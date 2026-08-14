Estas son las medidas de De la Espriella para recuperar regiones afectadas tras terremoto

El presidente Abelardo de la Espriella realizó un recorrido por Chocó, Risaralda y Valle para evaluación del estado en las regiones luego de terremoto del 10 de agosto. Foto: Presidencia

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El presidente Abelardo de la Espriella realizó un recorrido por los tres departamentos más afectados a raíz del terremoto del pasado 10 de agosto: Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. En medio de esta gira regional el jefe de Estado anunció una serie de medidas enfocadas en cada región con las que espera una recuperación territorial oportuna de las regiones.

En compañía de la primera dama, Ana Lucía Pineda, De la Espriella lideró Puestos de Mando Unificados (PMU) en las ciudades de Quibdó, Pereira y Cali, donde se reunió con gobernadores y alcaldes con quienes realizó una evaluación detallada de cada uno de esos departamento, y, además, anunció medidas específicas para la recuperación de todos los sectores.

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De manera general una propuesta que se remarcó en los tres departamentos tiene que ver con alivios económicos. Y es que tanto el mandatario como sus ministros de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, han anunciado alivios tributarios para las víctimas el terremoto.

En ese sentido, habrá una prórroga inicialmente para la declaratoria de renta pues, según Gómez, “ahorita la gente no tiene cabeza para pagar impuestos”. También habrá una serie de subsidios para el pago de arriendo para quienes perdieron sus viviendas, así como mayor acceso a la compra de casas una vez inicien las fases de reconstrucción.

En cuanto a las propuestas focalizadas para cada departamento, en Chocó el presidente propuso un “Plan Marshall” que, en síntesis, propone una serie de inversiones para la recuperación y el avance de ese departamento. Desde Quidbó dijo que, además de restaurar viviendas y construir nuevos hogares para los damnificados, pretende cerrar las brechas de abandono que históricamente ha sufrido esa región.

“Tenemos una oportunidad histórica de saldar la deuda que por tantos ha tenido el Estado colombiano que ha sido abandonado a su suerte”, señaló el presidente. En Durante su visita a ese departamento, en la que también estuvo la primera dama, De la Espriella dijo que habrá un “plan especial” y remarcó que estará constantemente en ese departamento. Además anunció el nombramiento de un gerente especial para tener un diálogo directo con los mandatarios en el Chocó.

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Una vez culminó su agenda en Chocó, De la Espriella visitó Pereira, una de las ciudades con mayores afectaciones por el terremoto del pasado lunes. En esa gira dialogó con habitantes de la ciudad y su principal anuncio para el departamento de Risaralda es el de destinar recursos específicos de la emergencia económica para la recuperación de esa zona. Allí aprovechó para nombrar a Julián Buitrago como nuevo Director Nacional de Planeación.

Finalmente el mandatario cerró su agenda de este viernes en el Valle del Cauca. Allí los anuncios se enfocaron en la recuperación de la infraestructura de unidades médicas. “Hemos dispuesto con la ministra de Salud la asignación de recursos para la dotación de la unidad funcional oncológica del Hospital Universitario del Valle por COP 4.386 millones”, dijo el presidente.

En esa visita agregó que se suscribió un acuerdo para la reconstrucción del Hospital San Rafael del municipio El Águila. “Hemos decidido destinar una asignación de recursos el arrendamiento de infraestructura que garantice la prestación de servicios del Hospital Universitario del Valle”, señaló. El mandatario indicó que se buscará recuperar la totalidad de la operación sanitaria del departamento.

Durante la gira la primera dama, Ana Lucía Pineda también realizó una serie de anuncios. En Chocó señaló que este sábado llegarán los primeros 12 camiones con ayudas humanitarias para el departamento; en Risaralda indicó que ya se han desplegado equipos para la entrega de donaciones a todos los municipios; mientras que al Valle del Cauca también dijo, ya han llegado importantes aportes de todas partes del país.

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En la misma jornada el ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció desde Pereira unas acciones a corto, mediano y largo plazo. En primera instancia aseguró que entregará “2.000 carpas, 6.000 frazadas, colchonetas, 150 baños portátiles y cinco carrotanques, así como la entrega de materiales para que las familias puedan reparar sus viviendas”. Asimismo “se gestionará suministro de combustible para Pereira, particularmente para atender necesidades asociadas a plantas eléctricas y la operación de la red hospitalaria”. En adición, ese Ministerio dispondrá de “23 ingenieros para apoyar la evaluación de daños estructurales”.

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