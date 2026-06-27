De la Espriella despachará desde La Guajira la primera semana: Petro tiene líder de empalme

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, despechará en su primera semana de admninistración desde La Guajira. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ya decidió que –junto a su vicepresidente, José Manuel Restrepo– despachará en su primera semana como jefe de Estado desde La Guajira.

La decisión se conoció al inicio de sus recorridos regionales, los cuales comenzó antes de tomar oficialmente posesión como mandatario y cuyo objetivo es fortalecer los lazos con las regiones y darle fuerza a su gobernabilidad.

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Comenzar su gestión como mandatario desde ese departamento tiene una carga simbólica, pues fue allá donde estalló uno de los escándalos más grandes de corrupción que sacudió al saliente gobierno del presidente Gustavo Petro.

En efecto, en esa región se consolidó el megasaqueo a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), por la cual hay dos exministros de Petro empapelados penalmente (Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco), así como dos exfuncionarios del círculo más íntimo del saliente mandatario prófugos de la justicia: Carlos Ramón González y César Manrique. También hay varios legisladores que hicieron parte de la coalición oficialista en la mira de la Corte Suprema por este mismo escándalo.

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Lo que buscan De la Espriella y Restrepo es estar junto al gobernador Jairo Alfonso Aguilar Deluque para fortalecer esa relación. Incluso, el viernes coincidieron en la tradicional catedral de Nuestra Señora de Los Remedios, en Riohacha.

En esa agenda regional, además, se registró una cita este sábado con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, con quien se comenzaron a trazar rutas de trabajo para fortalecer proyectos que, según el mandatario local, la saliente administración “abandonó”. Otra decisión que se conoció este sábado es que el mandatario electo dará a conocer diariamente su agenda a través de sus redes sociales.

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Entre tanto, y ya con la confirmación de que Petro no llamó a De la Espriella para comenzar el empalme, por lo cual no habrá la tradicional y protocolaria foto de los mandatarios saliente y entrante, se comenzaron a consolidar los equipos de transición de gobierno.

El de De la Espriella lo liderará Restrepo, mientras que el de Petro estará a cargo del aún ministro de Hacienda, Germán Ávila. Los encuentros comenzarán la próxima semana y de fondo habrá una auditoría forense para determinar qué manejo se le dio al Estado durante el último cuatrienio.

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