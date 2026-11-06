Pacto, Salvación y otros partidos sientan posición tras nuevos señalamientos contra Petro

En medio de las denuncias de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro sobre supuestas entregas de contratos públicos a cambio de servicios sexuales. Desde varios sectores políticos se han referido a este hecho. En los partidos de Gobierno, dos congresistas llevaron el caso a la comisión de acusación de la Cámara de Representantes e incluso el presidente Abelardo de la Espriella se refirió al tema. Mientras que en el Pacto Histórico figuras como Iván Cepeda o María José Pizarro hablaron de la forma en que tratarán las denuncias…

En medio de las denuncias de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro sobre supuestas entregas de contratos públicos a cambio de servicios sexuales. Desde varios sectores políticos se han referido a este hecho. En los partidos de Gobierno, dos congresistas llevaron el caso a la comisión de acusación de la Cámara de Representantes e incluso el presidente Abelardo de la Espriella se refirió al tema. Mientras que en el Pacto Histórico figuras como Iván Cepeda o María José Pizarro hablaron de la forma en que tratarán las denuncias dentro de la colectividad.

En las últimas horas, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol dio a conocer un chat en el que supuestamente el exmandatario le pide a Angie Rodríguez, entonces directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), tener en cuenta la hoja de vida de Deicy Jiménez. En la conversación, presuntamente Petro le dice: “Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato de Mininterior”, acompañado de un documento PDF marcado con el nombre de Jiménez.

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En medio de la polémica, las congresistas Sara Castellanos y Carol Borda, por Salvación Nacional, llevaron una denuncia en contra del exmandatario por lo que consideran una presunta comisión de conductas punibles en relación a la contratación estatal y por la eventual configuración de indignidad por mala conducta, en la que presentan las denuncias de Deicy Jiménez.

“La Presidencia de la República no puede convertirse en para favorecer intereses personales. Radicamos una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación para que se investigue si Gustavo Petro utilizó su investidura e influencia institucional para favorecer contrataciones estatales a cambio de beneficios personales”, señaló Castellanos al compartir la denuncia.

La Presidencia de la República no puede convertirse en instrumento para favorecer intereses personales.



Con @CarolBorda radicamos denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación para que se investigue si Gustavo Petro utilizó su investidura e influencia institucional para… pic.twitter.com/APcjBH9xDt — Sara Castellanos (@sarag12) November 5, 2026

El presidente Abelardo de la Espriella cuestionó las acciones de su antecesor y durante un evento en Leticia (Amazonía) para cerrar su gira por construir el Plan Nacional de Desarrollo, dijo: “Yo todo lo que hizo el gobierno pasado lo veo con gran sospecha, porque donde uno levanta, siempre hay corrupción, desastre y una que otra novia del anterior presidente contratada”.

Por su parte, el exmandatario no niega haber tenido una relación sentimental con Jiménez; sin embargo, si niega cualquier tipo de vínculo que signifique un acuerdo para entregar contratos a cambio de relaciones sexuales. Esto, en referencia también a la inspección ordenada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para obtener los contratos que tuvo Deicy Jiménez en el Congreso.

“Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez. Nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad. Lo único cierto es que en él no hay corrupción: no hay contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno. Quien busca justicia entrega sus pruebas a la Corte, no a los titulares. El magistrado ordenó reserva y yo la cumplo. No voy a responder en un video lo que debo responder en un expediente”, señaló Petro en sus redes sociales.

Uno de los contratos que mencionó Jimenéz sería en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de María José Pizarro. Frente a estas acusaciones, la exsenadora dijo que sí sabía de la existencia de Jiménez en su época como vicepresidenta del Senado entre 2023 y 2024, pues llegó a cruzársela y dice que la conoció "como una contratista de la vicepresidencia […] Su vinculación y la presentación de sus servicios se dieron en condiciones normales y no estuvieron sujetas a nada distinto a vinculación laboral".

Agregó que durante este tiempo nunca le llegó ninguna queja que presentara alguna situación irregular relacionada con ella y "jamás supe de ningún tipo de relación íntima con el entonces Presidente", a su vez dice que pese a trabajar durante décadas con Petro, asegura jamás haber tenido "conocimiento de su vida íntima o sentimiental".

Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/RG8eCSmwgw — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) November 6, 2026

El último en referirse a los hechos fue el excandidato presidencial y senador por el estatuto de oposición Iván Cepeda, quien aseguró que tras conocer estos hechos son "las autoridades judiciales y de los organismos de investigación, quienes integramos el Pacto Histórico tenemos la obligación de asumir nuestra defensa con plena disposición, comparecer ante las autoridades competentes y responder por nuestros actos, siempre con la verdad y con sujeción a la ley". A su vez, mencionó que el expresidente Gustavo Petro Urrego está dispuesto a comparecer ante la justicia y responder con la verdad, y señala que "esa debe ser una conducta y una convicción que nos comprometa a todos".

¿En qué van las investigaciones contra el expresidente Petro?

Las autoridades judiciales avanzan de manera paralela en las investigaciones relacionadas con las denuncias de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro, a quien señaló de presuntamente utilizar contratos estatales para pagar encuentros sexuales. Las acusaciones, reveladas por la mujer en entrevista con Semana el pasado 25 de octubre, estuvieron acompañadas de la publicación de un video en el que, según Jiménez, aparecerían ella y el exmandatario en una habitación. La mujer sostiene que este material respalda sus señalamientos.

En medio de las actuaciones más recientes, El Espectador conoció que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección judicial para recopilar los contratos que Jiménez tuvo con el Congreso. La diligencia se adelantará en la Secretaría General del Senado, aunque todavía no se ha establecido cuándo se realizará.

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Por su parte, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Carlos Roberto Solórzano, se pronunció ante los medios sobre el proceso y la grabación difundida por Jiménez. “Independientemente de lo íntimo, ahí lo importante es entrar a determinar las implicaciones desde el punto de vista penal de lo que pueda existir, en materia de si hubo contratos con dinero del Estado”.

En paralelo, la Fiscalía adelanta sus propias actuaciones dentro de esta investigación. Este 5 de noviembre, en el búnker de la entidad en Bogotá, se lleva a cabo una inspección forense al teléfono celular de Deicy Jiménez, dispositivo en el que estarían almacenadas pruebas con las que la mujer busca respaldar sus señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro.

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Entretanto, la declaración de Jiménez ante el ente acusador continúa sin concretarse. Su diligencia quedó en suspenso luego de que su abogado, Felipe Caballero, renunciara a la representación por motivos de seguridad. La defensa fue asumida posteriormente por la abogada Dina Malo, pero hasta el momento no se ha definido una nueva fecha para que la mujer entregue su testimonio.

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