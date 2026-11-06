Pacto, Salvación y otros partidos sientan posición tras nuevos señalamientos contra Petro

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En medio de las denuncias de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro sobre supuestas entregas de contratos públicos a cambio de servicios sexuales. Desde varios sectores políticos se han referido a este hecho. En los partidos de Gobierno, dos congresistas llevaron el caso a la comisión de acusación de la Cámara de Representantes e incluso el presidente Abelardo de la Espriella se refirió al tema. Mientras que en el Pacto Histórico figuras como Iván Cepeda o María José Pizarro hablaron de la forma en que tratarán las denuncias dentro de la colectividad.
En las últimas horas, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol dio a conocer un chat en el que supuestamente el exmandatario le pide a Angie Rodríguez, entonces directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), tener en cuenta la hoja de vida de Deicy Jiménez. En la conversación, presuntamente Petro le dice: “Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato de Mininterior”, acompañado de un documento PDF marcado con el nombre de Jiménez.
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En medio de la polémica, las congresistas Sara Castellanos y Carol Borda, por Salvación Nacional, llevaron una denuncia en contra del exmandatario por lo que consideran una presunta comisión de conductas punibles en relación a la contratación estatal y por la eventual configuración de indignidad por mala conducta, en la que presentan las denuncias de Deicy Jiménez.
“La Presidencia de la República no puede convertirse en para favorecer intereses personales. Radicamos una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación para que se investigue si Gustavo Petro utilizó su investidura e influencia institucional para favorecer contrataciones estatales a cambio de beneficios personales”, señaló Castellanos al compartir la denuncia.
El presidente Abelardo de la Espriella cuestionó las acciones de su antecesor y durante un evento en Leticia (Amazonía) para cerrar su gira por construir el Plan Nacional de Desarrollo, dijo: “Yo todo lo que hizo el gobierno pasado lo veo con gran sospecha, porque donde uno levanta, siempre hay corrupción, desastre y una que otra novia del anterior presidente contratada”.
Por su parte, el exmandatario no niega haber tenido una relación sentimental con Jiménez; sin embargo, si niega cualquier tipo de vínculo que signifique un acuerdo para entregar contratos a cambio de relaciones sexuales. Esto, en referencia también a la inspección ordenada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para obtener los contratos que tuvo Deicy Jiménez en el Congreso.
“Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez. Nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad. Lo único cierto es que en él no hay corrupción: no hay contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno. Quien busca justicia entrega sus pruebas a la Corte, no a los titulares. El magistrado ordenó reserva y yo la cumplo. No voy a responder en un video lo que debo responder en un expediente”, señaló Petro en sus redes sociales.
Uno de los contratos que mencionó Jimenéz sería en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de María José Pizarro. Frente a estas acusaciones, la exsenadora dijo que sí sabía de la existencia de Jiménez en su época como vicepresidenta del Senado entre 2023 y 2024, pues llegó a cruzársela y dice que la conoció "como una contratista de la vicepresidencia […] Su vinculación y la presentación de sus servicios se dieron en condiciones normales y no estuvieron sujetas a nada distinto a vinculación laboral".
Agregó que durante este tiempo nunca le llegó ninguna queja que presentara alguna situación irregular relacionada con ella y "jamás supe de ningún tipo de relación íntima con el entonces Presidente", a su vez dice que pese a trabajar durante décadas con Petro, asegura jamás haber tenido "conocimiento de su vida íntima o sentimiental".
El último en referirse a los hechos fue el excandidato presidencial y senador por el estatuto de oposición Iván Cepeda, quien aseguró que tras conocer estos hechos son "las autoridades judiciales y de los organismos de investigación, quienes integramos el Pacto Histórico tenemos la obligación de asumir nuestra defensa con plena disposición, comparecer ante las autoridades competentes y responder por nuestros actos, siempre con la verdad y con sujeción a la ley". A su vez, mencionó que el expresidente Gustavo Petro Urrego está dispuesto a comparecer ante la justicia y responder con la verdad, y señala que "esa debe ser una conducta y una convicción que nos comprometa a todos".
