El jefe de Estado aseguró que “Carlos Ríos cuenta con toda mi solidaridad, mi respaldo y mi compromiso de garantizar…

“Quien se mete con Carlos Ríos, se mete con el presidente”, fue la frase del jefe de Estado Abelardo de la Espriella tras conocerse las amenazas en contra del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, luego de realizar una serie de denuncias en la Comisión Segunda del Senado sobre presuntas irregularidades contractuales que se dieron durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

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“Se meten con el presidente”: De la Espriella respaldó a su director del Dapre ante amenazas

El jefe de Estado aseguró que “Carlos Ríos cuenta con toda mi solidaridad, mi respaldo y mi compromiso de garantizar su protección y la de toda su familia”. Y se une a las acciones del Ejecutivo por fortalecer la seguridad del director luego de conocerse estos hechos, además del respaldo a la Fiscalía para que la investigación avance.

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¡QUIEN SE METE CON CARLOS RÍOS, SE METE CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA!



¡Que quede absolutamente claro! Ningún miembro de nuestra manada estará solo ni desprotegido.



¡CUANDO ATACAN A UNO SOLO, NOS ATACAN A TODOS!



Carlos Ríos cuenta con toda mi solidaridad, mi respaldo y mi… https://t.co/nu9pUfpdXv — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 7, 2026

“El régimen que derrotamos tiene mucho que explicar ante los colombianos. Las denuncias que Carlos Ríos está haciendo sobre corrupción, irregularidades y conductas inadmisibles deben investigarse hasta las últimas consecuencias”, agregó el presidente luego de que el director hiciera una denuncia de la presunta instrumentalización de 48 mujeres vinculadas mediante órdenes de prestación de servicios al Dapre durante el gobierno anterior.

Tras las denuncias hechas por Ríos, la Fiscalía General inició una investigación preliminar y planea llamar a testificar a Laura Sarabia y Angie Rodríguez, exdirectoras del Dapre, junto con el actual director. Además, según Miller Soto, vocero de la Presidencia, dispondrá inspecciones a la entidad con el fin de examinar su contratación.

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En medio de esta situación, Soto contó varios incidentes que pondrían en peligro la vida de Ríos y su familia, pues aseguró que “el 28 de octubre las autoridades de protección encontraron a tres personas dentro de la casa de Ríos. Fueron identificadas y puestas a disposición de las autoridades. Entre sus antecedentes figuran registros por homicidio y por ocho hurtos agravados. Además, cerca del establecimiento educativo de los hijos del director fue vista otra persona que se retiró cuando llegó la Policía y no alcanzó a quedar a disposición de las autoridades”.

El jefe de Estado envió mensaje contundente ante este tipo de acciones sobre sus funcionarios: “¡No permitiremos que las amenazas, las intimidaciones o el miedo silencien a quienes denuncian la corrupción! ¡En esta manada nadie abandona a nadie!”.

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