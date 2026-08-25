De la Espriella sí usaría la Casa de Nariño, en lugar de San Carlos, como sede presidencial

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla este martes en una rueda de prensa desde el Palacio de San Carlos. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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El presidente Abelardo de la Espriella terminaría despachando desde la Casa de Nariño mientras esté en Bogotá. Al menos así se confirmó en la noche de este martes, luego de que fuentes del alto Gobierno explicaran que se están realizando todas las adecuaciones necesarias en la tradicional sede presidencial, pese a que el jefe de Estado tenía la intención de ocupar las oficinas de San Carlos (sede de la Cancillería).

El cambio en la decisión de De la Espriella se originó por informes de su propio equipo de trabajo, el cual le notificó que por seguridad, espacios y hasta facilidades de movimiento lo mejor es que retomara el despacho de la Casa de Nariño. Con ello, San Carlos seguirá siendo solo la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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La oficialización de este paso se daría en cuestión de semanas, lo cual incluiría ajustes para parte de sus delegados ante diversas instancias. También habrá otra vez un espacio para la prensa acreditada.

El anuncio de que despacharía desde San Carlos lo hizo De la Espriella antes de asumir las riendas del Estado. En ese momento, aseguró que la Casa de Nariño se convertiría en un museo y la orden fue entregada a la ministra de Cultura, quien tuvo a cargo parte de ese proceso que ahora no se concretará.

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“No voy a despachar desde la Casa de Nariño, pero voy a ir a Bogotá. Le he dado la instrucción a la ministra de Cultura, Paola Holguín, que vuelva la Casa de Nariño un museo abierto al público“, dijo en su momento a través de una transmisión en sus redes sociales.

Desde la sede de la Cancillería ocurrieron los primeros movimientos de este Ejecutivo. Tan solo la semana pasada, fue la sede del primer consejo de ministros de De la Espriella y también fue el lugar donde ocurrieron todas las reuniones con gremios y delegados de otros Estados para la atención del terremoto del pasado 10 de agosto.

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Eso sí, la sede oficial de la Presidencia es en Barranquilla. En los últimos días, se inauguró el despacho presidencial que ahora funciona desde el Batallón Paraíso, en la capital del Atlántico y desde allá fue que el mandatario emitió su primera alocución como jefe de Estado, así como la designación de su cúpula militar y la reunión con los empresarios con miras a la segunda fase de reconstrucción tras el sismo.

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