Debate de moción de censura a la ministra Irene Vélez se realizará este miércoles

La ministra de Minas, Irene Vélez, ha tenido que comparecer a debates de control político en Senado y Cámara, y ahora tendrá que afrontar un debate de moción de censura. Foto: El Espectador

La ministra de Minas, Irene Vélez, vuelve a estar bajo la lupa del Congreso. Para este miércoles 30 de noviembre fue citado el debate de moción de censura que se pensaba desarrollar el miércoles de la semana pasada, pero que se terminó suspendiendo para darle prioridad a la discusión de la reforma política en la Cámara de Representantes.

El debate fue citado para las 2:00 p.m. en la plenaria de la Cámara e inicialmente se plantea escuchar a la ministra Vélez sobre los planteamientos que ha hecho la oposición para querer sacarla de su cargo.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

“Los colombianos necesitamos conocer la verdad. ¿Se firmarán o no contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en el país? ¿Hay intención de importar gas desde Venezuela?”, cuestionó el representante Juan Espinal, del Centro Democrático, partido que lidera la moción de censura junto a Cambio Radical.

Además de esas objeciones, la oposición pedirá explicaciones a Vélez sobre algunas de sus declaraciones respecto a temas como el decrecimiento, que más que comentarios consideran “salidas en falso”.

>LEA: Luz verde al Ministerio de la Igualdad en su primer debate en el Congreso

De acuerdo con los congresistas que promueven la moción de censura, esos dos temas vienen influyendo en el aumento vertiginoso del dólar, del costo de vida en el país y además “han puesto en jaque al sector minero energético”, que a su modo de ver son razones suficientes para pedir la salida de Vélez de un cargo en el que además le cuestionan su falta de experiencia.

“La ministra no cumple con el perfil técnico para fungir como la directora de una cartera que necesita amplios conocimientos técnicos”, mencionan desde el Centro Democrático sobre una ministra a la que también le critican no tener “conocimiento de la Ley Quinta”, al recordar su intervención en la Comisión Quinta del Senado en la que el presidente de dicha célula legislativa tuvo que detener su intervención para pedirle que no leyera el discurso que estaba dando.

>LEA: Hackearon plataforma del Congreso durante audiencia de la Comisión de la Mujer

Con este debate, el gabinete del Gobierno Petro enfrentará su primera moción de censura en el Congreso, pues hasta ahora los ministros solo han participado en debates de control político.

Por ahora es una incógnita la votación, pues además de los partidos de oposición no hay otra colectividad que haya manifestado su intención en apoyar la salida de Vélez del Minminas, pero según el representante Óscar Villamizar (Centro Democrático) el Gobierno “no ha podido organizar su coalición para que la moción no salga en contra”.