¿En qué van las investigaciones contra el expresidente Petro?
Las autoridades judiciales avanzan de manera paralela en las investigaciones relacionadas con las denuncias de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro, a quien señaló de presuntamente utilizar contratos estatales para pagar encuentros sexuales. Las acusaciones, reveladas por la mujer en entrevista con Semana el pasado 25 de octubre, estuvieron acompañadas de la publicación de un video en el que, según Jiménez, aparecerían ella y el exmandatario en una habitación. La mujer sostiene que este material respalda sus señalamientos.
En medio de las actuaciones más recientes, El Espectador conoció que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección judicial para recopilar los contratos que Jiménez tuvo con el Congreso. La diligencia se adelantará en la Secretaría General del Senado, aunque todavía no se ha establecido cuándo se realizará.
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Por su parte, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Carlos Roberto Solórzano, se pronunció ante los medios sobre el proceso y la grabación difundida por Jiménez. “Independientemente de lo íntimo, ahí lo importante es entrar a determinar las implicaciones desde el punto de vista penal de lo que pueda existir, en materia de si hubo contratos con dinero del Estado”.
En paralelo, la Fiscalía adelanta sus propias actuaciones dentro de esta investigación. Este 5 de noviembre, en el búnker de la entidad en Bogotá, se lleva a cabo una inspección forense al teléfono celular de Deicy Jiménez, dispositivo en el que estarían almacenadas pruebas con las que la mujer busca respaldar sus señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro.
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Entretanto, la declaración de Jiménez ante el ente acusador continúa sin concretarse. Su diligencia quedó en suspenso luego de que su abogado, Felipe Caballero, renunciara a la representación por motivos de seguridad. La defensa fue asumida posteriormente por la abogada Dina Malo, pero hasta el momento no se ha definido una nueva fecha para que la mujer entregue su testimonio.
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 5 horasUn nuevo dato aparece para desmontar las mentiras con la que compraron a esta chica para joder a Petro: "Deicy Jiménez era contratista del gobierno de Iván Duque", está constatado con los contratos. Desde ahí viene el montaje contra el líder del progresismo. Si el Espectador es un periódico serio debe frenar esas injurias contra el expresidente o ayudar a desmontarlas. Eso debe hacer un periódico serio como el Espectador
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Carlos Alfredo(jc2xg)•Hace 11 horasTiene razón Petro en su trino, esto es más una campaña de ataques personales con tintes electorales y un distractor frente a las decisiones y reformas de De la Espriella que realmente una motivación de transparencia y legalidad. "El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra". El asunto es que el falso moralismo ya la arrojó.
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pedrito(59003)•Hace 11 horasSi usted concoe a petro y ha stado cerca a sus hijqs pequeñas, mas le vale que las lleve al medico; en el conjunto donde vive petro mas le vale que el pongan escoltas (particualres) para que no se acerque a las muchachas, ni a las mascotas, porque el man se come todo lo que se le cruza. los partidarios de petro debe es recomendarle que vaya a tratamientos, fuera de Colombia, a ellos les encanta Suiza, alla estan los mejores y eso si, que no vuelva mas. El tipo es un jediondo de mierda
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 5 horasAprenda a escribir tocayito
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pedrito(59003)•Hace 11 horasBueno hoy dijo VAnessa de la Torre, que en Cartagena petro tra no asistir aun evento se encotraba en el aeropuerto jediondo a mierda y mas, a tussi, marihuna y con una pea monumental y llego de mujeres y hombres (el man le da con todas), la hermana de Benedetti conto lo mismo en un hotel de Bogota, ya Ingrid Betancur, en su cara se lo dijo en plena campaña, lo hemos visto en discursos publicos en entrevista con coronel, no ombe, ya de este tipo no hay que dudar, el tipo es un andrajo andante
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MiguelAngel(71324)•Hace 12 horasNo hay delito, sólo se ve que le gustan las mujeres.
