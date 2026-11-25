Al inicio del evento, organizado por la fundación Compaz en acompañamiento de Consejo de Redacción, la fundación trajo el acuerdo al presente. "Hoy…

"Reconciliarnos no es pensar igual, es aprender a no matarnos". Es la frase con la que se dio inicio a la conmemoración de los diez años del acuerdo de paz firmado entre la guerrilla de las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016. En este día, hace una década, 13.000 hombres y mujeres dejaron atrás la guerra, se desmovilizaron y le apostaron a un proceso para volver a la vida civil.

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Al inicio del evento, organizado por la fundación Compaz en acompañamiento de Consejo de Redacción, la fundación trajo el acuerdo al presente. "Hoy amanecimos con un carro bomba en una ciudad capital y precisamente estos 10 años han sido años también de claroscuros, eso nos pone los pies en la tierra sobre lo que tenemos que analizar del balance de estos 10 años", dijo la vocera.

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Durante la jornada, se hizo una presentación de la investigación periodística “La Paz a Medio Camino” hecha por Consejo de Redacción. En este reportaje multimedia se hizo un registro sobre los seis puntos del acuerdo firmado en La Habana y se profundizó en aquello que se prometió y no se ha cumplido, además de tratar como se ha gestado la resistencia de las comunidades para mantener la paz en los territorios.

“Lo especial de este proyecto es que, además de medirle el pulso al acuerdo, nos dimos cuenta que las mujeres se echaron al hombro la implementación del acuerdo y la construcción de paz”, dijo Gloria Castrillón de Consejo de Redacción.

En el evento estuvo presente el expresidente Juan Manuel Santos junto a su esposa, María Clemencia Rodríguez y miembros de su familia. Tras la primera parte de la conversación, Santos llevo a cabo la grabación del último episodio de la tercera temporada del podcast “La historia no contada del proceso de paz”.

El expresidente Juan Manuel Santos comemoró los 10 años de la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón de Bogotá y aseguró durante el acto que "lo que vino después es una violencia de otra naturaleza”.



El exmandatario y Nobel de Paz agregó: “A la entrada se vieron una serie… pic.twitter.com/WhzmlSw1cB — El Espectador (@elespectador) November 25, 2026

“Todo el mundo tiene una visión diferente sobre la paz. […] Colombia desde nuestra independencia ha vivido ese tipo de guerras. Lo que firmamos hace diez años fue el cierre de ese ciclo de guerras que tuvimos desde nuestra independencia, de guerras por obtener el poder. Fue el último conflicto armado de Colombia el que firmamos hace diez años. Lo que vino después es una violencia de otra naturaleza”, dijo el exmandatario y Nobel de Paz.

Y agregó: “A la entrada se vieron una serie de frases y una cifra sobre los que podemos mostrar de se acuerdo. De los 13.000 momentos que firmaron tenemos 11.031 todavía acogidos al acuerdo, eso es un récord, en el mundo el 50 % de los acuerdos de paz fracasan a los cinco años, este lleva diez”.

Conmemoración de los 10 años del Acuerdo de Paz Foto: Prensa Juan Manuel Santos

Además, dijo que aún falta mucha reparación, sobre todo en lo que concierne a las víctimas del conflicto, a la búsqueda de la verdad y al logro de la justicia. “Buscar toda la verdad, de cincuenta años de guerra es imposible. […] Pero este proceso de paz permite a las nuevas generaciones vivir en un país mejor”.

“Está en las manos de los jóvenes la construcción de esa paz. Lo que hemos hecho ha sido poco respecto a lo que el país tiene que hacer hacia el futuro. La construcción de paz va a durar décadas y a veces generaciones”, finalizó.

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