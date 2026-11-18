"Antes del 2 de diciembre para que tenga los plazos suficientes para después pasar a plenaria. El país está esperando esto", señaló el senador Carlos Meisel…

El Congreso vio con buenos ojos el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella sobre el proyecto de "rescate fiscal" que busca apoyo mayoritario del Legislativo. En su más reciente alocución, el mandatario aseguró que este no contemplará más impuestos a la canasta familiar y desde las comisiones económicas fijaron el 2 de diciembre como el plazo máximo para aprobar el articulado.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

"Antes del 2 de diciembre para que tenga los plazos suficientes para después pasar a plenaria. El país está esperando esto", señaló el senador Carlos Meisel (Centro Democrático).

Publicidad

Sugerimos: Congreso archivó proyecto que impedía que alcaldes de Bogotá buscaran la Presidencia

El anuncio de De la Espriella destrabó una negociación entre el Gobierno y las bancadas oficialistas que tenía como punto de dolor el IVA a productos como los fríjoles, el café, la sal, la lenteja, el arroz y algunas frutas. De acuerdo con el mandatario, estaban buscando consensos para el trámite legislativo: “Buscaremos consensos con todos los partidos y todos los sectores, porque nunca ha sido un punto de honor”, precisó y confirmó, en esas mismas líneas, que “la canasta familiar no pagará IVA”.

¡La canasta familiar no tendrá IVA: así se demuestra la extrema coherencia!



En su alocución al país, el presidente Abelardo De La Espriella anunció esta medida, contemplada en el Proyecto de Ley de Rescate Económico, que busca aliviar la economía de los hogares, respaldar a los… pic.twitter.com/eihYOphG5i — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 17, 2026

Precisamente, la declaración del mandatario llegó después de un encuentro a puerta cerrada entre delegados del Centro Democrático, entre los que estuvo el expresidente Álvaro Uribe, con el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez. En esa reunión se presentó la propuesta alternativa que formuló el partido uribista y que trataba ese punto clave al que también se sumaron el Conservador, el Liberal, La U y Cambio Radical.

Le puede interesar: Así va la primera "Milagro Week": vicepresidente Restrepo la lidera desde Estados Unidos

“Mi gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario”, enfatizó el jefe de Estado. Y confirmó que el Ministerio de Hacienda está trabajando en una serie de procesos para “reducir la tarifa general del IVA del 19 al 18 o incluso al 17 %": "Espero darle pronto buenas noticias al país en ese sentido”.

En todo caso, los partidos tomaron esa alocución como una intención que tendrá que formularse en las reuniones siguientes de los ponentes. De acuerdo con Meisel, se espera que vuelvan a reunirse este miércoles en horas de la mañana y tanto el Centro Democrático como Alianza Verde presentarán esta misma semana posibles adiciones a esa ponencia que todavía está en construcción.

Lea también: "Ser amigos de Israel no implica ser enemigos de Palestina": canciller Omar Bula

Otros ajustes incluyen medidas "ambiciosas", como las han calificado los congresistas. Entre esas está el recorte de 60 entidades del Estado, que podrían unificarse o eliminarse, y que significarían un ahorro de COP 23 billones en el gasto de funcionamiento del Estado. Desde la oposición, el Pacto Histórico ha dicho que propondrán que quienes aporten mayores recursos sean las personas con un patrimonio superior a COP 3.700 millones, en lugar de COP 5.000 millones, como fue presentado por el Gobierno.

Ahora, aunque la ponencia no se ha radicado, se espera que esta cuente con un respaldo mayoritario. Actualmente, De la Espriella cuenta con más de 180 escaños en un Capitolio de 285 y muchos ven esta iniciativa de "rescate fiscal" como la prueba de fuego definitiva de la coalición gobiernista y de la "luna de miel" de los primeros seis meses.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.