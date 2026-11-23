"Paloma Valencia ha sido enfática en señalar que nunca recibió información sobre un atentado contra Miguel Uribe ni contra otras personas. Por el contrario,…

El Centro Democrático se pronunció por los señalamientos contra la exsenadora y excandidata Paloma Valencia sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay. A través de un comunicado, el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe dejó claro que "advirtió reiteradamente a las autoridades sobre las graves amenazas contra sus dirigentes y precandidatos" y exigió "respeto por la verdad".

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"Paloma Valencia ha sido enfática en señalar que nunca recibió información sobre un atentado contra Miguel Uribe ni contra otras personas. Por el contrario, recibió advertencias sobre amenazas en su contra y, tras el atentado contra Miguel, puso esa información en conocimiento de la Fiscalía. Las balas también iban dirigidas contra Paloma Valencia. Pretender desconocer las denuncias y advertencias realizadas oportunamente por el Partido es faltar a la verdad", se lee en la misiva.

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Incluso, el partido uribista subrayó que se hicieron advertencias "a las autoridades sobre las graves amenazas contra sus dirigentes y precandidatos presidenciales, por su condición de integrantes de una colectividad de oposición al gobierno de Gustavo Petro". En esas líneas, también rechazó "cualquier intento de trasladar responsabilidades a quienes también fueron víctimas de amenazas y de la falta de garantías de seguridad".

El Centro Democrático rechaza categóricamente cualquier intento de responsabilizar a la exsenadora y excandidata presidencial @PalomaValenciaL por una supuesta omisión de información relacionada con el atentado contra Miguel Uribe Turbay. pic.twitter.com/xduAk390XW — Centro Democrático (@CeDemocratico) November 23, 2026

Valencia respondió a través de sus redes sociales a los señalamientos en su contra. Aseveró que era "irresponsable" que la señalaran de haber recibido información relacionada con el atentado contra el precandidato presidencial y aclaró que sí tuvo en sus manos alertas por posibles ataques contra ella, enviados el 21 de abril de 2025.

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"Mi instrucción es la misma que hacemos con todas las amenazas que recibimos: llame y trate de averiguar cuál es la veracidad de la fuente. Llamamos y la conclusión fue que era una oída y que no había mucho que hacer. Sin embargo, cuando sucede el atentado de Miguel Uribe y se producen las primeras capturas en el Caquetá, inmediatamente uní los cables, porque dije ‘tal vez esta fuente pueda tener información valiosa para tratar de encontrar a los responsables’. Por esa razón puse esta información en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación", precisó la exsenadora.

Soy absolutamente clara: jamás recibí información sobre un atentado contra Miguel Uribe ni contra otras personas. Lo que sí recibí fueron advertencias de un atentado en mi contra, y cuando ocurrió el de Miguel, las puse en conocimiento de la Fiscalía. #DeFrente #SiColombia pic.twitter.com/PPTFHy6v5N — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) November 22, 2026

El expresidente Uribe, así como el director del partido, Gabriel Vallejo, y congresistas del Centro Democrático se han pronunciado para respaldar a Valencia. Incluso, el mismo Vallejo señaló a los sectores que criticaron a la exsenadora de "seguir en campaña": "¡Los sicarios materiales y los sicarios digitales a veces se confunden!", dijo en su cuenta de X.

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Estos choques tocan las fibras en la relación entre el uribismo y el abelardismo. Aunque se han entablado acercamientos para las discusiones en el Congreso —como las del proyecto de ley del llamado "rescate fiscal"—, las tensiones siguen por cuenta de figuras relevantes en las filas más cercanas al presidente Abelardo de la Espriella que han cuestionado al jefe del uribismo. Entre ellos están el senador Enrique Gómez (Salvación Nacional) y el presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Carlos Suárez. En todo caso, ninguno de ellos se refirió a este tema en concreto, pero sectores abelardistas han lanzado pullas contra la exsenadora.

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