto, pasó de ser una entidad con 517 contratistas en 2016 a tener 7.467 en el 2025, un aumento del 1.344 % en una década; por eso, la entidad pasó de gastar COP 8.000 millones a COP 449.000 millones. Solo en el gobierno Petro pasó de 1.283 contratistas a 6.724 en agosto de 2026.

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Felipe Harman, director de esa entidad en la recta final de la anterior administración aseguró ante este diario que la razón de aumentar los contratistas era ampliar capacidades de la entidad y en ocasiones un mismo contratista debía tener varios contratos en un año: “Si hay 5.500 contratistas que trabajan de a 4 o 5 meses, la misma persona divide su trabajo en dos etapas, no porque era fraccionamiento de contrato, sino porque eran radios de operación distintos”, agregó.

El 72 % de los contratos de hasta un año dura seis meses o menos; solo el 2,2 % cubre el año completo. Y el 61 % de los contratistas tiene más de un contrato. La duración más común es de seis meses (330.222 contratos). Abundan los contratos por tres, cuatro y hasta cinco meses, solo 102.077 contratos son firmados a once meses.

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Hubieran hecho empalme se dan cuenta que están sumando dos o tres veces los mismos contratistas.



En la Ant, hay contratos de 4 y 5 meses que se vencieron y los cuentan doble vez y hasta triple vez.



Es mas, en el 2026 fue cuando menos gente trabajó con alrededor de 4500… https://t.co/hLhpzPGFQv — Harman Felipe (@harmanfelipe) August 20, 2026

Según Colombia Compra Eficiente, entre 2012 y 2026 se firmaron 9,93 millones de contratos de prestación de servicios con 2,07 millones de personas: en promedio, 4,8 contratos por cada una. Esto explica el aumento de contratos, pues muchos contratistas tienen que tener hasta cuatro contratos por año.

Tras una década de cambios en el Estado, la contratación se volvió el esqueleto mismo de cada administración, tanto nacional como local. Habla de cómo trabajan no solo las entidades, sino los colombianos que dependen de ellas. El conocer el alcance de cada una de estas firmas es esencial cuando una administración habla de robustecer o achicar el Estado, pues las adjudicaciones se pueden convertir en una herramienta de los gobiernos para aumentar su poder, demostrar transparencia o reestructurar organismos para bien o para mal.

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*El análisis se hizo con apoyo de herramientas de inteligencia artificial que ayudan a descargar todos los contratos firmados entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de septiembre de 2026 en las dos plataformas del SECOP. Como el SECOP I crea un registro nuevo cada vez que un contrato cambia de estado, cada contrato se contó una sola vez. El valor solo se sumó en el SECOP II, la única plataforma que lo registra de forma confiable, y se depuraron las cifras imposibles, como contratos con ceros de más.

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