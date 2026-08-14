Hay que restablecer disciplina y responsabilidad en el ejercicio del gobierno: Henríquez

El presidente del Senado hizo un llamado a la unidad en medio de la contingencia nacional por los estragos del terremoto del pasado 10 de agosto. Foto: Cortesía

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En una nueva edición del Congreso Empresarial Colombiano liderado por la ANDI el presidente del Senado hizo un llamado a todos los sectores sociales para contribuir a la reconstrucción de Colombia dejando atrás las posturas ideológicas. También convocó a los sectores empresariales para acompañar propuestas clave en el Legislativo como la regulación de tarifas de energía en la Costa Caribe.

El senador de Centro Democrático abrió su discurso manifestando que “esta difícil experiencia nos recuerda, en la mente y en el corazón, el valor de los afectos, de la fraternidad y de la solidaridad. Nos recuerda que, frente a la adversidad, no hay diferencias que nos impidan reconocernos como una sola nación”.

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De acuerdo con el congresista fue clave el rol empresarial durante la administración de Gustavo Petro al dar un pleno respaldo a la institucionalidad. “Si algo aprendimos en las borrascas de los últimos años fue el valor de nuestra institucionalidad y de nuestra democracia. Corroboramos como nunca antes cómo funciona el sistema de pesos, contrapesos y balances previsto en las normas, así como la fortaleza y operatividad de nuestras instituciones”, remarcó.

Acto seguido reforzó su propuesta de lograr un “gran consenso nacional” entre todas las fuerzas políticas, incluso las más alejadas en orillas ideológicas e insistió que “viene una transición que nos reta como sociedad y como individuos a concretar nuestra capacidad para enfrentar y resolver los problemas comunes: la pobreza, la inseguridad, la desigualdad, el crimen, la violencia, la corrupción”.

Y bajo esa línea envió un mensaje al presidente Abelardo de la Espriella, pero también a los sectores de oposición: “Hay que restablecer sensatez, eficiencia, disciplina, responsabilidad en el ejercicio del gobierno, volver a la austeridad y al uso inteligente y racional de los recursos, porque ahora el gran reto para el Estado y sus instituciones es poner la casa en orden. Es un reto común y por lo tanto nos compromete a todos”.

Dentro de ese panorama indicó la existencia de numerosos puntos que deben ser tratados a la mayor brevedad posible. En su lista arrancó por la seguridad, pues según dijo, “la proliferación, fragmentación y atomización de grupos armados ligados al crimen organizado que hemos padecido en los últimos años, con sus guerras por el dominio de los territorios y el control de los corredores estratégicos, es pavorosa y su persistencia hace inviable el crecimiento de nuestra economía”.

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Para Henríquez “la seguridad energética es la otra gran urgencia en el momento actual. Como habitante y nativo de la costa Caribe estoy de acuerdo con Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen y del Consejo Gremial, en que el mayor reto al respecto es resolver el problema estructural de Air-e y Afinia que está arruinando a nuestra gente”.

Fue allí cunado pidió una participación plena de todos los sectores para mitigar esta crisis. “Señores empresarios, cuenten con mi concurso en el Congreso y en todo lo que esté a mi alcance o bajo mi responsabilidad para atender y resolver, ojalá radicalmente, esta crisis. También es urgente para la seguridad energética del país, pagar la deuda de las térmicas y corregir decisiones regulatorias para prevenir problemas de abastecimiento asociados al Fenómeno del Niño”, afirmó.

“Hay que agilizar los proyectos de generación, de transmisión, y de distribución represados por decisiones erradas o arbitrarias del anterior gobierno. Erradicar influencias ideológicas, radicalismos y fanatismos en la asignación de licencias ambientales. Y por supuesto diversificar con energía eólica, energía solar, biomasa y geotérmica principalmente”, remarcó el presidente del Senado.

En materia económica propuso una agenda conjunta con los sectores para " la concertación de las leyes económicas prioritarias de este semestre: presupuesto de la vigencia fiscal 2027, Plan Nacional de desarrollo 2026-2030, ajuste fiscal para reducir el tamaño del Estado y la Reforma Tributaria que presentará el Gobierno".

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Finalmente dijo que “el aparato productivo colombiano está bajo una presión que no podemos ignorar. Un peso sobrevaluado le está quitando competitividad a nuestros productos, frenando nuestras exportaciones y poniendo en riesgo miles de empleos. Los altos costos no son un problema abstracto, son trabajadores, son empresas, son sectores enteros que hoy están mirando cómo sobrevivir a una coyuntura que los golpea sin pausa”.

Agregó en ese apartado que “unir y articular mentes y capacidad de trabajo para orientarlos en una sola dirección para lograr el progreso, y establecer por fin en el país un orden social justo”.

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