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Berta Lucía(2263)•Hace 12 horasCuando un hombre le paga a una mujer para tener sexo con ella demuestra su incapacidad de "seducir" y se reafirma como un putero. El ciudadano común tiene el derecho a abrazar públicamente a un trasvesti o a acostarse con quien desee; pero si es el presidente de un país su vida privada deja de pertenecerle y debe evitar todo tipo de escándalos sexuales. Al no hacerlo demuestra su machismo y su misoginia; así como el miserable ser humano que es; en cierta forma sería un proxeneta.
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 5 horasYa se enteró Boppisito que esta joven tiene contratos con el estado desde el gobierno Duque? infórmese y deje el odio
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Boppi(61012)•Hace 8 horasPedro, el mañoso es Petro. Ud habla de argumentos cuando lo que uddice es lo mismo de siempre, fascistas, neokeynesismo y mirar los errores de los otros. Ud es el más tibio de todos, pues no tiene ni los cojones para cuestionar a su ídolo.
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pedrito(59003)•Hace 11 horasPero, mas argumento para donde. petro es una porqueria andante
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 12 horasmañosa argumente y no se copie
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Eduardo Sáenz Rovner(7668)•Hace 13 horasTenemos una competencia entre dos narcisos por quién la tiene más larga…
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Eduardo Sáenz Rovner(7668)•Hace 13 horasTanto que fastidia con el Mossad… y salió mozad.
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Olegario(51538)•Hace 13 horasEs predecible la solidaridad de cuerpo del PH, un movimiento tan fariseo e hipócrita como el CD, Salvación Nacional o cualquier otro, con el depravado GFPU. Vanessa de la Torre lo describió perfectamente luego de un encuentro casual en Cartagena, cuando no se presentó en Bogotá a un acto en homenaje de los terroristas del M-19: Un tipo que olía a carroña, a PÚTREFACTO, luego de sus orgías y bacanales en esa ciudad costera.
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 13 horasLa pregunta es clara ¿Quièn está detrás de esta persecución al líder del progesismo? Ya se imaginan ustedes, nada más que los descendientes del conservador más asesino que tiene Colombia Laureano Gómez. Un monstruo como decía Alfredo Molano. El jefe de la manada los activó y quieren restituir la regeneración para acabar con Petro el gran líder del progresismo. No coman cuento mientras ellos saquean a Colombia
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 12 horasY porqué no investigaron a Duque aliado con el ñeñe y su familia se robó los recursos de la SAE, y Pastrana un violador amigo de Épstein?, y a Uribe y sus vandalismos de todo tipo? Eso de que Petro es el único y vamos a comenxar con él es un montaje, suena a destripación del progresismo. No nacimos ayer
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Dario(j1520)•Hace 13 horasPero el tema de fondo es si hubo una relación transaccional usando los recursos públicos y su influencia como mandatario, todos debemos ser objetivos y no ir a defender a Petro solo porque es de izquierda, cuando hay delitos o actuaciones indebidas no existen tendencias ni colores políticos. La ley es para todos!
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usucapion1000(15667)•Hace 13 horasEsa mujer está ardida porque la dejaron, era y es mayor edad, y consintió en las relaciones sexuales. Si se ttratara de otro mandatario saltarían las voces a decir que pertenece al ámbito privado pero como se trata de Petro debe ser juzgado con severidad como si se tratara de un delito. ¿Y por qué la prensa se presta a ello?
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 12 horasEste Dario no quiere ver la realidad, detrás de estos mensajes persecutorios hay algo oscuro….hay un destripamiento al progresismo
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Dario(j1520)•Hace 13 horasAhora resulta que es culpa de ella…. no jodas! por favor mire como se configura el acoso y verá un término que dice "relación de poder", una persona por más que sea mayor de edad no esta exenta de sufrir esta situación acá la cuestión es probar que hubo un intercambio usando recursos públicos, si en algún punto la parte con poder ofrece beneficios económicos o de otro tipo a cambio de algo fuera del entorno profesional entonces que entren los abogados a mirar. No podemos normalizar esto!
