“Será una ceremonia austera”: De la Espriella entregó detalles sobre posesión del 7 agosto

El presidente electo, Abelardo de la Espriella entregó detalles sobre su ceremonia de posesión el 7 de agosto a desarrollarse en Cali. / Mauricio Dueñas -EFE Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se refirió a su ceremonia de posesión del próximo viernes 7 de agosto a desarrollarse en la Universidad de Santiago de Cali. El mandatario resaltó en su promesa de austeridad y dijo, además, que son falsos los rumores que en Barranquilla se esté construyendo una “Casa Blanca” para gobernar.

Sobre el primer punto De la Espriella señaló que su posesión en el Valle del Cauca constituye un hecho histórico y que “representa el primer paso de una política de descentralización que llevará el Estado a las regiones”. En ese sentido puntualizó que “desde Cali empezaremos a retomar la soberanía que Petro entregó a los narcoterroristas a bastas zonas de todo el país. El suroccidente como el Catatumbo van a ser por fin recuperados”.

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Según dijo, la decisión se adoptó porque este tipo de apuestas deben traducirse en resultados y oportunidades para todas las ciudades del país. Acto seguido puntualizó en que el acto también tendrá efectos inmediatos en la economía de ese departamento. De la Espriella mencionó que serán al menos “6.000 visitantes nacionales e internacionales. Entre esos visitantes estarán jefes de Estado, delegaciones diplomáticas, autoridades, empresarios de todo el mundo, medios de comunicación e invitados especiales”.

Y basado en esa cifra remarcó que “cerca de 85 % de ellos va a dormir en Cali y muchas delegaciones permanecerán en la ciudad desde cinco días antes para adelantar labores de logística, seguridad y coordinación”.

“¿Qué significa esto? Más huéspedes en los hoteles; más clientes en los restaurantes y almacenes; más usuarios de transporte; mayor actividad comercial y más ingresos para miles de familiar caleñas. La ocupación hotelera que se ubica, habitualmente en el 45 % va a alcanzar un nivel entre el 78 % y 85 %. Solo la actividad turística va a generar cerca de COP 6.000 millones, mientras que el impacto económico total para la ciudad y el departamento se estima en alrededor de COP 10.000 millones gracias al dinamismo que van a experimentar los sectores", dijo el presidente electo.

Además de estas cifras dijo entonces que “mi posesión será una ceremonia austera y será una demostración que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad. Va a costar menos de la mitad de lo que se hizo hace cuatro años. La posesión saldrá 50 % más económica”.

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Agregó que en su gabinete hay claridad que los recursos de esa contratación para el acto del 7 de agosto no se deben agotar en su totalidad. “Di instrucciones al secretario general de la Presidencia para que se ahorraran la mayor cantidad de recursos posibles y no se ejecutara la totalidad de ese presupuesto”, dijo. Además en su mensaje agregó que “será una posesión austera, sencilla, pero llena de patriotismo y de amor por esta patria que Dios nos regalón. Cuando hay un corazón dispuesto y guiado por Dios, no hay nada que no se pueda lograr”.

La Casa Blanca de Barranquilla

En su mensaje emitido en la noche de este domingo también desestimó los rumores sobre la construcción de una Casa Blanca en Barranquilla lo que será la sede permanente de su mandato. “No se está levantando una Casa Blanca en el Caribe como algunos quieren hacer creer. La edificación ya existía, tiene muchos años y está ubicada en el Batallón Paraíso aquí en Barranquilla”, dijo.

En ese sentido aclaró que la edificación se encuentra en una etapa de adecuación pues sí será el lugar donde tomará el mayoría de sus decisiones durante los próximos cuatro años. Dijo entonces que allí “existe una infraestructura estratégica. Hay un búnker subterráneo que fue construido hace muchos años para albergar personas en caso de guerra. Es más, fue construido como protección del presidente en caso de que hubiese una confrontación bélica internacional”.

Y con ello también despejó dudas sobre la financiación de esa construcción. Según dijo, “no se están financiando con recursos públicos ni la plata del erario. Eso no le está costando un solo peso al pueblo colombiano”. Acto seguido agregó que todas esas adecuaciones han financiadas gracias a recursos de su bolsillo y a donaciones de empresarios barranquilleros.

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Insistió, además, que “el mobiliario, que cuesta aproximadamente COP 700 millones, lo estoy poniendo de mi plata. Haré publicas las facturas que corresponden a una donación la Estado. Además, durante años fue un espacio subutilizado”.

Finalmente remarcó que “Barranquilla será una sede permanente de trabajo desde donde voy a ejercer el gobierno con mayor cercanía al territorio y mayor capacidad de respuesta frente a los desafíos que tiene hoy por hoy nuestra nación. No estoy construyendo un nuevo palacio, estoy edificando una nueva forma de gobernar a Colombia: más cercano a la gente, más cercana a las regiones y más cercana a donde se toman las decisiones que garantizan la seguridad y el futuro de la Patria”.

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