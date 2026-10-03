De la Espriella inauguró ruta Montería-Ciudad de Panamá: prometió más vuelos internacionales

En el evento estuvieron varios miembros de su gabinete, como el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín; de Defensa, Jorge Mora; de Justicia, Iván Cancino; del Interior,…

El presidente Abelardo de la Espriella estuvo en Montería (Córdoba) con el fin de inaugurar una nueva ruta entre la capital córdobesa y la Ciudad de Panamá. "Llegan más visitantes, se facilita el comercio. Le puede dar a Montería el lugar que se merece de grandeza en la patria milagro. Una ruta internacional como esta cambia ostensiblemente", aseguró durante el evento.

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En el evento estuvieron varios miembros de su gabinete, como el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín; de Defensa, Jorge Mora; de Justicia, Iván Cancino; del Interior, Rodrigo Lara; del Deporte, Juliana Gutiérrez; la de Ciencias, Claudia Benavides, así como el jefe de gabinete, Nicolás Gómez; la consejera para las regiones, Valerie Lafaurie, y la designada secretaria de Transparencia, Cristina Lombana. A la lista se sumó el embajador de Panamá en Colombia, Mario Galindo; el embajador de Colombia en Panamá, Edgardo Tomás; y al presidente de la Cámara, Nicolás Barguil.

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"Y nuestros empresarios pueden moverse con mayor facilidad. Esta ruta de Satena entre Montería y Ciudad de Panamá nos conecta con el aeropuerto de Tocumen, y desde allí con el mundo entero. Queridos amigos, no fue un acuerdo menor. Se constituye sin duda alguna en un capítulo singularísimo de las relaciones entre dos naciones que comparten historia, geografía", señaló el presidente mientras le daba la orden a Mateo Arjona, director de la aerolínea estatal Satena, de concretar una ruta entre Montería y Miami (EE. UU.).

Por otro lado, Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, señaló que "más de 3 millones de colombianos estábamos esperando esta oportunidad de que Córdoba pudiese integrarse por el mundo a través de Panamá". Y anunció que en el mes de octubre se pondría la primera piedra de los cinco colegios para que los jóvenes de Córdoba tengan la oportunidad de formarse como técnicos y profesionales en cada una de sus subregiones; añadió que " iniciaremos la licitación de la vía que conecta Valencia-San Pedro Urabá para que se conecte con los puertos de Turbo (Antioquia)".

Gracias, Ministro @fabio_arjona , amigo y paisano!

Con estas obras salvaremos vidas, infraestructura estratégica, y algo muy importante, protegeremos y recuperaremos nuestras playas, esto permitirá que las comunidades costaneras vivan mejor, y crecerá el turismo de sol y playa.… https://t.co/K6uGrYR1r2 — Erasmo Zuleta Bechara (@ErasmoZB) October 3, 2026

Desde el evento, el ministro de Comercio señaló que vendrán nuevas rutas entre el Caribe colombiano y más ciudades en el exterior, especialmente con nuevos vuelos que salgan desde Barranquilla. Hace un par de días, en un evento junto a las autoridades locales de Barranquilla, el presidente De La Espriella anunció que la Nación y la capital del Atlántico estarán al frente de la transformación del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz a través de un convenio de 18 meses para la fase de alistamiento y modernización.

El Distrito aportará $40.000 millones para modernizar la terminal y le dará la gestión temporal de las obras en uno de los lados de la terminal aérea. El aeropuerto continuará siendo propiedad de la Nación y la Aeronáutica Civil mantendrá sus competencias sobre la pista, la navegación aérea, la seguridad operacional y otros asuntos, mientras el distrito asuma temporalmente nuevas funciones sobre ciertas áreas de la terminal.

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