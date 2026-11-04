De la Espriella se reunirá con comisiones económicas: en la mira la ley de ajuste fiscal

El Gobierno está en la tarea de unir fuerzas para lograr aprobar el proyecto de ley, que es el segundo que radican en el Congreso. El primero, que fue la ley de…

El presidente Abelardo de la Espriella se reunirá este miércoles en la tarde con los congresistas de las comisiones económicas, según fuentes dentro del Capitolio le confirmaron a El Espectador. La cita, que en un primer momento se daría el pasado martes, se concretó con el objetivo de hablar sobre la ley de ajuste fiscal que radicó el Gobierno ante el Legislativo la semana pasada.

El Gobierno está en la tarea de unir fuerzas para lograr aprobar el proyecto de ley, que es el segundo que radican en el Congreso. El primero, que fue la ley de sometimiento logró la aprobación de Cámara y Senado el pasado martes hacia la media noche. No obstante, las mayorías para esta iniciativa no están, hasta el momento, garantizadas. ¿La razón? La propuesta de aumentar impuestos, sobre todo en la canasta familiar, no sentó bien en la bancada oficialista del Centro Democrático.

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Entre ellos, el presidente del Senado, Honorio Henríquez (Centro Democrático), aseguró que la ley de ajuste fiscal es necesaria, pero no debe tocar el bolsillo de los colombianos. “Los colombianos no aguantan un impuesto más y menos en la Región Caribe”, dijo. Además, el congresista del Centro Democrático también indicó que “el recorte del Estado es necesario y hay que hacerlo. Hay que reducir costos del Estado y esa es la vía. Hay mucha duplicidad de funciones, cargos que no se necesitan y todo eso hay que reducirlo”.

En la misma línea fue el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, quien aseguró que desde su colectividad se cree en un “Estado pequeño, austero, limitado y con bajos impuestos”, por lo que los colombianos esperan desde esa bancada “una reducción o incluso eliminación de impuestos, no que se aumenten ni se creen nuevos. Es mejor un peso en el bolsillo de los trabajadores y ciudadanos colombianos que un peso de más impuestos en manos del Estado”.

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La senadora de ese mismo partido María Clara Posada agregó que no apoyará el aumento de los impuestos, aunque celebra la reducción estatal: “No cuenten conmigo para aumentar impuestos a la clase media que los priva de su autonomía económica y, por tanto, de su libertad. Celebro los beneficios a la inversión que trae la Ley de Rescate Fiscal, así como la reducción del 20 % en el gasto de nómina, 50 % en contratistas, la reducción progresiva a la renta corporativa del 35 % al 31 % y el recorte de eventos, pauta oficial y gastos no esenciales”.

Además, desde la banca del Pacto Histórico también se rechaza el texto radicado ante el Congreso por el aumento de los impuestos entre otros temas. La representante María Fernanda Carrascal, dijo: "Su llamada Ley de Rescate Económico tiene una serie de medidas que golpearán directamente el bolsillo de millones de colombianos: propone llevar al 19 % el IVA de productos de consumo cotidiano que hoy tienen tarifas reducidas, aumentar los aportes a salud de los trabajadores según sus ingresos y modificar los beneficios tributarios de las personas naturales, ampliando la población que tendría que asumir mayores cargas por impuesto de renta".

Por su parte, la senadora Carolina Corcho aseguró que "el Gobierno repite que ‘el 70 % del ajuste es recorte de gasto’. Falso. En su propia Tabla 14 los recortes reales son 0,58 % del PIB, la cuarta parte. Lo demás son cotizaciones de los trabajadores, aportes de nómina, plata de las cajas de compensación e impuestos al licor, al cigarrillo y a la comida. Eso no es austeridad del Estado: es plata de los hogares".

El choque entre el ministro Miguel Gómez y el expresidente Álvaro Uribe

Un cruce de mensajes en redes sociales intensificó la tensión entre el expresidente Álvaro Uribe y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez en medio de la gestación del ambiente para la aprobación de la ley de ajuste fiscal. La controversia surgió cuando Uribe afirmó que congresistas del Centro Democrático le informaron que el ministro estaba solicitando hojas de vida a miembros de la bancada oficialista a cambio de apoyo legislativo para el proyecto de ley. En sus declaraciones, Uribe pidió públicamente a su bancada no entregar dichos documentos y mencionó directamente al representante Mateo Hidalgo. Posteriormente, el expresidente sostuvo que Hidalgo le confirmó que el jefe de la cartera económica le había pedido dos hojas de vida.

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Sin embargo, Mateo Hidalgo desmintió esa versión desde el Congreso, asegurando que los contactos con los ministros se limitan exclusivamente al trabajo en comisiones, sin ningún tipo de compromiso o solicitud de nombramientos. Por su parte, el ministro Miguel Gómez rechazó las acusaciones, diciendo que el Gobierno "jamás ha pedido ni recibido hojas de vida a cambio de votos". Gómez enfatizó que los diálogos con los legisladores buscan avanzar en la Ley de Rescate fiscal e invitó a todas las bancadas a debatir la propuesta "para superar la crisis económica del país".

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