Director de UNP y ministros de Minas y Hacienda a debate de control político

La semana pasada el Congreso aprobó el presupuesto general de 2026. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Ministros y funcionarios públicos están citados esta semana para responder ante el Congreso por el manejo de sus carteras. Los ministros Edwin Palma (Minas y Energía) y María Fernanda Rojas (Transporte) tendrán que responder por ejecución de los proyectos adscritos a sus entidades y también hay llamados a entes de control.

En el Senado, está previsto que el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, pase al banquillo este martes en la Comisión Segunda para responder por una proposición de los senadores Nicolás Echeverry (Partido Conservador) y José Vicente Carreño (Centro Democrático). A la sesión también fue invitada la defensora del Pueblo, Iris Marín.

En la Tercera están citados los ministros de Hacienda (Germán Ávila) y Transporte, así como las cabezas de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para hablar sobre las estaciones de peaje en el país. Fueron citados por el senador Jairo Castellanos (ASI).

A la Comisión Cuarta llegarán los jefes de las carteras de Transporte y Energía para que expliquen los resultados de ejecución presupuestal y los alcances del presupuesto general. La citación lo hicieron los senadores Laura Fortich, Claudia Pérez (Partido Liberal), Richard Fuelantala (AICO), Enrique Cabrales, Carlos Meisel (Centro Democrático), Aída Avella (Pacto Histórico) y Angélica Lozano (Alianza Verde).

En la plenaria están llamados, por segunda vez, los ministros de Educación (Daniel Rojas) y de Hacienda para responder la crisis del Icetex. También llegará el presidente de esa entidad, Álvaro Hernán Urquijo. Por esa citación fue que, hace una semana, el presidente del Congreso, Lidio García (Partido Liberal), anunció que los jefes de cartera que no se presentaran a control político serían llamados a moción de censura.

El miércoles fue citado el director general de la Unidad de Víctimas, Adith Rafael Romero, para revisar el avance y ejecución de los programas nacionales para la atención y reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Fue citado por la senadora Sonia Bernal (Pacto Histórico).

En la Cámara de Representantes, en la Comisión Sexta aterrizarán el ministro de Minas, el superintendente de Servicios Públicos, Elmer Felipe Durán y el representante de ENEL. Responderán un cuestionario sobre “acciones de gestión, control, vigilancia y seguimiento frente a las constantes quejas, fallas y problemas frente a la generación, abastecimiento, prestación y facturación del servicio público de energía en el Departamento de Cundinamarca”.

En la Tercera fueron citados la ministra de Transporte, y las cabezas de la ANI e Invías para responder por “la gestión adelantada acerca de las vías Villavicencio – Bogotá, Bogotá – Briceño – Sogamoso; proyecto de infraestructura del Valle del Cauca; Aeropuerto Internacional El Edén de Armenia; proyecto de la doble calzada vía Calarcá – La Paila; proyecto doble calzada Calarcá – Cartago”.

La Comisión Legal de Cuentas, por su parte, llamó al procurador Gregorio Eljach para hablar de las “acciones desplegadas por la Entidad en lo relacionado con los procesos disciplinarios y de control a los funcionarios que han sido reportados” por esa célula legislativa. También llegaría el contralor Carlos Rodríguez “no cumplir con los estándares de ejecución, gestión y presupuesto y por el no fenecimiento de la cuenta las Entidades durante la vigencia 2022 y 2023”.

