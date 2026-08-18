Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Responsabilidad de mando: la clave del juicio contra Plazas Vega en caso del magistrado Urán

Durante diez días, el Tribunal del Distrito Sur de Florida (Estados Unidos) escuchará los testigos y pruebas que buscan establecer la verdad sobre la muerte del magistrado Carlos Urán, durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985. La pregunta central está puesta sobre la mesa: ¿El exmilitar dio la orden, tuvo conocimiento o guardó silencio frente al crimen?

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
18 de agosto de 2026 - 10:58 a. m.
El coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega vive en Estados Unidos, por eso la justicia de ese país le dio luz verde a la demanda civil en su contra.
El coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega vive en Estados Unidos, por eso la justicia de ese país le dio luz verde a la demanda civil en su contra.
Foto: EL ESPECTADOR - LUIS ANGEL

El coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega tiene una cita pendiente con la justicia de Estados Unidos el próximo 8 de septiembre. Ese día, ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, el exmilitar que comandó la retoma del Palacio de Justicia durante los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, tendrá que dar cuenta de su posible participación en la tortura y ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas.

Se trata de un expediente clave, pues aunque la Corte Suprema de Justicia absolvió en Colombia a Plazas Vega...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Alfonso Plazas Vega

Palacio de Justicia

Toma del Palacio de Justicia

Ejército

Carlos Urán

Demanda civil

Estados Unidos

Tortura

Ejecución extrajudicial

PremiumEE

 

José María Mendivil Ciodaro(71461)Hace 16 minutos
De esta no te salvarás "defensor de la democracia ".
Álamo(88990)Hace 21 minutos
Más allá de las contundentes pruebas que involucran al ejército y sus mandos, entre ellos el del ahora llamado a juicio, es de público conocimiento el ánimo de retaliación contra el magistrado Carlos H. Urán, entre otros, por parte de ese ente del Estado. Así mismo, la animadversión, sevicia e indolencia con la que ejecuta(ro)n sus crímenes. Toda la solidaridad con la familia Urán.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.