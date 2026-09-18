Avanza proceso de liquidación del MinIgualdad: anuncian recuperación de COP 80.000 millones

El liquidador del Ministerio de la Igualdad, John Milton Rodríguez, anunció este viernes que durante el proceso para la disolución de esta cartera ya han recuperado COP 80.000 millones. El funcionario recalcó que el rescate de estos recursos comprende una de las fases para recuperar alrededor de COP 200.000 millones del ministerio que se fundó durante el gobierno de Gustavo Petro y que tenía como objetivo primario el cierre de brechas de desigualdad en Colombia.

En ese nuevo balance entregado por Rodríguez, el funcionario destacó que en tres semanas de trabajo se ha realizado este recaudo a través de "la revisión de contratos y convenios en el Ministerio de la Igualdad y en el Fondo de Cierre de brechas". Con esa declaración detalló que se siguen realizando numerosas revisiones minuciosas en la cartera y, de hecho, indicó que ya se encuentran en la recolección de todos los insumos mobiliarios que también hacen parte de toda la estrategia trazada para esta cartera.

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De acuerdo con Rodríguez, estos COP 80.000 millones podrían ser destinados para la atención de las víctimas del terremoto. Con su afirmación dijo que concretamente habría una destinación para subsidios de 24.000 familias afectadas por la emergencia del pasado 10 de agosto. "Estamos comprometidos en seguir avanzando de manera diligente, disciplinada, austera y sobre todo, con celeridad, en este proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad", señaló.

En días previos, a través de la resolución LIQ-00090 del 28 de agosto de 2026, se ordenó suprimir con la planta del Minigualdad los cargos de viceministros de la Juventud, de la Mujer, de Pueblos Étnicos y Campesinos, de Poblaciones y Territorios Excluidos, y de las Diversidades. Esa decisión va en línea con el recorte de funcionarios que se ha realizado en las últimas semanas y que inició en el tramo final del gobierno de Gustavo Petro,

En tan solo tres semanas de gestión, el proceso de liquidación del Minigualdad ha recuperado $80.000 millones de pesos, llegando al 40% de la meta de austeridad proyectada en $200.000 millones.

Gracias a una revisión detallada de las transferencias у traslados presupuestales,… pic.twitter.com/WOiImhP5Au — Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación (@MinIgualdad_Col) September 18, 2026

Asimismo, estas medidas se suman a las determinaciones ya presentadas por Rodríguez que anunció un congelamiento contractual y presupuestal de la entidad, así como el requerimiento formal para la entrega completa, verificable y soportada de la gestión anterior.

El proceso de liquidación de esa cartera tuvo sus primeras medidas anunciadas en los últimos meses del presidente Gustavo Petro. Esa cartera fue creada en 2023 con el objetivo de cerrar brechas, pero su trámite en el Congreso contó con varios vicios en su aprobación y se declaró inexequible por mandato de la Corte Constitucional que pidió rehacer el proceso en el Legislativo. Sin embargo, a pesar de haber presentado dos textos al Capitolio, estos no surtieron sus trámites correspondientes por lo que se ordenó el inicio de su proceso de liquidación.

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Con la llegada del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, el jefe de Estado ordenó acelerar su proceso de liquidación y la dirección de los recursos de esa entidad a otras sectores con mayor prioridad. En efecto, los cerca de COP 2 billones de los que gozó ese Ministerio irán destinados a otras carteras.

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