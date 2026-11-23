El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció por los recientes cuestionamientos que han afrontado tanto la exsenadora y excandidata presidencial, Paloma Valencia, como del presidente de la junta directiva de Ecopetrol, el estratega Carlos Suárez Rojas. Se trata de una polémica en la que han señalado a Valencia de supuestamente tener información en torno al asesinato de Miguel Uribe Turbay y que se originó desde bodegas en redes sociales que se han vinculado con el alto funcionario de la estatal petrolera. En efecto, el mandatario…

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció por los recientes cuestionamientos que han afrontado tanto la exsenadora y excandidata presidencial, Paloma Valencia, como del presidente de la junta directiva de Ecopetrol, el estratega Carlos Suárez Rojas. Se trata de una polémica en la que han señalado a Valencia de supuestamente tener información en torno al asesinato de Miguel Uribe Turbay y que se originó desde bodegas en redes sociales que se han vinculado con el alto funcionario de la estatal petrolera. En efecto, el mandatario nacional rodeó a estas dos figuras políticas y descartó cualquier tipo de complot en algún entramado luego de una serie de numerosos cuestionamientos.

En primera instancia, el mandatario nacional aseguró que "el país no está para discusiones menores y sin sustento". Acto seguido desmarcó a Paloma Valencia de ocultar información sobre el crimen del exsenador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Y es que la también excandidata presidencial fue objeto de críticas en redes sociales por cuenta de figuras relevantes en las filas más cercanas al presidente Abelardo de la Espriella.

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"Así como nadie sensato puede pensar que la doctora Paloma Valencia esté involucrada en conspiraciones sórdidas", dijo el jefe de Estado sobre los cuestionamientos. Y es que esas mismas acusaciones aseguraban que Valencia tuvo conocimiento previo de las amenazas contra la vida de Uribe Turbay, quien fue baleado en Bogotá en julio del año pasado. Esto estaría sustentando con unos supuestos chats que estaban en poder de la entonces senadora, pero de los que ella dijo, entregó ante las autoridades oportunamente.

No obstante, tanto la excongresista como su bancada, el Centro Democrático, señalaron en medio de esta controversia que: "Paloma Valencia ha sido enfática en señalar que nunca recibió información sobre un atentado contra Miguel Uribe ni contra otras personas. Por el contrario, recibió advertencias sobre amenazas en su contra y, tras el atentado contra Miguel, puso esa información en conocimiento de la Fiscalía".

El país no está para discusiones menores y sin sustento.



Así como nadie sensato puede pensar que la doctora Paloma Valencia esté involucrada en conspiraciones sórdidas, tampoco es posible que se piense que Carlos Suárez esté en pequeños complots sin ningún sentido.… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 23, 2026

Esos señalamientos contra la excandidata presidencial llegaron acompañados, además, de una supuesta autoría intelectual de estos hechos por parte de Carlos Suárez, actual presidente de la junta directiva de Ecopetrol y el principal estratega de la campaña de De la Espriella. En ese sentido, el presidente aseguró que no es plausible concebir a Suárez como cerebro de una estrategia de este tipo.

Y es que Suárez es señalado de coordinar la estrategia comunicacional que rodea al jefe de Estado, incluidos, según esas versiones, las bodegas cercanas al Gobierno. No obstante, desde la jefatura de Estado se ha desestimado ese tipo de versiones. "Tampoco es posible que se piense que Carlos Suárez esté en pequeños complots sin ningún sentido", manifestó el presidente. En el mismo trino pidió al país poner los ojos en discusiones realmente relevantes. "Preocupémonos por lo importante y ocupémonos de los asuntos fundamentales de Colombia", aseguró.

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Y el pronunciamiento del mandatario tuvo eco inmediato dentro del uribismo. De hecho, el expresidente Álvaro Uribe reveló que el mandatario nacional descartó alguna participación a término del jefe de Estado contra Valencia. "Me ha expresado el Presidente de la República que nada tiene que ver con el infundio contra la dra Paloma. Le agradezco al Presidente pero sé que él no lo haría. Tiene sincera indignación con el tema", aseguró el exmandatario.

"Ruego defender la reputación de Paloma, que no la pongan en el expediente histórico del magnicidio", dijo el líder natural del uribismo. En esas mismas declaraciones Uribe también pidió desmarcar a figuras como el propio Caros Suárez, con quien ya tuvo numerosos choques en el paso. Aún así, solicitó que en medio de esta controversia no se haga ninguna "vinculación de funcionarios del Gbno con esta dolorosa calumnia".

Me ha expresado el Presidente de la República que nada tiene que ver con el infundio contra la dra Paloma. Le agradezco al Presidente pero sé que él no lo haría. Tiene sincera indignación con el tema. Ruego defender la reputación de Paloma, que no la pongan en el expediente… https://t.co/6ZOKMe0w6H — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 23, 2026

Esta controversia se suma a los múltiples choques que han afrontado desde el uribismo con varias figuras cercanas al jefe de Estado. Y es que además de lo choques de Valencia y De la Espriella, propios de campaña y en la que también se vieron diversos ataques; Uribe tuvo una fuerte confrontación con Suárez, quien estuvo vinculado en algunos procesos de justicia paz y que, según señaló en su momento el expresidente, estaban dirigidos en su contra. También hubo choques en la bancada oficialista que protagonizaron el Centro Democrático en pleno con Enrique Gómez, congresista que, además, llegó a tildar de "socialdemócrata" a Uribe, choque que se zanjó en los pasillos del Capitolio.

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