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Gilberto(54899)•Hace 13 horas1,5 mil puntos – No se lo pierda – Diario EL TIEMPO 6 Nov/26 Los medios de la élite, esculcando hasta en las cobijas de Petro: que si lo tiene "chiquito" que si es largo pero "delgaducho", que cuántos espermas arroja en cada "culeada", etc. etc. ! Poco les importa constatar que hasta ahora -y de lejos-, ha sido el mejor Primer Mandatario que ha tenido esta sufrida Patria¡ En cambio, eluden adrede el destino de ULTIMILLONARIAS CIFRAS que fueron a parar a las arcas de la mujer del ESPURIO
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CarlosC(n339z)•Hace 13 horasEl Espectador concentrado en el chisme y ni una palabra de las denuncias del dr. Iván Cepeda contra de laspriella ante congresistas democratas de los EU
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Diana cp(85842)•Hace 14 horasPetro casi acaba con el país, muchos sabíamos que no estaba capacitado para ser presidente, vimos su alcaldía, los fajos de billetes en fin… pero la culpa de esta vacaloca de violencia y corrupción mas que de él es de quien lo puso ahí y tiene nombre propio JM Santos, fueron cruciales Roy y Benedetti sus grandes alfiles para ganar mas la prensa comprada desde su gobierno fomentando las marchas asesinas, Santos quien ultrajó la paz ha sido lo peor para nuestro país
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Gilberto(54899)•Hace 14 horas1,5 mil puntos – No se lo pierda – Diario EL TIEMPO 6 Nov/26 Hace 3 horas Los medios de la élite, esculcando hasta en las cobijas de Petro: que si lo tiene "chiquito" que si es largo pero "delgaducho", que cuántos espermas arroja en cada "culeada", etc. etc. ! Poco les importa constatar que hasta ahora -y de lejos-, ha sido el mejor Primer Mandatario que ha tenido esta sufrida Patria¡ En cambio, eluden adrede el destino de las ULTIMILLONARIAS CIFRAS que fueron a parar a las arcas de la mu
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Olegario(51538)•Hace 13 horasPetro es un vicioso y un DEPRAVADO, así la ceguera suya y la de los de su misma clase se nieguen a reconocerlo. No es la vida privada de ese sátiro, de ese sátrapa, lo que está en el ojo del huracán sino el uso de contratos, de dinero del erario para darle rienda suelta a sus depravaciones. ES EL D.INERO DEL PRESUPUESTO, señor mamerto petrista.
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Lucila(60806)•Hace 14 horasjajaj a quiên creen que asustan con SIENTAN POSICION !!! Los mayores cînicos violadores de las constituciones,los derechos humanos, del erario pûblico,y mil etc…ah???
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Berta Lucía(2263)•Hace 14 horasCuando un hombre le paga a una mujer para tener sexo con ella demuestra su incapacidad de "seducir". El ciudadano común tiene el derecho a abrazar públicamente a un trasvesti o a acostarse con quien desee; pero si es el presidente de un país su vida privada deja de pertenecerle y debe evitar todo tipo de escándalos sexuales. Al no hacerlo demuestra su machismo y su misoginia; así como el miserable ser humano que es; en cierta forma sería un proxeneta.
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Olegario(51538)•Hace 13 horasConcuerdo, aunque relinchen de ira los alcahuetas de un tipo bajo y depravado como GFPU. Deben ser exactamente de la misma ralea de ese sujeto, porque no de otra manera se explica tanto servilismo, tanta obsecuencia, tanto FANATISMO.
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Quico(17933)•Hace 13 horasDe acuerdo.
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usucapion1000(15667)•Hace 13 horasLa creía menos fanática religiosa y con un tris de objetividad, pero me quedé cortica con la bertica.
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UnaVezMás(22193)•Hace 13 horasSabe usted si la que buscó en encuentro y pidió trabajo fue ella? Sabe usted si ella lo sedujo para buscar favores laborales? Y si independientemente de la relación sentimental él le quiso ayudar con trabajo? Eso es delito?
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 14 horasSiga echando camándula. Ese es el placer de los tibios moralistas
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