Responsabilidad de mando: la clave del juicio contra Plazas Vega en caso del magistrado Urán

El coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega vive en Estados Unidos, por eso la justicia de ese país le dio luz verde a la demanda civil en su contra. Foto: EL ESPECTADOR - LUIS ANGEL

El coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega tiene una cita pendiente con la justicia de Estados Unidos el próximo 8 de septiembre. Ese día, ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, el exmilitar que comandó la retoma del Palacio de Justicia durante los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, tendrá que dar cuenta de su posible participación en la tortura y ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas.

Se trata de un expediente clave, pues aunque la Corte Suprema de Justicia absolvió en Colombia a Plazas Vega...