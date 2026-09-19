Gobierno decreta nuevas medidas de contratación directa para atender víctimas del terremoto

Con 15 nuevos decretos a horas de que culmine la ventana de facultades extraordinarias que le permite al presidente Abelardo de la Espriella expedir decretos con fuerza de ley, el mandatario estableció nuevas medidas para la atención del terremoto del pasado 10 de agosto. Así quedó establecido a través de varias normativas que se emitieron en la tarde del 17 de septiembre y que, entre otras, faculta la contratación directa para la atención de esa crisis.

Este punto, uno de los prioritarios para el gobierno De la Espriella, se materializaría mediante el decreto 1420 de 2026 que decreta: "Con ocasión de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, yen los términos del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, se entiende comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por parte de las entidades estatales, para la contratación directa del suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras necesarias para atender, mitigar y superar los efectos del terremoto del 10 de agosto de 2026 y sus réplicas".

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El objeto de esta medida firmada por el presidente De la Espriella busca agilizar los procesos de contratación para la atención de esa emergencia. Todo esto se suscribe, además, al desarrollo el Fondo Milagro que servirá para canalizar los recursos y tener un seguimiento a las obras de reconstrucción en los departamentos que se vieron afectados por esa emergencia. El decreto también estipula que "todos los contratos celebrados por las entidades estatales que se relacionen con bienes, obras o servicios que tengan conexidad directa con la atención y mitigación de la emergencia podrán adicionarse sin sujeción a los límites previstos en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, previa justificación técnica, jurídica y financiera de la necesidad por parte de la entidad".

Ese mismo decreto también estipula que "cuando se trate de la adquisición de bienes relacionados con la emergencia, las entidades públicas podrán adquirirlos mediante el instrumento de agregación de demanda de grandes superficies, en cuyo caso el valor de la transacción podrá ser hasta por el monto máximo de la menor cuantía de la respectiva Entidad Estatal".

Durante más de tres horas sostuve una reunión, en la sede presidencial de Barranquilla, con un colombiano que nos llena de orgullo: David Vélez, fundador de Nubank, quien será nuestro principal asesor ad honorem para liderar la revolución de la inteligencia artificial en… pic.twitter.com/lVveQC3Hr0 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 18, 2026

Sin embargo, esa medida no es la única emitida durante las últimas horas con motivo de esta emergencia. Otro de los documentos firmados por el jefe de Estado establece una adición presupuestal de COP 624.000 millones con motivo de esta emergencia. Por otro lado, con el decreto 1413 de 2026 "establece un régimen excepcional y transitorio de incentivos para promover nuevas inversiones privadas que contribuyan directamente a la reconstrucción, recuperación y reactivación económica del ámbito de aplicación previsto en el artículo 2 del presente Decreto".

Esa medida, propone entre otras, un régimen especial de incentivos a partir de inversiones en las zonas más afectadas por el terremoto que oscilan entre las 950.000 UVT (Unidades de Valor Tributario) en materia turística; 1,1 millones de UVT en agroindustria y construcción; y 2,3 millones de UVT en industrias manufactureras y servicios. En adición, esa misma normativa demarca que "el Ministerio de Comercio. Industria y Turismo calificará los proyectos que soliciten acogerse al régimen de incentivos, con base en criterios objetivos establecidos en este decreto y en su reglamentación. La solicitud deberá contener. como mínimo, la identificación del inversionista y del vehículo de inversión, descripción del proyecto, ubicación, actividad económica, monto y cronograma de inversión, activos que serán adquiridos o construidos, estimación de generación de empleo y mecanismos de trazabilidad".

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