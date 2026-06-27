Así fue la primera semana de Abelardo De la Espriella como presidente electo

Junto a José Manuel Restrepo durante la entrega de credenciales que los acreditan como presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026-2030 Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Las primeras 120 horas de Abelardo de la Espriella como presidente electo transcurrieron en varias ciudades del país entre un cónclave para armar su gabinete, recoger su credencial ante el Consejo Nacional Electoral y reuniones con las altas cortes. Estos fueron los movimientos en cada día de la semana.

Lunes: 24 horas en cónclave

Desde su casa en Lagos de Caujaral (Barranquilla), mismo lugar en el que recibió los resultados, inició un cónclave rodeado de su círculo de confianza para guiar las primeras decisiones de la próxima administración. Entre los hombres enclaustrados estuvieron el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo; el senador electo Enrique Gómez; su jefe de campaña, Joaquín Gutierrez; el gerente general, Carlos Ríos; así como su jefe de debate, Mauricio Gómez Amin, y su coordinador de regiones, Jaime Andrés Beltrán.

Pese a ello, la agenda internacional también fue clave en su primer día como presidente electo. En la mañana del lunes tuvo una reunión en su residencia con el senador colomboestadounidense, Bernie Moreno. Durante el encuentro, conversaron sobre migración, seguridad y la inclusión de Colombia en el llamado Escudo de las Américas, una iniciativa de lucha contra las drogas de la administración de Donald Trump. Según el legislador republicano, el país estaría “en el centro” como protagonista y líder de esa propuesta regional.

Martes: Un sonajero ministerial

En su cónclave, que se redirigió a sus oficinas de De la Espriella Lawyers en el norte de Barranquilla, continuaron revisando hojas de vida de posibles ministros.

En ese momento solo era fijo que del círculo interno conformado por Mauricio Gómez Amin, Jaime Andrés Beltrán, Indalecio Dangond, el mismo Carlos Suárez y Joaquín Gutiérrez, tendrían sillas en el gabinete. El Espectador, además, pudo conocer que los dos últimos suenan para jefe de gabinete y que las fichas que plantee José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, tendrán preponderancia.

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Ese mismo día, el Centro Democrático se reunió para decidir convertirse en partido de Gobierno. Por lo que, tras una reunión que se extendió durante cinco horas en Bogotá, confirmaron mediante un comunicado que sus 47 legisladores se sumarán a las fuerzas de coalición del nuevo mandatario.

Al final del encuentro, también se definió que buscarán las jefaturas de algunas comisiones por cuenta de los 3 millones de votos que lograron para continuar en el Senado. Y aunque no se ha definido en qué año les correspondería la presidencia de la Cámara alta, estarían interesados Andrés Forero, Esteban Quintero, Cristian Garcés, Honorio Enriquez, Alirio Barrera y Enrique Cabrales.

Los demás días, el resto de partidos que tienen asiento en el Congreso empezó a organizarse alrededor de la nueva figura presidencial entre oposición, gobierno e independencia. El Centro Democrático, Cambio Radical y Creemos serán gobierno; mientras el Pacto Histórico estará en la oposición. Aún están en conversaciones internas La U, los conservadores y liberales.

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Miércoles: CNE entrega credencial presidencial

El presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz confirmó el miércoles 24 de junio que –tras revisar el preconteo– los resultados oficiales y vinculantes del escrutinio le dieron la victoria a De la Espriella y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

Si bien desde el mismo 21 de junio se dio un reconocimiento generalizado de la victoria de De la Espriella, Cepeda y su principal promotor, el saliente presidente Gustavo Petro, se negaron a aceptar los resultados hasta que se diera el escrutinio. Se excusaron, en una actitud hasta este momento atípica en la democracia colombiana, que la diferencia era solo de poco más de 250.000 votos.

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No obstante, conforme pasaron los escrutinios, esa diferencia aumentó cerca de 2.000 votos y confirmó que el abanderado de Defensores de la Patria obtuvo la victoria con 12’960.166 votos, mientras que el avalado del Pacto Histórico llegó a los 12’708.312. En total, se registraron 25’668.478 sufragios y la diferencia entre los candidatos llegó a 251.854. Tras los escrutinios, Abelardo de la Espriella ganó 624 votos más, mientras que Cepeda perdió 400 que le habían contabilizado erróneamente.

Jueves: De la Espriella y Restrepo reciben credencial y se reúnen con cortes

En el acto oficial del CNE, con la frase “bienvenidos a la patria milagro” en las pantallas, De la Espriella se convirtió formalmente en presidente electo. Agradeció a sus 13 millones de votantes y anunció que lo primero será una auditoría exhaustiva al gobierno saliente: “un empalme anticorrupción que nos permita determinar la magnitud del saqueo”.

Y su primera cita con credencial presidencial fue con altas cortes; ese 25 de junio, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional tuvieron un encuentro informal con el nuevo presidente Abelardo De la Espriella. En el encuentro conversaron sobre la independencia de la Rama Judicial, el presupuesto que tendrían en la nueva administración y temas prioritarios para el nuevo mandatario como las extradiciones. También estuvieron presentes el vicepresidente Restrepo, Rodrigo Lara y Mauricio Gómez Amín.

Viernes: Rodrigo Lara será ministro del Interior

Desde La Guajira, el presidente electo anunció al primer miembro de su gabinete: Rodrigo Lara. El exsenador dirigirá el ministerio del Interior como puente con el nuevo Congreso.

El anuncio lo realizó el nuevo mandatario desde su cuenta de X, donde señaló que lo elegía por ser “el que nunca abandonó lo que más ama” y señala que “a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria; el que nunca renunció a sus principios; el que nunca dejó de legislar para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad; el que nunca ha dejado de combatir a los corruptos”.

El mandatario electo anunció que este viernes iniciaba la “Peregrinación de la Esperanza por la Patria Milagro”, una ruta de acción de gracias en varios territorios del país. Los primeros lugares que visitó fueron el Santuario del Morro, en Tubará (Atlántico), la Virgen de los Remedios en Riohacha (La Guajira), la Basílica Menor del Señor de los Milagros en San Benito Abad (Sucre) y el Santuario de San Pedro Claver, en Cartagena (Bolívar).

Se espera que durante la siguiente semana adelante su agenda desde La Guajira, al mismo tiempo en que su equipo encabezado por José Manuel Restrepo organice el empalme con la administración saliente de Gustavo Petro.

Mismo empalme que asegura el presidente saliente que ya prepara la logística, la técnica y la metodología para esa labor en la que han participado “200 funcionarios compilando la información”. Por ello, envió una invitación a su sucesor para que realice un ejercicio de transición democrática desde la transparencia.

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